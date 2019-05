L'Oroscopo del giorno sabato 25 maggio 2019 è pronto a dare le dritte giuste in merito all'andamento previsto in questo fine settimana. Ad avere l'onore di essere esaminati in base alla qualità dei rispettivi cieli astrologici, gli appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di scoprire come saranno le stelle d'inizio weekend? Ebbene, ad avere ottime chance in amore come anche nel lavoro sarà senz'altro l'Acquario, quest'oggi insieme alla Bilancia risultano tra i sei simboli analizzati gli unici a poter contare su una giornata a cinque stelle.

Invece, parlando di giornata 'no', le previsioni di sabato 25 maggio vedono in netta difficoltà gli amici aventi nel proprio Tema Natale il simbolo del Sagittario e del Capricorno: i due segni appena citati dovranno confrontarsi quasi certamente con un periodo valutato con la pessima spunta interessante i periodi da 'ko'. Ansiosi di approfondire il pensiero degli astri? Bene, tutto messo nero su bianco subito dopo aver dato voce all'attesissima classifica con le stelle del giorno.

Oroscopo del giorno 25 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni

Classifica stelline 25 maggio 2019

L'Astrologia applicata alla giornata di sabato 25 maggio ha già deciso il grado di positività/negatività da attribuire ai sei segni sotto analisi. Come al solito, a dare una prima idea di come evolverà l'inizio del prossimo weekend sarà la nostra seguitissima classifica stelline. A regolare i rapporti di forza tra i vari settori astrologici sarà senz'altro la Luna, nel frangente presente nel settore dell'Acquario ed in programma di passare in Pesci. Dite la verità, siete o no ansiosi di mettere il naso nella scaletta con le stelline quotidiane?

Allora a seguire lo specchietto riassuntivo con le stelle quotidiane segno per segno:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Pesci;

★★: Sagittario, Capricorno.

Oroscopo 25 maggio, le previsioni

Bilancia - Partirà in modo speciale questa parte della settimana, con un sabato preventivato sicuramente alla grande! Esito positivo per quel che riguarda le spese messe in preventivo da tempo, a differenza di quelle improvvise capaci di mandarvi in panico.

In amore intanto, troverete il modo di portare un po' di brio nel rapporto a due, magari inventandovi qualcosa di semplice ma estremamente stuzzicante e/o divertente. Single, ritroverete senz'altro più serenità, anche perché sarà tempo di dimenticare ciò che è successo nelle ultime settimane. Sarete in ottima forma oggi e domani, soprattutto se vi dedicherete a ciò che vi piace di più fare. Approfittate della vita adesso che avete il massimo delle energie: le previsioni del giorno invogliano affinché siate felici...

Nel lavoro intanto, concentrate la vostra attenzione sui progetti che desiderate realizzare nel breve periodo. Infatti, avrete molte idee nella mente e tanto vigore nel corpo, dunque perché non approfittare? Noi siamo fiduciosi..

Scorpione - In arrivo un sabato 25 maggio abbastanza buono su molti fronti, anche se a tratti potrebbe sembrare difficile da governare. In definitiva, la giornata di fine settimana sarà vivibile a patto di prendere le situazioni con un certo impegno, mai con superficialità.

In amore, visto il frangente abbastanza favorevole potrete approfittare per mettere in chiaro problematiche sentimentali aperte: vi sentirete generosi e pazienti per la felicità del vostro partner... Sarà il momento di esprimere il vostro punto di vista su una questione delicata, nonché rafforzare le basi del vostro rapporto ed iniziare a lavorare su progetti condivisi. Single, in questa giornata desidererete fare qualcosa di nuovo, anche se il tempo a disposizione non sarà moltissimo. Invece di intristirvi dovreste riflettere sul fatto che avete ancora tante cose da mettere in gioco. Cercate di rilassarvi e pretendete di più da voi stessi, ok? Nel lavoro, la situazione pare vantaggiosa e ricca di buone occasioni. Il cielo vi porterà novità utili, cercate di giocare al meglio le vostre carte e siate sereni.

Sagittario - Il prossimo inizio weekend non sarà troppo agevole per tanti di voi Sagittario. In amore, avrete intenzione di capire meglio ciò che il vostro partner pensa di voi. Non siate così testardi da rimanere sulle vostre posizioni ma cercate di essere più flessibili: la pazienza sarà il vostro miglior alleato. State attraversando un processo che richiede tempo, abbiate fiducia in quanto passerà presto. Single, le combinazioni astrali indicano che sarete facilmente emozionabili. Forse un passato potrebbe riaffiorare dal nulla, e con esso una parte della vostra vita. Tornerà a farsi largo un po' di malinconia e nostalgia, creandovi uno stato d’incertezza con inevitabili dubbi e insicurezze: decisioni importanti in arrivo per qualcuno. Prendete del tempo per riflettere. Nel lavoro, inutile aspettare che le cose si sbrighino da sole, mettete le mani in pasta, fate vedere quanto valete. Anche se avete dei grattacapi fastidiosi o siete stati già messi alle strette da qualcuno, cercate di scrollarvi di dosso l'ansia e fatevi forza.

Capricorno - Giornata 'no', valutata nelle predizioni di sabato con il pessimo segno relativo alle giornate negative. In amore, parlando in generale, il vostro umore nero metterà in cattiva luce la vostra relazione anche senza motivi validi: non dite che siete già pronti a litigare con lui/lei? In alcuni casi sarete così tanto alla ricerca di perfezione che potreste finire per rinunciare a quei semplici piaceri in grado di realizzare qualcuno dei vostri sogni. Soprattutto in coppia siate aperti a nuove idee vivendo il rapporto in modo intenso e appassionato. Single, vi sentirete un po' giù di tono, tanto che aiutarvi non sarà un'impresa non tanto facile. Prima chiedetevi il motivo della vostra insofferenza e poi fate in modo di sbloccarvi, ok? Mille interessi vi aspettano e qualcuno sarà certamente pronto a regalarvi tanta felicità: dipenderà solamente da voi. Nel lavoro, non ascoltate chi non riesce a mantenere la parola data. Per qualcuno una spiacevole situazione risulterà fatale: calma, riuscirete a tamponare benissimo il frangente anche perché chi vi conosce sa come siete fatti e quanto valete.

Acquario - La giornata partirà in pompa magna già dalla prima mattinata. Pertanto questa parte finale della settimana è annunciata dagli astri come "super-positiva" sotto molti punti di vista. In campo sentimentale, stare con la famiglia vi renderà felici e sereni. Dunque, passate pure del tempo con coloro che vi sono vicini da sempre, senz'altro gioirete del calore affettivo che vi arriverà dalle persone che quotidianamente dimostrano di amarvi. Single, attirerete nuove conoscenze, il che costituirà una risorsa positiva per il vostro futuro sentimentale. Siate aperti alle nuove idee e allo stesso momento mettete tra le priorità il bisogno di dare maggior enfasi alle azioni quotidiane: sarà un bene ascoltare i vostri istinti più profondi, i soli in grado di mettere in sicurezza le situazioni negative. Nel lavoro invece, la vostra attività potrebbe divenire più vantaggiosa e portare nel tempo anche i riconoscimenti che cercavate. Muovetevi con astuzia per non perdere qualche opportunità in più.

Pesci - La giornata di sabato sarà non troppo a favore per il vostro segno, soprattutto in termini di rapporti umani. Con un pizzico di fortuna, forse vedrete muoversi qualcosa di positivo solo nella vostra vita lavorativa e/o professionale. Quella sentimentale invece avrà qualche momento di stop iniziale a cui dovrete cercare di porre rimedio al più presto, poi tutto tornerà in positivo. Secondo l'oroscopo del giorno 25 maggio, perciò, riguardo l'amore avrete dolcezza e fascino nel pomeriggio e alla sera: sapete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera intima in grado di mettere il partner a proprio agio. Sarà forse il momento buono per pianificare la serata dei vostri sogni? Certo, proprio come desiderate: datevi da fare allora. Se single invece, a tanti di voi non si addice la vita a due vero? Vi piace essere liberi di fare quel che vi pare, lo sappiamo, però c'e sempre un prezzo da pagare: la solitudine! La convivenza per ora e un progetto astratto, ma in futuro chissà... Nel lavoro infine, riuscirete a conciliare i vari impegni e a non farvi sopraffare dalle varie mansioni che dovrete affrontare. Grazie soprattutto alla carica positiva supererete abbastanza agevolmente questa fase.