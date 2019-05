L'Oroscopo di martedì approfondisce in modo sensibile ed emotivo il transito planetario della Luna in Pesci, analizzando così le sensazioni che l'astro d'argento provoca in ciascun segno zodiacale. Le previsioni astrali fortunate diventano così molto profonde e intuitive.

Influssi lunari nell'oroscopo di martedì

Ariete: è giunto il momento per voi amici dell'Ariete di valutare quanto le vostre rinunce e i vostri sacrifici vi abbiano fruttato. Dopo un'analisi approfondita, capirete quali sono le vostre priorità e se il gioco vale la candela.

Toro: il vostro modo di amare diventa originale e trasgressivo, con Urano che incrocia le sue energie con Luna. Voi single sarete molto affascinanti e vi distinguerete per il vostro modo di comportarvi innovativo ed estroverso.

Gemelli: la Luna con i suoi influssi argentei ed emotivi interferisce nei confronti del vostro Mercurio, producendo una difficoltà comunicativa che si esprime in coppia con alcune incomprensioni evidenti. L'emotività della Luna in quadratura con la divulgazione 'mercuriana' provoca in voi insicurezza e un grande bisogno di essere amati.

L'oroscopo del giorno 28 maggio.

Cancro: i nodi lunari incrociano le loro energie con Marte e sentirete forte un senso di appartenenza alla famiglia che vi fa esprimere il meglio di voi. Lotterete con tutte le vostre forze per coltivare i vostri affetti e potrete contare sull'appoggio lunare che vi garantisce una nuova grinta.

Leone: cercate di stabilire i vostri traguardi in base alle vostre esigenze, senza lasciarvi influenzare da un senso di colpa o di dovere nei confronti degli altri.

Stiamo parlando della vostra vita, quindi bando alle strumentalizzazioni esterne, prendete in mano la vostra situazione amorosa.

Vergine: in amore, non annullatevi per il bene della coppia, prima o poi questo risentimento interno che va ad accantonarsi in un angolo del vostro cuore salirà a galla. Sole e Marte dal domicilio dei Gemelli sprigionano un'atmosfera sulfurea mettendovi in guardia, spetta a voi indirizzare le vostre energie verso la meta giusta.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: la Luna punta un riflettore sulla vostra emotività e in collaborazione con Venere vi sfida a vivere i sentimenti con maggiore individualità. Capirete in questo modo che l'amore non chiede esclusivamente rinunce, ma risulta un cammino da svolgere in due, un percorso evolutivo che richiede il sacrificio di entrambi per evolvere.

Scorpione: in amore i transiti planetari spingono la vostra immaginazione oltre i fatti reali, quindi attenzione a non sognare a occhi aperti.

La vostra intuizione è forte grazie all'influsso lunare proveniente dal domicilio dei Pesci, quindi potrete affermare la vostra personalità ottenendo successo.

Sagittario: i vostri sbalzi d'umore sono notevoli e passerete da uno stato di felicità e amore a una sorta di insoddisfazione e disperazione. Che ne dite di trovare il giusto equilibrio, senza però strafare e ascoltando e accettando i vostri limiti?

Capricorno: la vostra sicurezza è in crescita e questa Luna in Pesci vi servirà a illuminare la vostra emotività, completata da una carica razionale conferitavi da Saturno.

Non avete bisogno dell'approvazione degli altri per intraprendere un cammino fortunato e non temete, siete sulla strada giusta.

Acquario: il Sole illumina il vostro cammino e Mercurio dal cielo dei Gemelli, portando buone notizie. L'amore è in ripresa per voi amici dell'Acquario e dopo tante sofferenze la Luna vi sarà amica.

Pesci: la Luna e Nettuno nel segno vi conferiscono nuove capacità psichiche e se accetterete tutto questo 'materiale' sensibile a disposizione, riuscirete a ottenere successo in amore. Il segreto sta nel razionalizzare le emozioni in modo costruttivo, acquistando una consapevolezza utile anche per primeggiare nel lavoro.