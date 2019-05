L'Oroscopo del giorno venerdì 3 maggio 2019 è pronto a sindacare sull'andamento di questo finale di settimana, positivo o negativo che sia. Quest'oggi attenzione tutta incentrata verso i simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. In analisi esclusivamente il probabile evolversi dei settori della vita quotidiana relativi al lavoro e all'amore: ansiosi di sapere come andrà la giornata di venerdì 2 maggio? Bene, prima di passare ai dettagli ci piace dare qualche piccolo anticipo in merito ai migliori e peggiori del periodo.

Diciamo subito che a gongolare saranno sicuramente gli amici Sagittario e Pesci super-fortunati di questo venerdì. Si preannuncia un periodo buono anche per i nati in Capricorno e Acquario: il simpatico quartetto è stato valutato con le quattro stelle indicative di una giornata incentrata sulla normale routine. L'Astrologia intanto non anticipa nulla di interessante per coloro appartenenti al generoso segno dello Scorpione e della Bilancia ai quali è stata pronosticata rispettivamente una giornata "sottotono" e con il "ko". A seguire il responso dettagliato riguardante la classifica di oggi e subito dopo le previsioni di venerdì 3 maggio per i singoli segni.

Classifica stelline 3 maggio 2019

Ansiosi di scoprire come sarà questo nuovo venerdì? Tranquilli, siamo qui per questo: a dare una giusta risposta, almeno si spera, è come sempre la nostra nuovissima classifica stelline impostata sul giorno 3 del mese di maggio 2019. Allora che dite, lo vediamo subito come sono state assegnate le stelline del giorno in relazione ai sei simboli astrali sotto analisi in questo contesto? Bene, pronto da consultare il riepilogo segno per segno:

★★★★★: Sagittario, Pesci;

★★★★: Capricorno, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Bilancia.

Oroscopo 3 maggio, previsioni del giorno

Bilancia - Vista la classifica del giorno 3, il prossimo venerdì sarà "nero" per voi della Bilancia? Diciamo che se doveste prendere alla leggera il periodo, decisamente si! In amore soprattutto, il bisogno di sentirvi liberi di scegliere senza dover dare spiegazioni a nessuno potrebbe causare davvero un irrecuperabile "patatrac" all'interno del rapporto.

Evitate quindi discussioni che potrebbero causare conflitti, anche perché la giornata sembra essere agitata già di suo, quindi fate attenzione alle parole, ok? Single, il radar emozionale sarà acutamente affilato e vi renderà spigolosi e molto puntigliosi. Calma, succede così tanto intorno a voi che avrete solo un desiderio: quello di essere lasciati in pace. Le previsioni del giorno riguardo i sentimenti consigliano di stare un po' fermi. Nel lavoro, se sceglierete di darvi alla fuga scapperete da un problema che presto si ripresenterà in modo ancora più pressante.

Affrontatelo subito: troppi impegni mettono stress ed anche i risultati non saranno quelli sperati, fate attenzione.

Scorpione - In arrivo una giornata simulata sulla carta astrologica con l'odioso segno di spunta relativo ai periodi "sottotono". Pertanto, questo vostro venerdì di fine settimana in amore non promette nulla di interessante. Non fatevi vincere dall'inquietudine o dall'ansia, ok? Anche se l'Astrologia non sarà completamente dalla vostra parte sappiate che la stessa vi esorta spronandovi a credere che il meglio deve ancora venire.

Cercate intanto di reggere il sacco alla pace e non litigare con chi avete accanto; all'occorrenza contate fino a ventotto, ma calmatevi... Single, il vostro bisogno di stabilità vi impedirà di apprezzare appieno le poche occasioni sentimentali che se saranno effettivamente presenti. Consiglio: sarà possibile ottenere certamente molto di più (in seguito) aspettando semplicemente il corso naturale degli eventi. Nel lavoro, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. Cercate di portare fino in fondo un obiettivo, senza perdere però concentrazione e dedizione.

Sagittario - In arrivo un venerdì 3 maggio splendido e in linea generale vivibile davvero alla grande. La giornata di fine settimana si presuppone possa essere fantastica in primis in amore: avrete l'opportunità di assaporare le gioie della vita a due e di sentirvi finalmente in piena sintonia con il vostro grande amore. In questa giornata le stelle dovrebbero portare ad un maggior affiatamento con il partner e di conseguenza molte ore di felice intesa. Single, i pianeti saranno completamente dalla vostra parte ed un vostro sorriso (spontaneo e non di circostanza!) in questa giornata potrebbe valere molto di più di mille parole. Dunque non perdetevi in grandi discorsi e puntate tutto sulla simpatia o sul fascino, potrete così raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati nell'ultimo periodo. Nel lavoro, la determinazione e la serietà saranno le vostre armi più efficaci. Non dimenticate anche l'adattabilità, potrebbe servirvi soprattutto da un punto di vista economico.

Capricorno - Giornata in linea generale valutata come discreta, quindi rientrante a tutti gli effetti nella media positività. In questo caso, le predizioni di venerdì spingono affinché siate un po' più concentrati soprattutto nei rapporti affettivi: in amore andrebbe sicuramente incoraggiata un po' di più la predisposizione al buon dialogo. La vostra sfera sentimentale invita ad una vita affettiva piena e felice: saprete trovare nuovi strumenti per migliorare il vostro rapporto di coppia fino a sfiorare la perfezione? Single, la voglia di nuovi desideri vi farà battere il cuore a mille ma, allo stesso tempo potrebbe anche provocare qualche piccolo turbamento in voi. Forse, cambiando un pò le attuali carte in tavola vivrete più sereni, quindi datevi da fare e rendete il tutto alla vostra portata. Nel lavoro, il tempo che scorre non vi farà paura, d'altronde chi semina poi raccoglie ed i vostri sforzi (già fatti in precedenza) daranno senz'altro i loro frutti. Se sarete pazienti tutto sarà ampiamente ricompensato! Concedetevi però ogni tanto un momento di relax, sarà proprio quello di cui avrete bisogno dopo una stressante giornata.

Acquario - Una giornata improntata alla normalità e in gran parte immersa in cose e situazioni già vissute in precedenza. Insomma, la solita "minestra riscaldata"? Anche se fosse, ben venga: meglio questo che non una giornataccia negativa, non trovate? In campo sentimentale, i cambiamenti che stanno avvenendo in questo periodo nella vostra vita saranno molto importanti. Continuate dunque a coltivare ciò che davvero conta, anche perché sapete di potervi fidare ciecamente della persona che avete nel cuore. Single, sarà un buon momento per uscire ed incontrare nuove persone. La fortuna sarà dalla vostra parte e vi aiuterà nella eventuale scelta: dai, voi Acquario siete unici! Nel lavoro invece, in questa giornata sarete molto rilassati e questo ovviamente comporterà un piacevole inizio. Però se sarete attivi e svegli con la voglia di mettere in pratica le idee che considerate essere vincenti riuscirete a portare a casa una ella soddisfazione. L'obbiettivo per questo venerdì: riuscire a giostrare nel modo giusto impegni e tempo libero.

Pesci - Questo periodo, coincidente con la fine della settimana lavorativa, per voi dei Pesci si preannuncia davvero splendido e certamente alla portata di tutti. Secondo l'oroscopo del giorno 3 maggio, riguardo l'amore, Nettuno e Sole vi daranno la forza e l’equilibrio necessari di cui avete (quasi sempre!) bisogno; allo stesso momento vi infonderanno anche tanta passione. L’intesa col partner sarà alle davvero stelle e vivrete momenti magici coma mai capitato in questi ultimi tempi. Se single invece, avrete la capacità di mette in risalto e di migliorare le vostre capacità amatoriali, quindi di persuasione. Sarà tempo di optare per nuovi incontri e gettare il vostro destino al vento dell'amore. Nel lavoro, assimilerete bene i concetti e saprete cogliere il senso dei problemi. Contando con fiducia su una chiarezza espositiva che renderà ancora più apprezzabili i vostri consigli, non avrete quasi nessun problema.