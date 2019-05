L'Oroscopo del giorno giovedì 30 maggio 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori, come noi amanti della buona Astrologia. In evidenza quest'oggi l'attesa classifica con le stelline quotidiane e di contorno, come da prassi, le previsioni riservate agli ultimi sei segni.

Ansiosi di sapere quali sono i segni favoriti a metà settimana? Dunque, iniziamo con il dare le giuste direttive in merito alla prossima giornata risaltando i simboli astrali migliori del momento, ovviamente estrapolandoli dai sei sotto analisi in questa sede: trattasi ovviamente dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Diciamo subito che ad essere meritatamente supportati dagli astri in questo nuovo giorno, giunto ormai al giro di boa settimanale, saranno solamente in tre.

Oroscopo del giorno 30 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: al 'top' il Sagittario

In primo piano la splendida Luna in Ariete pronta a favorire Sagittario, Scorpione e Acquario. Intanto, visto il cielo astrologico poco performante, le previsioni di giovedì 30 maggio ammettono con dispiacere probabili frangenti negativi all'indirizzo dei nati in Pesci. Allo splendido segno d'Acqua arriveranno turbolenze astrali particolarmente stizzose, generate soprattutto dalla specularità negativa di Giove, già di suo in pessima quadratura con Mercurio in Gemelli. Andiamo pure a dettagliare in profondità queste nuove predizioni segno per segno, iniziando dall'Ariete fino ad arrivare alla Vergine.

Classifica stelline 30 maggio 2019

Senza tergiversare più di tanto, partiamo immediatamente con il togliere il velo alla nuova classifica stelline interessante il giorno 30 maggio 2019, segno per segno. In ottima posizione, troviamo quest'oggi ben tre segni con, purtroppo, tre altri con preannunciate difficoltà. Il resoconto estrapolato dall'Astrologia del momento è condensato nella scaletta posta di seguito:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★: Pesci.

Oroscopo 30 maggio, le previsioni

Bilancia - Prenderà la giusta piega questo vostro giovedì di metà settimana, almeno per l'intera prima parte, poi però subirà un piccolo stop a fine pomeriggio: tranquilli, la serata dovrebbe scorrere nella normalità.

In amore intanto, spunterà un bel raggio di sole a dare una scossa alla flemma di questa giornata: anche se alcune difficoltà dovessero persistere potrete ugualmente vivere attimi di felicità. In merito a quanto appena detto, la domanda è: saranno sufficienti a ricaricare abbastanza energie? Speriamo per voi. Single, sarete tentati dal mettere in pratica qualche idea abbastanza inusuale (per non dire "stramba!"): voglia di cambiamento? Se anche fosse, non abbiate paura di allontanarvi dal sentiero battuto, ok?

Avete i mezzi e le capacità per rilanciarvi o per iniziare una nuova relazione. In questo caso le previsioni del giorno invitano decisamente a fare quello che il cuore e la mente suggeriscono. Nel lavoro intanto, il momento sarà molto incoraggiante per realizzare un nuovo progetto. Opportunità per rivedere alcune situazioni che necessitano di un maggior impegno.

Scorpione - Giornata di centro settimana messa in preventivo con le cinque stelle della fortuna.

Per voi Scorpione si preannuncia una grande serenità interiore e un'ottima forma fisica: vi conforta tale previsione? Bene, allora preparatevi a novità molto appaganti in molti settori. In amore, sarà molto buono per i nativi del segno l’aspetto dei pianeti. Al riguardo, prendete pure eventuali contrasti aperti con coraggio e tanta filosofia cercando di approfittare delle note positive di questa giornata. Single, sarà o no il momento di mostrare le vostre migliori qualità alla persona di vostro interesse? Certo che si, quindi fatelo: nuovi orizzonti si apriranno a breve in campo sentimentale, questo soprattutto grazie alla vostra cerchia di amici. Nel lavoro infine, i pianeti vi coccoleranno a tutto spiano: non fatevi mancare niente e soprattutto siate buoni con voi stessi. Per qualcuno il momento potrà essere incoraggiante e promettente per chi ha in ballo progetti rilevanti.

Sagittario "top del giorno" - In arrivo un giovedì 30 maggio favoloso, sarete vigorosi ed efficaci quasi in ogni occasione. Con tanta adrenalina addosso ed altrettanta voglia di fare certamente troverete pochi ostacoli capaci di rallentare il vostro cammino quotidiano. In amore, specialmente riguardo voi single, il vostro carisma vi farà fare ottime conquiste: approfittatene ora o mai più, anche perché la fortuna capita una sola volta nella vita. Chi è in coppia invece farebbe bene a farsi coinvolgere completamente dall'intensità dei sentimenti, il che potrebbe regalare a tanti una giornata ricca di batticuori e trepidazioni. Parlando in generale, l'amore sarà di fondamentale importanza sia oggi che domani, qualunque sia la situazione. Diciamo che vi sentirete positivamente ispirati a portare a buon fine qualche piccolo sogno nel cassetto. Nel lavoro, giornata davvero interessante per i vostri progetti: le soddisfazioni maggiori arriveranno da persone nuove, senz'altro ben felici di contribuire alla vostra crescita professionale. L'atmosfera serena poi vi aiuterà nello svolgimento dei vostri compiti quotidiani.

Capricorno - Giornata un po' al rallentatore, ma assolutamente da non denigrare in quanto potrà senz'altro portare qualche inaspettata soddisfazione. Valutata nelle predizioni di giovedì con le quattro stelline indicative della normale routine, in amore non lascerà certo l'amaro in bocca, anzi. Diciamo che la giornata inizierà in maniera tranquilla soprattutto in coppia, proseguendo sotto il segno della sufficiente complicità nel rapporto. Sicuramente la persona amata vi farà sentire abbastanza protetti ed amati, quindi non dimenticatevi di ricambiare come si deve, ok? Single, se riuscirete a capire dove e come fare degli sforzi per migliorare la vostra vita sentimentale sarete senz'altro a buon punto. La vostra indole curiosa vi porterà sulla buona strada ed eventuali buoni incontri potrebbero essere veramente alla portata: datevi da fare... Nel lavoro infine, ritroverete lo slancio necessario per vincere le difficoltà di questa fase e (forse) rinnovare il vostro attuale percorso. La fiducia in voi stessi potrebbe aprire un periodo favorevole.

Acquario - In arrivo un giorno decisamente a favore già dalla partenza, relegando questa parte della settimana in un contesto gioviale e straordinario. Per mantenere un certo equilibrio ci vuole una nuova strategia: spazzate via le incertezze che vi assillano e puntate diretti all’obiettivo, oggi ne avete facoltà. In campo sentimentale invece, le stelle vi daranno, se non tutto, molto del loro aiuto facilitando il dialogo di coppia oppure dando l'opportunità di esaudire più di qualche desiderio o progetto attualmente in attesa. Single, una conciliante Luna in Ariete creerà tranquillità nella vostra vita sentimentale. Piaceri ed emozioni si fonderanno in voi e non vi sarà alcun conflitto in vista. Preparatevi a vivere un'atmosfera di follie e passioni sfrenate! Nel lavoro invece, approfittate del cielo positivo di oggi per portare a termine tutti quei progetti da troppo tempo rinviati. Date una sferzata di novità al vostro operato, questo certamente non passerà inosservato a chi di dovere.

Pesci - Una giornata delicata, decifrata dalle effemeridi del momento con le tre stelle del sottotono. In generale quindi, si prevede un po’ di scompiglio nella gestione dell'attività quotidiana: forse, insofferenza per la routine o desiderio di novità? Qualsiasi cosa, evitate esperienze a rischio fuori dai soliti contesti, ok? Secondo l'oroscopo del giorno 30 maggio intanto, riguardo l'amore, purtroppo non si annuncia un periodo scorrevole per voi Pesci. Diciamo che non tutte le giornate vanno come dovrebbero, e questa effettivamente potrebbe risultare un po' pesante da "digerire". Andateci quindi cauti nell'affrontare i confronti a viso aperto con la vostra metà, soprattutto perché potrebbero nascere delle discussioni per futili motivi. In generale con il partner non vivrete momenti armoniosi e sarete nervosi. Non aizzate inutili diatribe, calma! Se single invece, non avrete abbastanza tempo da dedicare alla persona che attualmente vi stimola il cuore, vostro malgrado, anche se alla fine avrete tutta la sua comprensione. Nel lavoro infine, avrete molte idee ma ne concretizzerete ben poche. Qualcuno dovrà rendersi conto che a livello economico ha fatto passi più lunghi della propria gamba!