L'Oroscopo del giorno sabato 4 maggio 2019 torna al centro dell'attenzione, ben disposto a rivelare la tendenza del prossimo sabato per coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Saranno buone notizie o rimarremo delusi dalle nostre amate stelle? Non nascondiamo una certa emozione nell'elencare chi, tra gli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco appena citata, potrà contare sul fortunato appoggio degli astri.

Oroscopo del giorno 4 maggio 2019 | astrologia, classifica e previsioni: al 'top' il segno del Capricorno

Come al solito, la consueta scaletta ci impone di anticipare brevemente, ma con precisione, chi avrà fortuna e chi invece sarà costretto dagli eventi a rimanere alla finestra. Quest'oggi, splendidamente in testa alla classifica stelline quotidiana ed in bella mostra nella "top del giorno", il Capricorno. Altresì, a poter fare affidamento su una giornata ottima saranno senz'altro i nativi in Bilancia e Sagittario, considerati entrambi meritevoli alla pari di potersi fregiare con le cinque stelline della fortuna.

Invece secondo le previsioni di sabato 4 maggio, il periodo non sarà certamente ben gradito a coloro appartenenti ai segni di Acquario e Scorpione, interessati da insidiose turbolenze astrali pronte rendere difficili anche i problemi ordinari. Allora, pronti a dare il via a queste nuove predizioni? Indubbiamente la risposta è si: prima però è d'obbligo dare voce alla attesissima scaletta con le stelline del momento, tutte da scoprire d'un fiato.

Classifica stelline 4 maggio 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 4 maggio 2019, ha già stilato la scala di valori in termini di positività e negatività relativamente a questo sabato di fine settimana.

Pronti a scoprire se il vostro segno rientri tra i favoriti del giorno? Questa è la domanda ricorrente nel periodo alla quale cercheremo di dare una risposta. Prima di partire a "spron battuto" nel risaltare i segni migliori nonché i peggiori messi in preventivo nella giornata in esame, ci preme ricordare che ad essere analizzati in questa sede saranno solamente gli ultimi sei segni zodiacali. Abbiamo già rivelato in anteprima i segni Capricorno, Bilancia e Sagittario come i super-favoriti dagli astri in questo momento. Adesso non rimane altro da fare se non togliere completamente il velo dalla scaletta con le stelline quotidiane.

A seguire, il resoconto giornaliero segno per segno:

Top del giorno : Capricorno;

: Capricorno; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Pesci;

★★★: Acquario;

★★: Scorpione.

Oroscopo di sabato 4 maggio, previsioni amore e lavoro

Bilancia - Il prossimo sabato sarà speciale per voi della Bilancia. In amore, vi sarà facile seppellire l'ascia di guerra, risolvere eventuali problemi o trovare un terreno d’intesa con il partner. Questo sarà un buon momento per fare e per stare insieme serenamente con la persona amata.

Single, la vostra vita sentimentale sembra essere al top della forma e il futuro si preannuncia abbastanza roseo. Potrebbe essere un buon momento per la realizzazione di nuovi progetti a scopo sentimentale. In giornata gli incontri saranno sicuramente sempre più frequenti, pertanto le previsioni del giorno invitano ad approfittare ma senza lasciare nulla al caso. Nel lavoro, in questa giornata con l'aiuto delle buone stelle, potreste cambiare la vostra opinione sui compiti che state svolgendo. Di certo non sarà possibile cambiare tutto ciò che occorre, ma sicuramente potrete dimostrare di essere capaci a tirar fuori idee geniali e innovative, il che stupirebbe tutti.

Scorpione - Giornata assolutamente da non prendere sottogamba in quanto prevista con il "ko". Punto di negatività principale sarà dato da Urano e Venere in quadratura con Saturno: in effetti, seppur il periodo non consenta distrazioni, tenere un atteggiamento molto concentrato porterà senz'altro benefici. In amore, con Venere speculare negativa al 70% sarà meglio limitare i vostri interventi in ambito di coppia, evitando non fantasticare. Sarà necessario dare la priorità alle emozioni che verranno dal cuore, piuttosto che focalizzarsi sulle solite discussioni contro il partner. Single, la tensione potrebbe essere alle stelle e vi renderà intolleranti verso tutto e tutti: meglio passare un po' di tempo in solitudine e non cercare nessuno. Nel lavoro, dominate la vostra tendenza a essere ipercritici e intolleranti con chi ha la sfortuna di frequentare il vostro stesso ambiente. Perché sarebbe inutile creare tensioni superflue con chi vi vorrebbe conoscere meglio. Sarete molto pignoli e scrupolosi, forse anche troppo: cercate di non fermarvi solamente sui dettagli, vedrete che funzionerà!

Sagittario - In arrivo un sabato 4 maggio senz'altro bellissimo! La giornata di inizio weekend dunque si prospetta perfetta per le questioni d'amore: riuscirete a conquistare il cuore della persona amata con la vostra originalità e con l'aiuto di Venere. Per molti sarà l'inizio di una bella vita da gustare assolutamente insieme al partner. In vista decisioni importanti: siate pronti a dire la vostra. Single, sentirete dentro di voi un ottimismo devastante. Il vostro fascino sarà in crescita, quindi sarà sicuramente arrivato il momento di parlare dei vostri progetti, ma con delicata persuasività a chi di dovere. Nel lavoro, vi attende un ottimo periodo adatto soprattutto per eventuali rilanci. Le previsioni di riuscita saranno superiori se imparerete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Capricorno "top del giorno" - Giornata splendida per le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato. Valutata nelle predizioni di sabato come favolosa, questa parte iniziale del nuovo weekend prevede in amore massima dolcezza e fascino. Saprete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera romantica, il che vi metterà proprio a vostro agio fin da subito, ovviamente insieme al partner. Sarà il momento di pianificare la serata dei vostri sogni, proprio come desiderate da tanto tempo. Single, i movimenti dei pianeti porteranno una bella atmosfera. Positività e solarità vi renderanno molto sensuali, dunque cercate di vivere al massimo questo momento così positivo per gli incontri, lasciandovi andare all'amore. Nel lavoro, potrete contare sulla complicità del cielo che, senz'altro, vi aiuterà a trovare nuove strade e magnifiche collaborazioni. Valorizzare il vostro prestigio e potenziate la vostra carriera.

Acquario - Una giornata in linea di massima "sottotono". In campo sentimentale, sarete talmente presi dall'entusiasmo per le vostre iniziative che non vi accorgete di aver trascurato la persona amata. Regalate un angolo della vostra vita dedicando un poco della vostra attenzione, vedrete che andrà molto meglio. Se avete intenzione di cambiare approccio per riuscire a capire il vostro partner, qualunque cosa sia non abbiate fretta. Single, non sempre riuscirete ad esprimere le vostre emozioni e per questo oggi cadrete abbastanza spesso in qualche fraintendimento. Cercate di essere più chiari, ma soprattutto non agite seguendo soltanto l'impulso, ma seguite il cuore. Nel lavoro invece, fare le scelte giuste in questa giornata potrebbe significare sacrificare qualcosa di importante. Purtroppo non dovreste abusare della vostra fortuna e soprattutto non approfittate della pazienza altrui. Oggi avrete una situazione alquanto caotica da risolvere, fatelo prima di dedicarvi ad altro.

Pesci - Questo fine settimana per sarà mediamente discreto, anche se in determinati frangenti potrebbe restituire attimi abbastanza impegnativi. L'Astrologia invita alla calma: qualcuno tra voi Pesci potrebbe essere messo alla prova dei fatti, perciò fate tesoro dei consigli disinteressati di un amico. Secondo l'oroscopo del giorno 4 maggio, riguardo l'amore, il periodo muoverà verso un senso di calma e rilassatezza generale. Sarete a vostro agio con voi stessi ed il vostro umorismo e la gioia di vivere vi avvicineranno al partner, coinvolgendolo nei vostri progetti. Se single invece, il cuore batterà tranquillo senza ansie né turbamenti. I rapporti procederanno all'insegna dell'armonia, proiettati verso un domani perfetto. Nel lavoro, avrete un forte intuito ed abbastanza capacità di leggere nel cuore delle persone, due qualità che vi permetteranno di conquistare la fiducia degli altri e ottenere il sostegno di chi conta per la realizzazione di vostri progetti più importanti.