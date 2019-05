L'Oroscopo del giorno lunedì 6 maggio 2019 dà il via ad una nuova settimana. Sotto controllo da parte dell'Astrologia applicata all'amore e al lavoro, le previsioni con l'attesissima classifica stelline sul prossimo lunedì. Ansiosi di scoprire quali saranno i segni più fortunati alla ripartenza della nuova settimana? Bene, mettiamo subito in evidenza i migliori segni del giorno in relazione alla seconda sestina dello zodiaco: come si evince dal titolo, ad avere ottime probabilità di riuscita nel periodo saranno sicuramente gli appartenenti ai segni dello Scorpione e dell'Acquario.

Oroscopo del giorno 6 maggio 2019

Per quanto riguarda invece tutti gli altri segni? Diciamo che il primo giorno della settimana sarà abbastanza discreto per Sagittario, Capricorno e Pesci. Di diverso avviso intanto, le previsioni di lunedì 6 maggio 2019 per ciò che riguarda la Bilancia, quest'oggi valutata con le tre classiche stelle relative al sottotono.

Classifica stelline 6 maggio 2019

La nuova classifica stelline interessante il giorno 6 maggio 2019 è stata appena rilasciata: ansiosi di sapere quante stelle sono state assegnate ai primi sei segni dello zodiaco? Degno di indossare la corona relativa alla prima posizione, tra i sei sotto analisi nel contesto, tutti gli amici aventi nel proprio Tema Natale il segno dello Scorpione o dell'Acquario, tra l'altro già anticipati in anteprima.

Pubblicità

Vediamo di appurare qualcosa in più andando a mettere a nudo la scaletta completa segno per segno:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Sagittario, Capricorno, Pesci;

★★★: Bilancia.

Oroscopo lunedì 6 maggio, le previsioni

Bilancia - Il prossimo lunedì sarà sottoposto ai "rigori astrali" relativi ai periodi sottotono. Per voi Bilancia dunque si prevedono difficoltà in ambito affettivo: in amore il vostro partner sembra avere opinioni diverse da voi, pertanto sarà meno facile trovare un terreno d'intesa.

Forse, sarebbe meglio non entrare in discussioni inutili con lui/lei, anche perché finireste per peggiorare le cose. Single, la vostra vita sentimentale vivrà colpi di scena oppure si presenterà un po' più pensierosa del solito. Imparerete molto di più se andrete in profondità nelle discussioni, ovviamente con la persona interessata. Le previsioni del giorno confidano nella buona sorte: potrebbe essere il momento di mostrare come siete veramente.

Pubblicità

Nel lavoro, avvertirete una grande stanchezza e non avrete voglia di andare oltre le vostre competenze. Cercate comunque di non compromettere tutti gli sforzi fatti finora e state calmi.

Scorpione - Partirà e proseguirà benissimo questo vostro lunedì d'inizio settimana. In amore, la vostra tenerezza e la natura romantica del vostro cuore saranno guidati dalle buone stelle del periodo. Una conversazione intima con il vostro partner allieterà gran parte della giornata.

Pubblicità

Tassativamente insieme a chi amate vivrete dei momenti davvero magnifici. Single, avrete meno problemi ad effettuare collegamenti tra il passato emotivo e la vostra situazione attuale. Siate onesti con voi stessi e la fortuna senz'altro aiuterà a progredire nella giusta direzione. Nel lavoro, con gli astri favorevoli potrete migliorare ulteriormente la vostra vita professionale. Sarà un momento importantissimo per voi, finalmente da oggi potrete sicuramente respirare e, se state portando avanti un progetto, potreste ottenere dei buoni successi.

Sagittario - In arrivo un lunedì 6 maggio abbastanza efficace, buono quanto basta per tirare avanti in modo convincente la giornata d'inizio settimana. In amore, iniziate a dissipare i dubbi che avevate, questo permetterà alla vostra vita sentimentale di procedere in modo convincente verso traguardi ambiziosi. Parlate dei problemi che avete alla persona amata, di certo sarete compiaciuti di averlo fatto presente risolvendo insieme ogni cosa. Single, sarà un periodo buono se volete procedere con alcuni progetti importanti. Molti nati del segno potranno anche programmare qualcosa di particolare, come ad esempio lasciarsi corteggiare proprio dalla persona che interessa. Nel lavoro infine, pazienza e prudenza consentiranno di raggiungere le mete tanto ambite, nonostante la vostra impulsività e la vostra ansia. Qualcosa di indefinito vi spingerà a voler ottenere tutto e subito.

Capricorno - Giornata bella ma a tratti abbastanza farraginosa, valutata nelle predizioni di lunedì con le quattro stelle relative ai periodi di routine. In amore, avrete una migliore comprensione delle situazioni, in modo da superare certi ostacoli evitando di radicarvi solamente nel vostro punto di vista. La flessibilità sarà il vostro alleato e vi porterà a seguire la strada insieme senza discussioni inutili. Single, se avete fatto un incontro coinvolgente, soppesate l'eventualità di lasciarlo crescere nel tempo, senza forzare la mano ed apparire precipitosi. Nel lavoro, se avete qualche progetto da portare avanti allora cercate di concentrare le vostre qualità e le vostre energie. Diciamo che gran parte del periodo risulterà assolutamente favorevole e Mercurio favorirà sicuramente l’arrivo di buone notizie.

Acquario - Una giornata più che ottima specialmente in campo sentimentale. Senz'altro non avrete problemi sia nel proporre situazioni nuove che affrontare insieme al partner questioni difficili. Siate convinti nel creare atmosfere speciali o nell'organizzare serate romantiche: fatelo senza timori e godete l'attimo, alla fine ringrazierete l'Astrologia. In coppia, il vostro fascino incendierà le fantasie della persona amata rendendo viva anche la sua gelosia (purtroppo!). Single, se avete il cuore libero, il vostro fascino sarà assolutamente irresistibile e potrete conquistare qualsiasi persona abbiate nel mirino. Nel lavoro invece, enormi soddisfazioni vi arriveranno in questa giornata, perché in quest'ambito tutto sarà facile, nulla vi peserà ed eseguirete al meglio ogni compito.

Pesci - Questo fine settimana per molti di voi Pesci dovrebbe allinearsi ala mediocre positività. Secondo l'oroscopo del giorno 6 maggio, riguardo l'amore, la maggiore fiducia in voi stessi consentirà di aprirvi agli altri in modo genuino ed efficace. Il fascino raggiante e la vostra fermezza saranno sotto i riflettori più che mai: sarà questo il momento di dare tutto il vostro affetto alla dolce metà. Se single invece, nella vostra vita sentimentale non ci saranno problemi di comunicazione, Venere potrà contribuire a creare situazioni nuove capaci di generare potenziali amicizie: allora perché aspettare, fatevi belli ed approfittatene. Nel lavoro, per alcuni di voi questa giornata rappresenta un momento determinante per acchiappare un eventuale successo per la coda e tenerlo ben stretto. Tutto starà nell'agire con intelligenza e con astuzia, senza farsi incantare da ciò che riluce molto, ma vale poco!