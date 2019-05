La settimana sarà molto interessante dal punto di vista astrologico. Di seguito l'Oroscopo del giorno martedì 7 maggio 2019, come sempre in esclusiva per i sei segni appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. A coloro ancora poco ferrati in Astrologia, ricordiamo che fanno parte della sestina di cui sopra i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra le novità di spicco nella giornata in analisi, in evidenza risultano essere due transiti astrali, tra l'altro già annunciati nell'oroscopo di lunedì: l'ingresso della Luna in Gemelli e il passaggio di Mercurio nel segno del Toro.

Oroscopo del giorno 7 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: l'Acquario è il segno al 'top'

A questo punto la domanda sorge spontanea: quali saranno i segni potenzialmente in grado di sfruttare questi due transiti eccellenti? Ebbene, in questo frangente ad avere massima compatibilità con le effemeridi del momento, ovviamente parlando in merito ai simboli astrali trattati in questa sede, saranno solamente l'Acquario e il Capricorno. Diversamente, a dover sottostare a una giornata non proprio eclatante dal punto di vista astrologico, Pesci e Bilancia. Ai suddetti segni le previsioni di martedì 7 maggio annunciano rispettivamente un periodo "sottotono" e con il "ko".

Classifica stelline 7 maggio 2019

Come annunciato in apertura, questo martedì avremo ancora la presenza della Luna nel comparto dei Gemelli. Tale situazione sarà uno dei metri di misura su cui sono state impostate le valutazioni odierne relative agli ultimi sei segni: curiosi quindi di sapere cosa riserverà l'Astrologia al vostro segno? Bene, come al solito a fare da piatto della bilancia è pronta la nostra classifica stelline, logicamente interessante la giornata di martedì 7 maggio 2019.

Allora, senza indugiare oltre, iniziamo pure a mettere in evidenza le stelline quotidiane con, in primo piano nella scaletta sottostante, i segni zodiacali a partire dal migliore fino al peggiore. Il responso a seguire:

Top del giorno : Acquario;

: Acquario; ★★★★★: Capricorno;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Pesci;

★★: Bilancia.

Oroscopo 7 maggio, sentimenti e lavoro

Bilancia - Il prossimo martedì è previsto abbastanza difficile da sbarcare, dunque da vivere con molta attenzione.

In amore, molti di voi Bilancia (forse) potreste essere portati dalle vicissitudini quotidiane a snobbare una situazione solo per ripicca, iniziando quindi una discussione futile e potenzialmente pericolosa. Se così dovesse essere, allora aspettatevi l'ira di chi avete accanto. Invece non dovrebbero esserci dubbi sull'amore della vostra dolce metà nei vostri confronti, dunque non createvi problemi facendoli nascere ove non sussistono, ok? Single, le parole hanno sempre il loro peso, ma in questa giornata dovreste fare attenzione soprattutto ai gesti, ok? Dite di essere dei grandi osservatori ma non è sempre così, poiché spesso lasciate chiusi gli occhi per tendere soprattutto le orecchie.

Le previsioni del giorno invitano a soppesare i fatti prima di trarre conclusioni. Nel lavoro potreste sentirvi meno coraggiosi e intraprendenti rispetto ai giorni passati. Forza, non lasciate che qualche momento di sconforto paralizzi alcune iniziative importanti avviate nelle scorse settimane.

Scorpione - Questo martedì, punto importante di una settimana ricca di novità, vi vedrà ancora un pochino tesi o indecisi su qualcosa (sapete bene di cosa si tratta, vero?). Parlando in merito all'amore, il quadro astrale odierno è piuttosto armonico e prometterà una giornata stimolante con nuove amicizie e affetti discretamente stabili. Insomma, la solita giornata normale in cui tutto è ridondante e nulla di nuovo accade: meglio questo che una predizione negativa, non trovate? Certamente, sarà il momento ideale per chiarire ciò che era rimasto in sospeso con il partner, dunque approfittate. Single, la giornata vi troverà molto interessati ai nuovi rapporti interpersonali o a cercare nuove conoscenze. In molti sarete dotati di un modo di fare intrigante, anche se poco spontaneo. Se desiderate qualche novità nei sentimenti, cercate di mettervi in comunicazione con qualcuno che sappia apprezzare in primis il vostro carattere e poi che trovi interessanti i vostri hobby. Nel lavoro, potrete godere di ottime opportunità a patto però di cercare di non essere troppo istintivi. Prendetevi tutto il tempo che serve, sia per pensare che per prendere scrupolose informazioni.

Sagittario - Secondo quanto messo in luce dalle effemeridi di vostra competenza, di presume possa essere un martedì 7 maggio decisamente buono. Diciamo che la giornata d'inizio settimana sarà positiva per certi aspetti, ma potrebbe presentare situazioni o momenti a cui dovrete porre un po' più di attenzione: a voi capire quali potranno essere e regolarsi di conseguenza. In amore, le stelle di oggi esaltano il livello di comunicazione e di intesa con la persona amata: potenziali situazioni faranno far rivivere momenti sereni e anche a tratti gioiosi. Single, sarete di buon umore e ben disposti a ricominciare tutto da capo (se eventualmente ce ne fosse bisogno, ovvio!). Pronti a dimenticare eventuali rancori passati? Bene, allora approfondite armatevi di tanta buona volontà e toglietevi una volta per tutte quell'odiosa "corazza da duri". Nel lavoro, voi giocate d'anticipo, anche se doveste esporvi in prima persona, ok? Per ottenere ciò che desiderate realmente qualche piccolo rischio dovete pur correrlo, sappiatelo! Non rimandate un impegno lavorativo che sembra di poco conto ma che invece non lo è.

Capricorno - Giornata valutata dall'Astrologia con cinque stelle, quelle dei periodi fortunati tanto per intenderci. Cosa volere di più dalla vita? Le predizioni di martedì vi vedono in giornata al massimo della forma, sia fisica che mentale. Di certo si preannuncia fantastica per certi versi, ottima da sfruttare nelle cose inerenti l'amore: la vostra situazione astrale promette già da subito un'ottima intesa con la persona amata. In coppia quindi il periodo vi sorriderà e vi sentirete più forti e sicuri in ogni ambito della vostra quotidianità. La Luna è pronta a regalare tanta serenità al fianco della persona a voi speciale. In tanti riscoprirete l'importanza di certi valori affettivi, ultimamente un po' smarriti. Single, il vostro fascino non passerà inosservato ed avrete modo di approfondire qualche conoscenza interessante. Datevi da fare allora, lanciate sguardi, corteggiate senza timore perché sarà impossibile resistervi! Nel lavoro, con astri positivi ben disposti a dispensare l'entusiasmo e l'energia psicofisica necessaria, quasi tutto vi riuscirà bene e molte cose si incanaleranno nella direzione giusta.

Acquario "top del giorno" - Una giornata a dir poco magnifica, almeno secondo quanto ricavato dall'analisi astrologica interessante voi Acquario. In campo sentimentale specialmente non avrete alcun problema difficile da risolvere. Diciamo che sia la parte iniziale che quella centrale del periodo, con la serata in primo piano, saranno pienamente appoggiati dalla Luna nel segno. L'Astro della Terra creerà atmosfere romantiche, alcune delle quali davvero da sogno. Specialmente voi che in genere non amate le sdolcinature, effettivamente potreste cadere felicemente vittime del momento trascorrendo emozioni anche piuttosto "piccanti" con il vostro partner. Single, l'amore vi porterà nuove speranze e avrete grandi soddisfazioni (a patto di credere in voi stessi!), il che dissiperà alcuni vostri dubbi in merito a ciò che ben sapete. Il futuro quindi sarà un miglioramento del presente, vi sentirete ispirati e intrisi di nuove energie: non esitate a seguire il vostro intuito ma buttatevi in nuove avventure! Nel lavoro, con il sostegno degli astri, viaggerete a tutta velocità senza trovare intoppi. Finalmente allegria e fortuna vi spingeranno verso i traguardi desiderati.

Pesci - Questa prima parte dell'attuale settimana per la maggior parte di voi Pesci si prevede abbastanza "sottotono". Purtroppo questo è quanto estratto dalle effemeridi quotidiane e bisogna che abbiate pazienza e siate calmi Secondo l'oroscopo del giorno 7 maggio intanto, riguardo l'amore, troverete nel partner la compagnia ideale per stare lontani dai problemi che la vita vi metterà quasi certamente di fronte. Ascoltate il vostro istinto e state lontani da potenziali problemi, ok? Se single invece, esporsi potrà essere ancora più pericoloso, anche se non farlo certe volte potrebbe essere anche peggio: a voi la scelta e l'eventuale rischio. Avrete di certo la tendenza a nascondervi in certi casi, poiché avete paura del giudizio altrui: siate voi stessi, senza dare peso ai risultati che potreste ottenere, ok? Non negatevi delle opportunità: nuove esperienze potrebbero arricchire notevolmente la vostra personalità, sappiatelo. Nel lavoro infine, avrete poca spigliatezza e sarete piuttosto spenti o annoiati. Di sicuro vi distinguerete per una lentezza assoluta e potreste essere giù di morale: siate pazienti.