L'Oroscopo del giorno giovedì 9 maggio 2019 è pronto ad analizzare la quarta giornata dell'attuale settimana. Posti sotto osservazione quest'oggi i simboli appartenenti alla seconda sestina dello zodiaco. Ovviamente, l'attenzione sarà tutta puntata su Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: ansiosi di conoscere il segno più fortunato di questo giovedì? A tal proposito, visto l'ottimo cielo astrale nel periodo le stelle annunciano una giornata super positiva a tutti coloro appartenenti al segno dei Pesci, super favoriti in campo sentimentale.

Oroscopo del giorno 9 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: al 'top' il segno dei Pesci

Altrettanto positiva si presume possa essere il prossimo giovedì per gli amici Capricorno, valutati a cinque stelle nel periodo. Al contrario, le previsioni di giovedì 9 maggio vedono abbastanza magro il periodo a venire per tutti quelli che hanno nel proprio Tema Natale il simbolo del Sagittario. Bene, a questo punto vediamo di dare maggior profondità a queste nuove previsioni, ovviamente dopo aver dato una controllata alle stelline quotidiane.

Classifica stelline 9 maggio 2019

Questo nuovo giovedì è pronto a ricevere l'ok o il non ok da parte dell'Astrologia.

Come al solito, a tenere alta l'attenzione di appassionati o semplici curiosi, l'attesa classifica stelline, quest'oggi interessante il giorno 9 maggio 2019. Al "top del giorno" figura il già annunciato segno dei Pesci, vincente soprattutto in campo sentimentale. Per gli altri segni? Tutti da scoprire attraverso la tabella messa a tale scopo, subito a seguire:

Oroscopo giovedì 9 maggio, la giornata

Bilancia - Questo giovedì gli astri vi vedono propensi a concedere al vostro fisico e al vostro aspetto le giuste attenzioni: vi prenderete cura di voi stessi come, forse, non avete mai fatto in passato.

Magari deciderete, sia di praticare lo sport preferito che di iniziare seriamente una dieta. L'amore, di sicuro sarà abbastanza favorito dalla Luna in Cancro, il che vi regalerà piccole ma significative emozioni. Grande intesa con la persona amata, ma anche gli affetti familiari e le amicizie andranno sufficientemente bene. Single, sarà una giornata più tranquilla rispetto al solito. Sarà il momento di badare di più a voi stessi ed il vostro ottimismo sarà la migliore fonte di energia: le previsioni del giorno invogliano al relax e alla ricarica dell'energia.

Nel lavoro, avrete la possibilità di dare vita a nuovi interessi oppure saprete coinvolgere l'azienda per cui operate in una nuovo progetto. Intuito e fantasia guideranno le vostre azioni: fidatevi del vostro sesto senso.

Scorpione - L'arrivo di questo nuovo giovedì sarà sostanzialmente nella norma per voi Scorpione. Senz'altro trascorrete più tempo in compagnia degli amici che non cercando di fare altre cose. Questo farà certamente bene all'umore aiutando anche a non pensare troppo.

In amore, le acque saranno tranquille ed avrete la fantasia e le idee giuste per inventarvi qualcosa di malizioso per stupire il vostro partner. Passerete la serata a stretto contatto con il partner, cucinando insieme o progettando un viaggio da fare a breve. Single, nuovi orizzonti sentimentali vi si apriranno sicuramente, forse attraverso un incontro toccante. Il sole brillerà, aprite le ali e sentitevi liberi di fare ciò che volete. Nel lavoro, non potreste iniziare meglio questo giorno, soprattutto perché sarà pieno di soddisfazioni e di iniziative. Avrete energie a volontà, spirito d'iniziativa da vendere e molte delle vostre proposte verranno accettate dai superiori.

Sagittario - Partirà con il segno "meno" questo vostro giovedì di metà settimana. Pianeti dissonanti non vorranno sentir ragioni, dunque cercate di adattarvi a questo probabile periodo da "ko". In amore, vivrete un momento poco brillante, senz'altro non all'altezza delle vostre prospettive. Saranno in arrivo più di qualche intralcio accompagnati da un po' di confusione generale: ansia e qualche incertezza tra voi e lui/lei. Date il giusto peso ai gesti e alle richieste inviate dal vostro corpo ed assecondate con accurata premura anche le esigenze del partner. Single, tensione ed agitazione saranno alle porte, quindi prendete tempo e non fidatevi troppo delle vostre sensazioni, potrebbero rivelarsi del tutto sbagliate. Nel lavoro, tutte le problematiche di oggi saranno differibili ai prossimi giorni. Liberatevi dunque dagli impegni per dedicarvi esclusivamente ad un progetto che vi sta a cuore e che avrà bisogno del vostro intervento per essere terminato. Di certo non potete aspettare ancora, avete già perso sin troppo tempo.

Capricorno - Secondo le stelle del momento, portare avanti ogni obiettivo in maniera efficace sarà una scelta senz'altro vincente. Se siete indecisi su cosa fare, potreste allargare il giro delle conoscenze stimolando un confronto su eventuali tematiche che più vi stanno a cuore. La giornata, valutata nelle predizioni di giovedì, potrebbe regalare piccole ma importanti soddisfazioni soprattutto in campo affettivo/sentimentali. In amore pertanto, i rapporti riprenderanno quota prendendovi in modo efficace sia dal punto di vista romantico che passionale. Per molti Capricorno la comprensione con la persona amata sarà eccellente e l'intesa ottima sotto tutti i punti di vista. Single, la Luna in Cancro porterà un po' di sollievo in certe situazioni che ben sapete; aiuterà altresì ad evadere dalla realtà per esprimere il lato più originale e avventuroso del vostro carattere. Nel lavoro infine, affronterete ogni cosa con gioia e felicità riuscendo ad essere sempre ottimisti. Fate le cose seguendo soprattutto il vostro intuito, i risultati saranno apprezzabili.

Acquario - Giovedì sarà una giornata non male, anche se da considerare leggermente a rischio per ciò che concerne i rapporti a livello interpersonale o di amicizia. Pertanto, il consiglio degli astri è quello di stare tranquilli: avrete discrete opportunità su cui investire la quotidianità riuscendola a gestire nel modo giusto. In campo sentimentale altresì, se di recente avete avuto qualche screzio con la persona amata, sarà il momento giusto per appianare qualsivoglia discordia. Ci saranno ottime opportunità in arrivo, così favorevoli da non farsele assolutamente sfuggire: tenetevi pronti ad afferrare l'attimo! Single, partirete alla scoperta di una nuova dimensione dell'amore, sfuggente ma allo stesso momento molto invitante. Oggi e domani Cupido non avrà grandi novità per voi, perciò dovete attendere ancora un po'. Nel lavoro invece, la situazione si avvierà verso uno sblocco totale ed avrete la possibilità di concludere nuovi accordi che vi permetteranno di crescere e sviluppare nuovi percorsi.

Pesci "top del giorno" - In agenda un giorno davvero spettacolare, tutto all'insegna della Luna in Cancro. Dunque, una super-giornata si intravvede all'orizzonte? Diciamo che è così, almeno sulla carta: davvero splendide le performance sentimentali/affettive previste a tavolino dalle effemeridi. Secondo l'oroscopo del giorno 9 maggio, riguardo l'amore, la Luna splenderà in modo particolare per tanti di voi regalandovi una giornata di sentimenti veri e sinceri. Diciamo che potrete quasi toccare con mano la Dea bendata: in arrivo belle conferme da parte di una persona molto vicina a voi, il che vi farà piacere ed immensamente bene soprattutto al cuore. Se single invece, finalmente avrete dalla vostra parte sia il favore di Nettuno che quello della Luna: le tensioni dell’ultimo periodo, specie sul piano sentimentale, saranno solo un lontano ricordo e sarete pronti all'amore. Nel lavoro buon inizio, soprattutto se operate alle dipendenze altrui. I rapporto con i colleghi saranno ottimi e scatteranno meccanismi di reciproca collaborazione. Tanti di voi sanno coinvolti positivamente in prima persona.