Nuova settimana astrologica, quella che va da lunedì 20 a domenica 26 maggio. Tanta passione per voi, amici del Toro, mentre le polemiche caratterizzeranno i prossimi sette giorni della Vergine. Ottimismo per il Leone, mentre il Capricorno dimostrerà di essere in grande forma.

Nuove occasioni in campo professionale per l'Ariete, mentre i Pesci dovranno combattere contro l'invadenza di alcune persone. Ecco l'Oroscopo per la prossima settimana, per tutti e dodici i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche della prossima settimana da Ariete a Vergine

Ariete: nuove opportunità in campo lavorativo si prospettano per la prossima settimana. Le occasioni vanno sfruttate a patto che siate più socievoli con le altre persone: in questo modo riuscirete a sconfiggere anche una certa dose di pessimismo.

Martedì sarà il giorno più fortunato.

Toro: tanta creatività in ambito professionale e tanta passione nel rapporto di coppia. Saranno questi i due ingredienti che caratterizzeranno la prossima settimana per gli amici del Toro. Un consiglio per il weekend: evitate le possibili polemiche in arrivo. Il vostro giorno top sarà il giovedì.

Gemelli: sarete particolarmente vitali e frizzanti, avrete una gran voglia di fare e soprattutto di chiacchierare.

Attenzione, però, a non cadere in pericolosi pettegolezzi che potrebbero ritorcervi contro. Weekend al top, in modo particolare la giornata di sabato.

Cancro: tanta tanta energia per gli amici del Cancro, una carica che potrete facilmente sfruttare nel campo professionale. Da voi sarà richiesto, naturalmente, il massimo impegno che, comunque, produrrà i suoi giusti risultati. Chi ha intenzione di mettersi a dieta, il giusto impegno vi permetterà di perdere quei chili di troppo.

La domenica sarà il vostro giorno fortunato.

Leone: finalmente quel malumore che aveva caratterizzato la settimana appena trascorsa vi abbandonerà per lasciare spazio all'ottimismo. Cercate di fare ordine nella vostra vita, buttando via le cose che non vi servono di più. Fate il punto della situazione anche in amore, visto che le scelte sono dietro l'angolo. Il martedì sarà il giorno da sfruttare.

Vergine: qualche polemica dovuta alla vostra irritabilità potrebbe caratterizzare la settimana.

Occhio ai rapporti con gli amici e con i parenti perché sarà proprio da qui che potrebbero nascere i contrasti. Meglio il rapporto di coppia a patto di non far pesare troppo il vostro nervosismo sul partner. Mercoledì da segnare con il circoletto rosso.

Oroscopo settimanale dal 20 al 26 maggio: previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia: novità in arrivo in campo sentimentale e nelle amicizie. Se siete single, possibili conquiste sono dietro l'angolo: se, invece, avete un rapporto di coppia stabile, potrete consolidare il vostro legame.

Venerdì sarà la giornata top.

Scorpione: una settimana in cui la gelosia sarà assoluta protagonista. Avete qualche motivo per sospettare del partner oppure si tratta solamente di stupidi pensieri che vi passano per la testa? Sul lavoro, cercate di non essere invidiosi dei colleghi. Il mercoledì potrebbe portarvi più fortuna rispetto agli altri giorni.

Sagittario: è arrivato il momento di fermarvi e di analizzare la vostra situazione. In campo amoroso vi sentite non appagati? Guardate al bicchiere mezzo pieno se potete, non tutto è da buttare. Cercate di dosare bene le parole ed evitate di dire stupidaggine per la vostra impulsività. Tenete d'occhio il sabato.

Capricorno: vi sentite particolarmente in forma e il vostro fisico ringrazierà. Anche dal punto di vista intellettuale, potrete sentire i benefici di un benessere interiore gradito anche al vostro partner. Attenzione a non stancarvi troppo sul lavoro. Domenica la giornata in cui avrete le maggiori soddisfazioni.

Acquario: sarà una settimana in cui dovrete impegnarvi di più in amore perché sembrerà proprio che il destino intenda giocarvi brutti scherzi. Cercate con la vostra bravura nelle comunicazioni personali di superare gli ostacoli che si porranno davanti a voi. Il lunedì sarà il giorno da segnare sul taccuino.

Pesci: non sopportate le persone invadenti e la prossima settimana vi accorgerete di quanto possano essere intollerabili. Cercate di usare l'astuzia anticipando le mosse dei pettegoli e dei curiosoni che cercheranno di sapere tutto di voi, anche i particolari della vostra sfera più intima. Buone possibilità per chi è in cerca di un lavoro. Il giovedì sarà la vostra giornata favorevole.