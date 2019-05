L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce le relazioni a due in modo delicato e consapevole. Le seguenti previsioni astrali fortunate aprono così un varco nel destino per raggiungere la felicità tanto desiderata.

L'oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in amore prenderete delle decisioni per rendere la relazione di coppia più viva, rivoluzionando un rapporto ormai abitudinario. Sarete molto fantasiosi e creativi, trascinando il partner con il vostro entusiasmo contagioso.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 10 maggio.

Toro: la vostra relazione ha bisogno di nuove idee e Mercurio apporterà le giuste modifiche, per rigenerare la relazione di coppia. Tutto si appiana e anche il dialogo acquista un fascino più profondo poiché più aperto, ma attenzione a Urano che vi stuzzica, insinuando in voi idee rivoluzionarie per la coppia.

Gemelli: utilizzate l'energia marziana al meglio, incanalandola in modo creativo per raggiungere i vostri obiettivi amorosi in due. Avete anche Venere dalla vostra, poiché in posizione di sestile, quindi potrete lasciarvi andare a un amore appassionato.

Pubblicità

Cancro: il rapporto amoroso sarà migliorato notevolmente dall'influsso quasi magico di una Luna ospite nel vostro cielo. Approfondite queste splendide sensazioni, con slancio e senza paura, adesso tutto vi sembra più chiaro in coppia e potrete spazzare via i dubbi e le incertezze.

Leone: la Luna dal domicilio del Cancro emana i suoi raggi potenti, illuminando il vostro rapporto amoroso e puntando su una sensibilità utile per superare ogni tipo di dubbio.

Urano e Sole vi sfidano dal domicilio del Toro per smuovere la situazione amorosa in modo imprevisto, a voi la scelta se attendere o agire in modo repentino.

Vergine: non abbiate paura di vivere l'amore in modo spontaneo e non siate troppo intransigenti nei confronti del partner. Il giusto equilibrio gioverà alla vostra storia amorosa, dovete solo dosare bene le sensazioni ritrovando un punto d'incontro fortunato.

Sentimenti profondi nelle previsioni astrali di venerdì

Bilancia: non siate troppo avventati in amore e non vivete gli slanci affettivi con instabilità.

Pubblicità

Il vostro umore altalenante si fa sentire nel rapporto a due, quindi riequilibrate il tutto con pazienza e maggiore apertura all'ascolto del partner.

Scorpione: i pianeti vi sfidano e vi mettono alla prova, seminando sul vostro cammino mille difficoltà. Riuscirete a superarle contando su una nuova consapevolezza, il risultato di un'emotività miscelata alla voglia di cambiamento, che produrrà una grinta utile per superare le avversità.

Sagittario: non impuntatevi troppo sulle vostre decisioni e apritevi a un compromesso costruttivo che smorzerà gli attriti di coppia.

Pubblicità

Avete tutte le ragioni del mondo per portare avanti la vostra idea con fervore, ma anche il partner vuole esprimere i suoi pensieri ed esige di essere ascoltato.

Capricorno: Venere e Saturno vi richiamano a ricercare il silenzio intorno a voi, per evolvere interiormente e dispensare saggezza nel rapporto di coppia. Dopo questa riflessione costruttiva poi lasciatevi andare al divertimento, tutto da vivere in due.

Acquario: gli incroci planetari di Venere e Giove vi avvolgono come in un abbraccio, potenziando la vostra intesa in coppia. Aspettatevi quindi una splendida sorpresa o un regalo dal partner.

Pesci: allontanate i pensieri negativi dal rapporto di coppia e smorzate le paure che sono solo il frutto della vostra immaginazione. Queste vostre angosce sono infondate, ma se proprio non andranno via parlatene con il vostro amato/a.