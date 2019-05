L'Oroscopo dell'amore di coppia di mercoledì elargisce delle dritte utili per migliorare i rapporti sentimentali. Le previsioni astrali seguenti approfondiranno le relazioni a due mediante lo studio dei transiti planetari favorevoli.

Previsioni astrali fortunate dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la Luna vi disturba alquanto dal domicilio del Capricorno, poiché approfondisce alcune emozioni da voi celate.

Pubblicità

Pubblicità

Potreste passare da un'eccessiva gelosia nei confronti del partner a un atteggiamento aperto al dialogo, anche se ossessivo.

Toro: la vostra relazione amorosa gode di uno spiccato equilibrio tra il dare e l'avere. Affinché possiate dare il meglio di voi nella storia, è opportuno trovare occasioni ideali per esternare un vostro progetto innovatore, quindi fate una festicciola o trascorrete maggior tempo con gli amici che contano.

Gemelli: sarete molto attenti alle vostre sensazioni amorose, approfondendo i sentimenti che provate ed esternando le vostre idee con slancio, grazie a Mercurio e Sole ospiti nel vostro segno.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 22 maggio.

Ma attenzione a non sostenere solo le vostre idee, chiudendovi all'ascolto del partner poiché presi dal vostro contesto personale.

Cancro: l'amore in coppia per voi amici del Cancro potrebbe essere più sereno se abbandonaste per un attimo questo atteggiamento polemico. Potreste essere coinvolti nel prendere delle decisioni importanti, utili per il futuro della relazione e che vanno prese con un atteggiamento risoluto ma non aggressivo.

Leone: il vostro rapporto amoroso con il partner risente di un cambiamento radicale che cerchi una via d'uscita alla quotidianità.

Pubblicità

Se non siete felici in coppia, cercherete un escamotage che vi permetta di evadere, rivoluzionando la storia in modo inatteso.

Vergine: Luna in associazione a Plutone dal cielo astrologico del Capricorno, vi garantisce delle emozioni intense, tutte da vivere in modo approfondito in coppia. Questo incrocio planetario fa riemergere però delle emozioni celate da troppo tempo, quindi attenzione a una voglia di cambiamento che potrebbe causare capovolgimenti improvvisi.

Novità stellari nell'oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: siete molto aperti al dialogo e approfondirete delle questioni delicate, trovando una via d'uscita solo dopo aver ascoltato il partner e valutato la situazione a 360°. È forte il vostro desiderio di affetto e di approfondire le sensazioni amorose in coppia, ma attenzione a una Luna che vi rende a tratti capricciosi e indecisi.

Scorpione: alcuni avvenimenti che accadranno nell'immediato, potrebbero farvi capire la vera natura dei sentimenti che provate nei confronti del partner.

Pubblicità

La posizione della Luna in sestile vi sarà complice, approfondendo le emozioni.

Sagittario: è il momento di concretizzare le idee, applicandole nel rapporto di coppia per migliorarlo. Ma dovrete trovare un modo che non sia arrogante, altrimenti rischierete di peggiorare la situazione.

Capricorno: la Luna illumina il rigore di Saturno nel vostro cielo e vi spinge a riflettere, analizzando in modo approfondito la coppia. Siete molto sensibili ed emotivi, ma non permettete a questo stato d'animo di sprigionare insicurezze che potrebbero essere nocive per la relazione di coppia.

Pubblicità

Acquario: approfittate della buona comunicazione che vi elargisce Mercurio dal domicilio dei Gemelli e mettete in chiaro i vostri punti di vista nella relazione di coppia. Potrete mettere in pratica nuove idee per rivoluzionare la relazione a due.

Pesci: il transito di Mercurio in aspetto dissonante nuoce un tantino alle finanze, tanto che potreste essere presi da difficoltà economiche che potrebbero provocare dissidi in coppia. Marte però è in aspetto favorevole rispetto al vostro cielo e vi garantisce una passione travolgente e la grinta giusta per risolvere le situazioni.