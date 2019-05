Le previsioni astrali, dedicate alle relazioni di coppia della settimana, puntano un riflettore sull'energia di ciascun segno zodiacale. L'Oroscopo dell'amore di coppia indaga anche sul passaggio di Marte e Venere rispettivamente in Cancro e Toro.

Astri e oroscopo settimanale

Ariete: la settimana inizia alla grande per voi amici dell'Ariete e Venere illuminerà il vostro cielo, garantendovi un approfondimento coinvolgente e appassionato delle sensazioni amorose.

L'oroscopo settimanale dell'amore di coppia.

Nel fine settimana poi l'entrata di Marte in Cancro potrebbe rendervi impazienti e paurosi.

Toro: sarete molto frivoli, soprattutto nel weekend e la vostra eccentricità sarà contagiosa. In coppia esprimerete il vostro affetto con slancio. Puntate anche su Mercurio oltre che su una Venere innamorata, che vi renderà eloquenti ed espansivi.

Gemelli: inizierete la settimana con un atteggiamento irritabile che non vi porterà a nulla di buono. Cercate di non dare un peso eccessivo ad alcuni fastidi, prendendovela con il partner e tenete presente che sarà la quadratura di Luna e Marte a rendervi così nervosi.

Già a metà settimana questa sensazione si placherà.

Cancro: accogliete con gioia il transito di Marte nel vostro cielo astrologico. Possessivi e sensibili con il partner, sarete anche più tenaci nel manifestare i sentimenti e raggiungerete i vostri desideri amorosi, non senza la giusta dose di dolcezza che non vi mancherà di certo.

Leone: avete approfondito l'amore con slancio, vivendo dei momenti davvero romantici in coppia, però da venerdì Venere passerà nel domicilio del Toro e potrebbero sorgere dei battibecchi con il partner.

Cercate di moderare un'eccessiva suscettibilità, frutto di una quadratura di Luna e Marte.

Vergine: nella relazione di coppia, apprezzerete tra le doti del partner soprattutto il suo spirito romantico e la capacità di ispirare sicurezza in voi. Questo apprezzamento da parte vostra terrà a bada il vostro guerriero interiore, che soprattutto nel fine settimana cercherà di esprimere la sua volontà con l'autodifesa.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sia l'astro venusiano che Mercurio non saranno più in posizione sfavorevole rispetto alla vostra casa astrologica e potrete puntare su un nuovo entusiasmo che investirà la coppia conferendogli energia nuova.

Puntate tutto su una Luna favorevole mercoledì, che vi renderà sensibili e aperti alle sensazioni positive.

Scorpione: i passaggi planetari non saranno favorevoli per voi amici dello Scorpione e dovrete fare i conti con un'opposizione del pianeta della comunicazione e di quello dell'amore, che vi farà chiudere molto in voi stessi. Ma affidatevi all'energia positiva di Marte che appianerà la relazione a due, garantendovi grinta per superare le avversità.

Sagittario: rinvigorite le vostre energie, in questa settimana l'astro marziano non sarà più in opposizione e rinascerete più forti di prima, pronti a vivere le sensazioni amorose con una nuova energia. Puntate tutto sulle giornate fortunate di mercoledì e giovedì.

Capricorno: le nubi si dissolvono nel vostro cielo e non dovrete subire più le sfide dell'astro venusiano che vi faceva vivere l'amore in modo troppo malinconico. Adesso che è tornato il sereno, potrete approfondire splendide sensazioni nella relazione di coppia. Sono previste belle novità per voi amici del Capricorno.

Acquario: a partire dalla metà settimana, l'amore sarà colpito da alcune incomprensioni che creeranno degli attriti nel rapporto di coppia. Cercate di riequilibrare il tutto, sostenendo in modo tenace dei transiti planetari in quadratura che vi sfidano a reagire alle avversità, utilizzando un dialogo più costruttivo.

Pesci: se a inizio settimana una Luna in opposizione si farà sentire, la situazione migliorerà nei giorni successivi e potrete contare su una maggiore serenità di coppia, frutto di transiti planetari favorevoli. Pazientate e stringete i denti, il fine settimana sarà splendido.