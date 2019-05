Le previsioni astrologiche di martedì sono ricche di contenuti e promettono nuove conquiste amorose. L'Oroscopo dell'amore per i single, elargendo gli influssi astrali fortunati, aiuta ciascun simbolo zodiacale a raggiungere la felicità.

Astri e oroscopo dell'amore dall'Ariete alla Vergine

Ariete: accantonate per un po' i vostri impegni lavorativi e regalatevi un momento tutto vostro per approfondire nuovi amori. Avete bisogno di staccare la spina ogni tanto e di divertirvi.

Pubblicità

Pubblicità

Toro: le fobie uraniane si fanno sentire e innescano un turbinio di sensazioni controverse. Da un lato siete desiderosi di mettervi in gioco o temete di non essere amati abbastanza, dall'altro avete bisogno della vostra libertà e dei vostri spazi. Che ne dite di riequilibrare queste sensazioni?

Gemelli: come in una gara spietata, Mercurio con il suo intelletto e Sole con la sua volontà, si sfidano cercando di elargire per primi i loro influssi, benefici per l'amore.

L'oroscopo dell'amore per i single, 28 maggio.

Se la vostra comunicazione è accentuata dall'astro mercuriano, il Sole avrà la meglio e il vostro istinto vitale vi porterà a toccare mondi interiori ancora per poco sconosciuti.

Cancro: non torturatevi ponendovi delle domande a cui anche voi stessi non avete le risposte, piuttosto cercate di agire, arginando le vostre debolezze e superando le paure.

Leone: state risalendo a piccoli passi verso il traguardo amoroso che vi garantisce la felicità: salendo i primi gradini vi accorgerete che la scalata anche se ardua merita di essere effettuata.

Pubblicità

Siete alla ricerca di un amore stabile e duraturo, adesso avete ben chiare nella mente le vostre aspettative e le otterrete.

Vergine: il vostro io interiore proietta uno stato d'animo relazionale che è il frutto di svariate sensazioni contrastanti. Queste emozioni passano dalla scarsa sicurezza in voi stessi, che vi priva di approcciarvi all'amore. Indovinate, chi ha il telecomando di questo film? Voi stessi.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: concentrate tutte le vostre energie e puntate sul vostro fascino e la vostra bellezza, interiore ed esteriore.

Le prospettive amorose sono gratificanti, dovete solo concretizzare la vostra strategia e passare all'azione.

Scorpione: il vostro fascino non passerà di certo inosservato e un alone di mistero che avvolge sempre voi amici dello Scorpione, vi rende ancora più magnetici. Di certo farete breccia nel cuore di una 'preda amorosa' che avete puntato.

Sagittario: non pensate più alle esperienze passate che vi procurano nostalgia, il cielo astrologico cerca di attuare nuove situazioni amorose per voi amici del Sagittario.

Pubblicità

Ma dovrete uscire più spesso e aprirvi di più al divertimento.

Capricorno: sono previsti dei cambiamenti importanti per voi amici del Capricorno e un nuovo amore potrebbe entrare nel vostro cuore e illuminare la vostra vita. Non è detto che sia una storia duratura, ma nel frattempo vivetela con slancio.

Acquario: adesso che avete imparato ad apprezzare le piccole cose, saprete come giostrarvi nel labirinto dell'amore. Procedete a piccoli passi: anche se Venere non è del tutto favorevole, Marte vi dà la spinta giusta.

Pubblicità

Pesci: l'unione armoniosa tra Venere e Luna vi rende molto simpatici e aperti agli altri. Sensibili e dolci, sarete molto popolari in un gruppo di amici e le vostre qualità non passeranno di certo inosservate. Tuttavia non ambirete alla scalata al successo, aspetterete che siano gli altri a conquistarvi.