Ariete: il vostro atteggiamento è positivo nei confronti dell'amore e approfondirete le sensazioni nuove in modo profondo e sereno. Una buona dose di fortuna vi viene elargita da Giove in Sagittario. Un pensiero da single: "Penso, dunque sono single" (Lizz Winstead).

Toro: Mercurio, ospite del vostro cielo, vi regala buone notizie in amore.

L'oroscopo dell'amore per i single, 8 maggio.

Spetta a voi metterle in pratica, ampliando i vostri pensieri e concretizzando le idee. Una frase per voi: "Che piacevole sorpresa scoprire alla fine che da soli non siamo poi così soli" (Burstyn Ellen).

Gemelli: l'attrazione per una "preda amorosa" che vi ha conquistato il cuore è forte e non tergiverserete nel prendere l'iniziativa. Partirete subito in quarta alla conquista dell'amore. Ecco un aforisma: "Quando la solitudine ti spezza il cuore, non stare lì a contare gli errori.

Non aspettare che l'amore torni, non sprecare il tuo tempo, non perderti nel pianto". (Neil Young - When Your Lonely Heart Breaks)

Cancro: Saturno dal domicilio del Capricorno risveglia in voi un bisogno di affetto e l'amore diventa un pensiero dominante. Il vostro approccio nei confronti delle nuove storie risente di una scarsa stima in voi stessi e i fallimenti passati si ripresentano prepotenti a limitare il vostro campo d'azione amoroso. Ecco il pensiero per voi: "Certo che sono single per scelta.

Di un altro però" (Silvia Ziche).

Leone: sono previste belle novità per voi amici del Leone, Giove e Venere in trigono sono una garanzia di felicità. Ecco la frase: "Non appena starete bene con voi stessi anche gli altri staranno bene con voi" (Valerio Albisetti).

Vergine: Luna e Marte in quadratura rispetto al vostro cielo, vi provocano una mancanza di intuizione nei confronti dell'amore. Siete troppo chiusi nei confronti dei sentimenti. Una frase: "Io vengo da un altro mondo, da un altro quartiere, da un'altra solitudine. Oggi come oggi mi creo delle scorciatoie. Io non sono più dei vostri" (Leo Ferrè).

Oroscopo dell'amore dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: non chiudetevi in voi stessi, evitando di cercare nuove storie per paura di essere nuovamente feriti. Potrete contare su una Luna emotiva a voi favorevole. Ecco il pensiero per voi: "A volte un uomo è da solo perché ha in testa strani tarli, perché ha paura o per la smania di successo. Per scrivere un romanzo che ha di dentro, perché la vita l'ha già messo al muro, o perché in un mondo falso è un uomo vero" (Pooh - Uomini soli).

Scorpione: in amore, attrarrete persone che pretendono dimostrazioni eccessive di affetto da parte vostra, quando potreste essere voi ad averne davvero bisogno. Un pensiero: "Esiste un legame profondo tra solitudine e autostima. Più alta è la seconda meno forte è la prima" (Valerio Albisetti).

Sagittario: il vostro Giove con l'astro venusiano forma uno splendido trigono e vi garantisce amore. Via libera all'approfondimento di nuove conoscenze che potrebbero diventare qualcosa di più, abbiate fede nelle vostre capacità. Ecco il pensiero: "Chi è solo è tutto suo" (Leonardo da Vinci).

Capricorno: non siate troppo impulsivi e gelosi, altrimenti queste sensazioni vi si ritorceranno contro come un boomerang. Va bene il bisogno di conferme, ma conciliate sentimenti e razionalità. Una frase: "Parlami di te bella signora del tuo mare nero nella notte scura io ti trovo bella, non mi fai paura signora solitudine, signora solitudine". (Gianni Morandi - Bella Signora)

Acquario: la dolcezza e l'aggressività camminano a braccetto in voi amici dell'Acquario e sentirete l'influsso di Venere e Marte che vi spingono a soddisfare la vostra voglia di raggiungere l'amore. Procedete dunque, gli astri vi sono favorevoli. Una frase per voi: "Io sono uno che sceglie la solitudine. E che come artista si fa carico di interpretare il disagio rendendolo qualcosa di utile e di bello. E' il mio mestiere" (Fabrizio De Andrè).

Pesci: non state con la testa tra le nuvole, ma superate gli ostacoli, uscendo da quel mondo irreale in cui vi siete rifugiati. Ecco un aforisma per voi: "Bisogna essere molto forti per amare la solitudine" (Pier Paolo Pasolini).