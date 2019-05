L'Oroscopo di domani 15 maggio 2019 prospetta un mercoledì senz'altro "effervescente", carico di novità e buone chance offerte direttamente dall'Astrologia. Questo nuovo giorno, giro di boa di metà settimana, è il target di oggi per quanto concerne le previsioni zodiacali interessanti i settori della vita legati all'amore e al lavoro.

Curiosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di questo mercoledì? Vediamo allora di togliere eventuali curiosità in merito partendo dal migliore in assoluto: al "top", favorito dall'ingresso di Venere nel segno, il Toro, sicuramente vincente in campo sentimentale. Altrettanto bene, quindi, da considerare a cinque stelle, i nativi del Cancro anch'essi super-favoriti dal passaggio di Venere in Toro. Invece, ad avere non poche difficoltà a cui porre rimedio, secondo quanto scritto nelle previsioni zodiacali del 15 maggio, i nativi dell'Ariete.

Oroscopo di domani 15 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i primi sei segni dello zodiaco

Il generoso segno di Fuoco avrà Marte e Giove, tra loro in diretta opposizione, speculari negativi al 85%. Come rimediare? A seguire, ovviamente dopo aver svelato la nuova scaletta con le stelle quotidiane, i consigli e le dritte da investire nelle situazioni sentimentali e lavorative.

Classifica stelline 15 maggio

Il nuovo mercoledì interessante la parte centrale di questa settimana è alle porte. Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto: a rispondere come al solito è la nostra classifica stelline impostata sul giorno 15 maggio 2019.

Ad assicurarsi la posizione migliore in assoluto, come già visto in apertura, sono gli amici nati nel segno del Toro, valutati al "top del giorno". Ottima la situazione astrale anche per coloro del Cancro, valutati in giornata a cinque stelle. Ansiosi di scoprire di più? Certo che sì, dunque andiamo pure a svelare il risultato delle analisi astrali odierne come sempre presenti nel resoconto sottostante:

Top del giorno: Toro - Venere nel segno;

- Venere nel segno; ★★★★★: Cancro;

★★★★: Gemelli, Leone, Vergine;

★★: Ariete.

Oroscopo mercoledì 15 maggio, amore e lavoro

Ariete - Giornata pessima, valutata nelle predizioni attuali con le due stelle negative relative ai periodi da "ko".

Le informazioni ricavate dalla carta del cielo, purtroppo per voi Ariete, propendono per tale infausta ipotesi, poi tra il dire e il fare c'è sempre di mezzo qualcos'altro... speriamo bene. Secondo le previsioni di oggi, intanto, per quanto riguarda l'amore ci saranno cose che dovreste fare immediatamente, soprattutto alcune in attesa da tanto tempo ma che, quando per una cosa e quando per un'altra, continuate consapevolmente a rimandare. La verità è che non ve la sentite affatto di affrontare "certe" situazioni scomode, solo per il fatto di dover lottare contro conseguenze negative.

Dovete capire una volta per tutte che questo comportamento non giova né a voi, né tanto meno alle persone che vi circondano. Single, riguardo a certe situazioni sentimentali vorreste più conferme non è così? Bene, allora cercate di essere pazienti aspettando che il sentimento venga ricambiato a dovere: in amore il "senso unico" non esiste; se esiste è perché manca la reciprocità nel sentimento stesso, ok? Nel lavoro, le stelle suggeriscono che potrebbe sfumarvi una buona occasione che credevate di avere già tra le mani demoralizzandovi non poco.

Se così fosse, cercate di evadere per sfogarvi e recuperare il buon umore.

Toro 'top del giorno' - Giornata di mercoledì, in questo frangente coincidente con la metà della settimana, valutata al massimo delle possibilità, ovviamente tutte o quasi da investire in campo sentimentale. Il perché lo abbiamo già anticipato: l'arrivo nel settore di una rigogliosa Venere favorirà senz'altro i contatti interpersonali soprattutto a livello affettivo/sentimentale. In amore, senz'altro il periodo non mancherà di regalare grossissime soddisfazioni: in questo periodo il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tranquillità. Diciamo pure che il sostegno che la persona amata vi offrirà sarà incondizionato e questo renderà migliori anche le vostre giornate future. Single, potrebbe arrivare in giornata (per voi) una persona giovane, sconosciuta, pronta a rapirvi il cuore: buttatevi senza pensare. Un consiglio: non fidatevi delle voci di corridoio ma credete solo a ciò che potete verificare personalmente, ok? Nel lavoro, infine, grazie ad un'invidiabile forza di volontà riuscirete ad eccellere in svariati e impensabili settori con grande determinazione con il risultato di trarne un vero e proprio beneficio.

Gemelli - Il prossimo giorno in analisi in questo contesto partirà in modo pacato ma abbastanza positivo per voi Gemelli. In linea generale, vi i sentirete tranquilli come bambini e avrete solo voglia di trascorrere, in assoluto relax, gran parte del vostro tempo. In amore, la pace che seminerete nel corso di questa giornata vi farà guadagnare terreno abbastanza senza sforzo. In coppia potrete avere il giusto peso nel rapporto: date spazio al dialogo e alla comprensione, sarà questa la formula "magica" giusta per mantenere il buon feeling tra voi ed il partner. Intanto cercate di privilegiare le buone conversazioni analizzando insieme i temi scottanti relativi al rapporto. Single, fate un piccolo viaggio in buona compagnia e vedrete che tornerà il buonumore. Molti dei falsi problemi che vi infastidiscono svaniranno: affrontate la vita con maggior leggerezza soprattutto, ok? Nel lavoro, intanto, parlando specificatamente della vostra attività principale, le stelle segnalano una giornata discretamente favorevole. Se saprete gestire alcune situazioni di certo sarete più che soddisfatti dei risultati. Diciamo che saranno proporzionali all'impegno che vi verrà richiesto.

Cancro - Il prossimo mercoledì arriverà portando in dono tanta fortuna da investire nelle cose che più vi aggradano. Pertanto, il frangente per molti di voi Cancro si profila brioso, giusto quel tanto che occorre per risolvere eventuali situazioni in stallo. Alla luce di quanto appena esplicitato le previsioni di mercoledì annunciano in amore tanta positività da investire dove e quando lo riterrete più opportuno: avrete campo libero! Single, sarete iperattivi e pieni di idee. Infatti, i pianeti nel vostro cielo sapranno trasmettervi moltissima energia, quindi sarete pronti a tutto pur di non rimanere ancora soli. Parlando in generale, aspettatevi molte soddisfazioni personali, anche se in molti casi potrebbero essere non facili da raggiungere: non demordete ma andate convinti alla meta... Nel lavoro, per concludere, in primis per coloro impegnati in attività produttive in proprio, il consiglio è di tirare fuori qualche buon progetto o idea a breve termine, alla fine potrebbe regalare qualche discreta gioia.

Leone - Sarà una giornata passabile, sì o no? Diciamo pure che, in qualche caso, potrebbe anche essere in linea con le vostre aspettative. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le innocue quattro stelle della normale positività, la parte centrale di questa settimana non riserverà grosse sorprese o problemi invalicabili a voi del Leone. In amore soprattutto, vi attende una buona giornata e poi senz'altro una splendida serata da vivere in armonia con la persona amata. Molto serena l'intesa con il partner, specialmente se negli ultimi tempi vi sono state delle incomprensioni o piccoli screzi: diciamo pure che l'insieme del rapporto assomiglierà sempre di più ad un'oasi fresca e riposante su cui adagiare le proprie ansie e le fatiche quotidiane. Single, sarà possibile che una persona vicino a voi vi faccia una corte serrata: accettate l'invito se veramente interessati, altrimenti declinatela fin da subito. il consiglio è quello di cercare di stare al passo con i tempi dando prova di buon senso e anche di lungimiranza. Nel lavoro, invece, datevi da fare in modo da non perdere neanche un minuto di questa giornata, ok? Senz'altro il successo è quasi assicurato e, probabilmente, in molti potrete contare su ottimi guadagni.

Vergine - Si prevede un avvio abbastanza tranquillo in questa parte della settimana, con un mercoledì stabile e alla lunga anche buono per certi aspetti. In questo frangente le stelle non favoriscono i cambiamenti epocali: cercate quindi di tenere ben saldo quello che avete faticosamente e meritatamente conquistato (in primis riguardo ai sentimenti, tenetelo a mente!). L'oroscopo di domani 15 maggio perciò consiglia in amore di tenere calmo lo spirito e la mente reattiva: il periodo si prospetta positivo e pieno di energia. Intanto tenetevi pronti a tutto. Pur di assecondare la persona amata, o le vostre speranze, alla fine potreste cedere su qualcosa per voi molto di importante (se il gioco vale la candela, ben venga!). La parte finale della mattinata, invece, potrebbe regalare un buon momento per la vita sentimentale di coppia: sarete molto romantici e anche passionali con lui/lei. Single, in amore qualcuno di voi potrebbe assisterete alla fine di un sogno: e di cosa preoccuparsi? Dice il saggio "Quando una porta si chiude, altre cento si spalancano!". Meditateci un po' sopra, ok? Sappiate pertanto che solo con pazienza e prudenza raggiungerete "le mete" da voi ambite... Nel lavoro, infine, in merito alle attività di routine nonché agli impegni quotidiani avrete più soddisfazioni del previsto e tutto sembrerà procedere a vostro favore: usate l'ingegno!

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.