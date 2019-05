L'Oroscopo di sabato punta un riflettore sullo stato d'animo dei simboli zodiacali e le previsioni astrologiche diventano il mezzo per rivoluzionare la propria sfera affettiva, come indicato dai transiti planetari favorevoli.

Rivoluzione emotiva nell'oroscopo di sabato

Ariete: preparatevi ad alcuni cambiamenti positivi che interessano la sfera lavorativa e concretizzano le energie di Mercurio e Sole in aspetto favorevole. Attendevate da tempo che un progetto andasse in porto e adesso è il momento giusto per concretizzare le vostre energie e raccogliere i frutti di tanta fatica.

Toro: il transito dell'astro venusiano con Urano nel vostro cielo, è spettacolare e vi promette cambiamenti strepitosi, frutto di una vostra voglia di rinnovamento che si rispecchia nel desiderio di "cambiare pelle". La parola d'ordine è rivoluzione, quindi attuate i vostri progetti intrepidi in amore e sul lavoro.

Gemelli: è arrivato il momento di fare il punto della situazione e di sommare la vostra esperienza, i vostri desideri e le aspettative, indirizzando le energie verso la rotta giusta.

L'oroscopo di domani 25 maggio.

Sono previste splendide novità non solo in ambito lavorativo ma anche in amore, basta che vi lasciate andare alle nuove sensazioni del momento.

Cancro: Marte è in posizione di sestile con Venere e una grande forza vi lambisce, permettendovi di superare le avversità con coraggio e determinazione. È arrivato il momento di puntare su voi stessi per beneficiare di promettenti novità, i pianeti vi sono complici, basta solo che crediate di più in voi stessi e nelle vostre capacità.

Leone: come un bombardamento aereo, siete propriamente in guerra emotiva voi amici del Leone. Sarete colpiti da sensazioni negative che minacciano le vostre certezze, proprio per via di una quadratura Luna- Urano che potrebbe portare anche a separazioni coniugali.

Vergine: beneficiate dell'aspetto favorevole dell'astro uraniano con Venere che dal domicilio del Toro vi regala una ventata di novità in amore. I matrimoni già esistenti subiranno una rinascita impulsiva, le storie già in crisi potrebbero subire una rottura, proprio perché spinti da questa voglia di rinnovare i vostri sentimenti.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sarete molto empatici, grazie all'influsso lunare che forma un trigono rispetto al vostro segno. Incrociando le sue energie con Venere, la Luna vi offre la capacità di ascoltare gli altri e potrete consigliarli al meglio, proprio perché spinti da un affetto e da un istinto di protezione conferitovi da Venere.

Scorpione: in ambito lavorativo, desiderate tanto un aumento che purtroppo non arriva ancora, quindi attenzione a moderarvi contenendo le spese.

In amore, siete un po' giù di tono e nervosi per via di un'opposizione Venere-Urano che si fa sentire nella vostra casa astrologica.

Sagittario: i transiti planetari vi mettono alla prova ma sarete molto pazienti nei confronti delle avversità che si presentano, forse per via dei molteplici impegni lavorativi di cui vi siete sobbarcati fino a ora. Che ne dite di pensare maggiormente al vostro benessere, trovando il tempo per regalarvi un po' di relax?

Capricorno: un'insoddisfazione interiore, che tenete ben celata nel vostro cuore, non aspetta altro che di riemergere in superficie. Se da un lato avete voglia di rompere gli schemi prestabiliti e di comportarvi in maniera più trasgressiva, Saturno vi richiama all'ordine con severità. Seguite dunque i vostri istinti, pur rimanendo fedeli a quel senso di identità che vi è consono.

Acquario: la Luna nel vostro cielo vi apre alle amicizie, con socievolezza e ottimismo. Potrete contare in particolare sull'appoggio di una figura femminile, che vi aiuterà con i suoi consigli saggi a smorzare le tensioni amorose.

Pesci: le sorprese arrivano inaspettate nel vostro cielo, grazie alla presenza di Urano che dal Toro, ribalta la vostra sfera affettiva in modo imprevedibile. Sarà come risvegliarsi da un torpore emotivo che vi apre a nuove sensazioni, tutte da sperimentare in due.