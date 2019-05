L'Oroscopo di domani venerdì 3 maggio 2019 annuncia novità di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti, ma solo per pochi segni. All'orizzonte si profila una nuova giornata, tutta da scoprire: in arrivo un transito astrale molto importante che (certamente) non mancherà di far felici i diretti interessati. In questo caso la curiosità ci impone di mettere subito in evidenza la bella novità: proveniente dal settore dell'Ariete, alle ore 22:18 arriverà una meravigliosa Luna nel comparto del Toro.

Pubblicità

Gli effetti di tale passaggio inizierete ad avvertirli già da oggi, ovviamente più marcati man mano che la giornata giunge al termine. Pronti a tuffarvi nuovamente tra le onde magiche delle nostre previsioni astrologiche giornaliere? Bene, allora occhi puntati tutti sul prossimo venerdì, tornante obbligato indicante l'inizio della fine dell'attuale settimana. Sotto analisi in questa sede, come anticipato nel titolo, la prima tranche dello zodiaco, quella inglobante i primi sei segni tanto per capirci.

Parliamo quindi in modo esclusivo di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Premesso ciò, passiamo pure ad anticipare quali saranno i segni più fortunati del periodo: in primo piano, supportato da una dolce Luna nel segno, ovviamente il Toro, in bella evidenza nella "top del giorno". Altresì, la giornata cadente sulla prima settimana di maggio vedrà anche l'Ariete e la Vergine gongolare alla grande, merito di effemeridi eccellenti in grado di favorire un classico periodo a cinque stelle.

Pubblicità

Tutt'altra piega potrebbe prendere intanto la giornata, secondo le previsioni zodiacali del 3 maggio, per coloro del Leone, in odore di "sottotono", comunque sempre meglio del "venerdì nero" affibbiato dalle stelle a quelli della Bilancia (segno trattato nell'articolo precedente). Vediamo dunque cosa avrà da dire in merito l'oroscopo giornaliero, subito dopo la presentazione della scaletta con le stelline quotidiane.

Classifica stelline 3 maggio

Come sarà la giornata relativa del prossimo venerdì? Questa è la domanda ricorrente in questo periodo, alla quale cercheremo di dare una risposta.

Come consuetudine ormai assodata da un pezzo, a rispondere è la nostra onnipresente classifica stelline, quest'oggi impostata sul giorno 3 maggio. Dunque, il responso appena svelato mostra in primo piano il segno del Toro, merito come abbiamo visto di una procace Luna nel segno. A dare conforto al simbolo astrale di Terra, l'Ariete con la Vergine. Sotto pressione da astri negativi invece il Leone valutato con solo tre stelle. A seguire, il riepilogo generale condensato e facile da consultare:

Top del giorno : Toro - Luna nel segno;

: Toro - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Gemelli, Cancro;

★★★: Leone.

Le predizioni di venerdì 3 maggio, Luna in Toro

Ariete - Partirà senz'altro molto positivamente questa parte finale della settimana con un venerdì certamente molto vivace.

Pubblicità

Anche se avrete astri a favore, evitate di ricorrere a manovre azzardate e/o sotterfugi per ottenere quello che più desiderate o ciò che vi farebbe comodo, rischiereste di finire in una ragnatela da cui non sapreste come uscirne. Secondo le previsioni di oggi intanto, per quanto riguarda l'amore, questo periodo porterà di certo flussi astrali positivi capaci di dare una grande visione alle cose. Potrete contare su una profondità d'animo e su un giusto senso d'equilibrio nell'affrontare e vivere serenamente la vostra vita di coppia. Single, vi porrete tante domande su un eventuale futuro amoroso, per ora abbastanza incerto: non preoccupatevi, l'amore sicuramente arriverà anche per voi, basterà solo saper aspettare il momento buono. Nel lavoro infine, calma e positività sono consigliati nelle scelte. Il periodo sarà altamente positivo, dunque perché sciuparlo con cose fatte in fretta? Metteteci pure l'anima e non ve ne pentirete.

Toro "top del giorno" - In arrivo un gran venerdì, decisamente super-fortunato soprattutto nelle cose legate al cuore. Il motivo, come anticipato, è dovuto all'ingresso della Luna nel segno pronta a favorire eros e passione. Ottimi auspici si prevedono anche in merito alle amicizie di lunga data o ad alcune situazioni riguardanti l'ambiente di famiglia. In media gli astri garantiranno ottime chance nei sentimenti e negli affetti in generale. In amore, tanta la fortuna in campo sentimentale con la passionalità alle stelle. Il motivo di tutto questo "ben di Dio" già lo abbiamo spiegato precedentemente, ossia grazie all'arrivo della Luna nel comparto. In amore quindi nessun problema (o quasi): sarete veramente felici e sereni soprattutto perché non avrete alcun pensiero negativo per la testa. Single, giornata ricca di occasioni fortunate, ma gli incontri più interessanti potrebbero avvenire durante l'uscita con amici. Cercate quindi di essere pronti a ricevere qualche invito e se proprio non arriva proponetelo voi, ok? Nel lavoro, infine, le stelle dicono che il momento è proprio quello adatto per pensare al futuro: programmate attentamente ogni nuova idea e impostate chiaramente affari e transazioni.

Gemelli - Questa parte della settimana, coincidente con il quinto giorno tra i sette del periodo, a tanti di voi Gemelli si presume possa portare una seppur minima positività. Ovviamente, inutile sottolinearlo, molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo, sappiatelo! In amore, sarà una discreto venerdì a patto di saper coordinare alcune necessità abbastanza urgenti. Senz'altro alla fine godrete di un’intesa certamente passabile, accompagnata da buoni slanci di passione. La fine della serata potrebbe regalare qualche novità fuori dall'ordinario. Single, sarete molto ispirati e dovrete esprimere la vostra opinione senza esitare ma anche senza essere troppo aggressivi. In tanti siete decisamente in buona forma in questo periodo ed i livelli di energia sono stabili, dunque pronti per iniziare una nuova storia. L'Astrologia parla chiaro: fate eventuali scelte affettive, ma fatelo immediatamente, ok? Nel lavoro, invece, giornata nel complesso interessante. In certi casi sarà davvero il momento di fare tutto ciò che è necessario per fare chiarezza su tanti punti rimasti in sospeso. Cercate di fare tutto con calma perché la fretta è cattiva consigliera.

Cancro - Il prossimo giorno sotto analisi in questo contesto è previsto per lo più in stallo, improntato certamente alla normalità o alla classica routine generale. Quindi diciamo pure che andrete incontro ad un periodo passabile per la maggior parte di voi Cancro. Le previsioni di venerdì, per quanto riguarda l'amore, in molti troverete le parole giuste per mettere in discussione decisioni importanti oppure per argomenti delicati da valutare con il vostro partner. Parlate liberamente di ciò che è veramente importante per voi, soprattutto se si tratta di scelte fondamentali relative alla vostra vita futura. Single, dovrete affinare la vostra tecnica di seduzione così facendo sicuramente in serata ci potrebbe essere una grande passionalità con quella persona che conoscete da tempo. Nel lavoro, se non vorrete farvi sfuggire delle occasioni importanti dovrete assolutamente programmare tutti i vostri impegni anzitempo e cercare di non essere dispersivi.

Leone - Giornata sottotono, valutata dall'Astrologia quotidiana come abbastanza pensierosa. A fronte di ciò, in generale mantenete nervi saldi: quasi certamente alcune indiscrezioni non proprio piacevoli giungeranno alle vostre orecchie e potrebbero rovinare ancora di più il periodo. In amore, saranno possibili tensioni con il partner a causa di quisquilie di poco conto sulle quali vi ritroverete a dibattere al solo scopo di non darla vinta alla controparte: dai, siate elastici e per una volta siate voi per primi a cedere, ok? Un fiore oppure un pensiero gentile avrà l'effetto di riportare un po' di quiete e dolcezza tra di voi: provateci almeno... Single, si prevede per molti di voi una giornata valutata al ribasso con poche possibilità di evitare eventi fuori controllo. Il rimedio? Eccolo: sapere di essere in periodo "no", dunque non esporsi per nessun motivo inutilmente (ovviamente se possibile). Nel lavoro, non abbiate timore di esprimere i vostri pensieri e le vostre opinioni. L'unica cosa che dovreste tenere sotto controllo saranno semplicemente i toni e i modi con il quale esporrete le vostre idee.

Vergine - In arrivo un venerdì sicuramente molto positivo, diciamo pure a tutto tondo con la parte finale di questa settimana coincidente proprio con l'inizio del weekend. L'oroscopo di domani 3 maggio consiglia pertanto in amore, ottime chance arriveranno proprio in questa splendida giornata dedicata alle donne: anche se i problemi con il partner non sono del tutto risolti, grazie all’umore conciliante e alle stelle favorevoli, filerete d’amore e d’accordo come non mai. Single, qualcuno potrebbe ricevere una sorpresa poco gradita da un amico/a su cui contava. Sotterfugi e malelingue potrebbero incrinare la vostra credibilità: correte ai ripari. Parlando in linea generale, invece, gli astri invitano a superare i vostri timori nascosti e ad affrontare le questioni sentimentali attualmente in sospeso. Nel lavoro, infine, vi attende un brillante periodo, ottimo per effettuare opportuni rilanci in certi settori. Le previsioni di riuscita saranno superiori se riuscirete ad affrontare gli impegni con la giusta carica d'energia.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.