Le previsioni astrologiche seguenti puntano un riflettore sulla sensibilità e le opportunità dei segni zodiacali, elargendo dei consigli utili e fortunati. L'Oroscopo di domenica risulta molto ricco di sorprese, tutte da cogliere al volo.

Astri e oroscopo di domenica dall'Ariete alla Vergine

Ariete: l'amore per voi amici dell'Ariete viene vagliato e soppesato, per prendere una decisione definitiva. Venere e Saturno incrociano una quadratura che vi spingerà a prendervi le vostre responsabilità, vivendo i sentimenti in modo più chiaro e consapevole.

L'oroscopo di domani 5 maggio.

Toro: vivrete questa giornata in assoluta indipendenza, intraprendendo quel percorso trasgressivo che niente e nessuno vi farà abbandonare. Cercherete di allineare gli affetti a questa libertà totale, affiancando anche una giusta dose di emotività e di passione in tutto ciò che farete.

Gemelli: sentirete forte il bisogno di aprirvi a un dialogo costruttivo con il partner, colloquiando per attuare una trasformazione positiva nella coppia. Marte nel vostro cielo vi incita ad agevolare gli eventi, dandovi una spinta energetica e introducendo qualche diversivo frizzante.

Cancro: l'astro venusiano rende i vostri rapporti amorosi molto tesi, ma contate su Urano e Luna che nel domicilio del Toro, vi conferiscono nuovi stimoli, riformulando atteggiamenti ormai consolidati, per rivoluzionare la vostra esistenza.

Leone: utilizzate l'energia positiva innescata da Venere in trigono a Giove, per fronteggiare gli eventi in modo comprensivo e generoso. La quadratura di Urano e Luna si fa sentire e limita la vostra autonomia, tanto che seguirete questo vento di cambiamento prendendo decisioni drastiche.

Vergine: la vostra storia amorosa ha bisogno di una revisione, di una componente attiva che rivoluzioni i sentimenti in stallo. Urano dal cielo astrologico del Toro, vi regala un'idea che rivoluzionerà la vostra storia. Sono in vista cambiamenti improvvisi, che l'astro uraniano innesca con spirito trasgressivo.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro venusiano in quadratura con Saturno, si fa sentire e rende la relazione amorosa pesante.

Voi single sentirete forte il bisogno di avviare nuovi amori, anche se l'atteggiamento nei confronti degli affetti sarà alquanto egoistico e impulsivo.

Scorpione: state vivendo i sentimenti con slancio e con un pizzico di possessività che innesca una certa gelosia nei confronti del partner. Sentirete forte il bisogno di un maggiore impegno nelle relazioni amorose e questo stato d'animo creerà storie stabili e durature.

Sagittario: come una vera boccata di ossigeno, il trigono Venere-Giove vi garantirà aria nuova in amore e una nuova rinascita sentimentale.

Voi single potrete intraprendere nuove strade amorose con fiducia, voi in coppia sentirete il bisogno di arricchire i rapporti. Fate il tutto con ottimismo.

Capricorno: non siate insicuri e troppo duri nei confronti di voi stessi. Questo è il momento giusto per approfondire ciò che vi provoca delusione e ricavare da questi fallimenti, delle lezioni di vita preziose per evolvere in positivo.

Acquario: per voi amici dell'Acquario, così dinamici e aperti ai rapporti d'amicizia, le energie stagnati non esistono ma Marte dal cielo dei Gemelli, vi dona una spinta in più e accetterete il nuovo con maggiore slancio, aprendovi alle novità con impeto e passione.

Pesci: l'influsso uraniano colpisce anche voi, poiché in sestile dal domicilio del Toro e vi apre a un cambiamento improvviso, frutto di un desiderio di maggiore libertà. Accettate le novità con slancio e applicatele nel quotidiano, rivoluzionando la solita routine con un pizzico di trasgressione.