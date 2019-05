L'Oroscopo di domani 7 maggio 2019 è ben disposto a regalare emozioni oppure a saziare curiosità in merito all'amore e al lavoro. In evidenza la seconda giornata della settimana in corso, come da copione messa sotto accurato controllo da parte dell'Astrologia quotidiana.

Sotto approfondita analisi le effemeridi quotidiane interessanti i primi sei simboli zodiacali, ovviamente valutati nei comparti concernenti il lavoro e l'amore. Ansiosi di scoprire qualche piccola anticipazione sulla prossima giornata? Allora, esaminando la classifica stelline, come sapete impostata sui primi sei segni dello zodiaco, risultano in evidenza Toro, Gemelli e Leone, nel contesto valutati alla pari con cinque ottime stelline.

Oroscopo di domani 7 maggio 2019 | Astrologia del giorno con classifica e previsioni per i primi sei segni

Sempre parlando in merito alla sestina in analisi, le previsioni zodiacali del 7 maggio annunciano un periodo davvero poco positivo a coloro nativi dell'Ariete, senz'altro messi sotto scacco da astri dissonanti rispetto ai relativi settori. Vediamo di dare profondità alle seguenti predizioni analizzando al meglio la giornata messa in conto ad Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Classifica stelline 7 maggio 2019

Questo martedì, seconda giornata della corrente settimana, vede tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane ben tre segni.

In primo piano nella nuova classifica stelline impostata sul giorno 7 maggio 2019 Toro, Gemelli e Leone. In coda alla scaletta di oggi invece solo l'Ariete, purtroppo sottomesso a dura prova da astri particolarmente dissonanti rispetto al segno. A seguire il riepilogo generale segno per segno:

★★★★★: Toro, Gemelli, Leone;

★★★★: Cancro, Vergine;

★★★: Ariete.

Oroscopo, previsioni per martedì 7 maggio

Ariete - Questa parte della settimana non darà proprio soddisfazioni, con buona pace di chi, magari, le stava aspettando con ansia.

Inizialmente il periodo partirà in abbastanza in affanno per poi risalire verso la fine della giornata. In linea di massima pertanto quasi tutto il frangente evolverà nel previsto e già annunciato "sottotono". Secondo le previsioni di oggi intanto, per quanto riguarda l'amore, non dovete pretendere troppo da vostro "lui" o "lei" cercando, per quanto possibile, di essere un po' più teneri. Alcune tensioni, soprattutto quelle interessanti l'ambito di coppia, si risolveranno quasi sicuramente da sole sul finire della giornata.

Single, attraverserete un momento di calma apparente: non dovrete comunque distrarvi perché "la fregatura" potrebbe arrivare quando mai ve lo aspettate. La vostra timidezza potrebbe farvi perdere un'occasione irripetibile. Nel lavoro intanto, una certa tensione potrebbe lievitare nell'ambiente dove operate. Sarete costretti a delle scelte non piacevoli ma necessarie: agite secondo coscienza e intelletto.

Toro - Questo secondo giorno della settimana per i nati nel segno del Toro si presume possa essere ottimo sotto tutti i punti di vista.

Senz'altro il periodo partirà alla grande, visto anche che è stato sottoscritto con le cinque stelline della buona sorte. Vediamo di scoprire qualche consiglio in merito al prossimo martedì e soprattutto come è meglio agire in campo sentimentale e nelle attività lavorative. In amore, l'armonia e la comunione di sentimenti con il partner rafforzano l’intesa e vi spingono a considerare l’eventualità di fare un grande passo. Date pure inizio a qualcosa di unico quanto importante: un matrimonio, una convivenza stabile o un progetto di vita saranno i benvenuti! Single, positività e solarità vi renderanno molto belli, dunque cercate di mantenere il buonumore per l'intera giornata in modo da contagiare tutti coloro che avete intorno. Nel lavoro, cercate di operare con precisione e metodo per arginare il disordine e tenere alto il vostro rendimento professionale. Riflettete bene prima di prestare denaro ad amici o di fare affari con loro: potreste andare incontro a inutili screzi.

Gemelli - Partirà molto bene la giornata in questa parte della settimana, con un martedì in linea con i vostri migliori desideri. In generale diciamo che, vista soprattutto la probabilità che tutto possa filare liscio come l'olio, non lesinate slanci collaborativi, d'aiuto o affettuosi in grado di stupire le persone che avete attorno. In amore, senz'altro il buon dialogo sarà l'arma vincente, soprattutto se dovete chiarire questioni in sospeso con il partner: fatelo subito allora e tutto si risolverà per il meglio. Single, in amore andrà tutto a gonfie vele. Non lasciatevi sfuggire questo momento di serenità e passione ma vivetelo immensamente, ne sarete stra-felici! In generale, il fascino non mancherà di certo e Cupido sarà quasi totalmente al vostro servizio. Nel lavoro in genere affrontate i problemi con fermezza e senza esitazioni, per cui certamente il prossimo martedì non sarete da meno: intuirete a colpo d’occhio le scelte giuste da fare.

Cancro - Una giornata decisamente informale, abbastanza bella da vivere ma a tratti un pochino impegnativa. In campo sentimentale, specie nelle relazioni affettive, potrebbe essere messa alla prova dei fatti la vostra lealtà. Le previsioni di martedì invitano alla calma e alla piena sincerità. In amore dunque, cercate di non litigare con la vostra metà sforzandovi di trovare invece un punto di incontro in comune: dedicare più tempo alla conversazione potrebbe restituire senza meno ottimi frutti! Single, per molti di voi si preannuncia una giornata più che incoraggiante, oltre che in campo sentimentale soprattutto nelle questioni legate all'amicizia. In alcuni casi, qualcuno avrà ancora bisogno di stabilire un certo feeling con le persone che lo circondano: fatelo, apprezzerete molto presto dei buoni risultati. Nel lavoro infine, migliorano i guadagni per voi Cancro, anche se è ancora preso per parlare di conferme o sicurezze. Intanto i buoni auspici ci saranno tutti, preparatevi ad accoglierli.

Leone - Giornata ottima, valutata dall'Astrologia quotidiana con le cinque stelline della buona fortuna. In particolare andrà alla grande quasi tutto in questa giornata, certamente fatta proprio per essere vissuta al meglio. In primis andrete spediti soprattutto con la persona che avete accanto e poi anche con gli amici e i familiari. In amore, la Luna in gemelli (in aspetto armonico al segno) vi trasporterà in uno stato di benessere fisico e di serenità mentale veramente invidiabili. Avvertirete un positivo rialzo dell'umore e sarete in grado di scrivere una pagina nuova in questa fase della vostra vita. Single, contate in maggior misura sul vostro buon senso, ok? La buona energia non mancherà in questa giornata: preparatevi a sfruttarla al meglio. Incontri interessanti a fine giornata. Nel lavoro invece, i vostri progetti potrebbero rappresentare un'occasione di rinnovamento che potrebbe portare a dei risultati inattesi. Il vostro successo dipenderà da voi stessi e dalle vostre potenzialità.

Vergine - In arrivo una giornata in grado di dare a questo tratto di settimana contorni abbastanza in linea con attese e programmi. La giornata di martedì sarà bella in parte, soprattutto dalla metà fino a fine serata. L'oroscopo di domani 7 maggio consiglia in amore tranquillità ed intraprendenza: un buon dialogo nella vostra vita sentimentale sarà essenziale. Questo è il momento di chiarire eventuali malintesi, anche se di minima importanza, senz'altro contribuirà a migliorare il vostro rapporto. Single, un amore del passato potrebbe bussare nuovamente alla porta del vostro cuore: visti i trascorsi non troppo esaltanti, meglio prendere la questione con molta cautela. Ve la sentite sì o no? Forse farete bene a chiuderla qui, per sempre... Nel lavoro, i vostri sogni potranno diventare realtà se darete loro la possibilità di emergere, ancor di più se vi lascerete andare alla vostra spontaneità.

