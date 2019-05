L'Oroscopo di domani 8 maggio 2019 è ufficialmente arrivato: pronti a scoprire i segni fortunati in amore e nel lavoro? Ad essere sottoposta ad accurato controllo l'Astrologia relativa ai segni di Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Prima di iniziare a dare una valutazione al periodo, è d'obbligo mettere in evidenza il transito astrale del giorno. Questo mercoledì assisteremo al passaggio di una prorompente Luna in Cancro a partire dalle ore 11:06 della tarda mattinata.

Oroscopo di domani 8 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni: la Luna entra nel segno del Cancro e porta l'amore ai massimi livelli

Dunque si prevedono scintille e tanta positività nei rapporti sentimentali, ovviamente per i soli segni "baciati" dall'Astro della terra. In primis ad avere ottimi spunti di positività, sia nei rapporti di coppia come anche se trattasi di single, tutti coloro nati sotto la buona stella del Cancro. La giornata di metà settimana senz'altro risulterà splendida nei riguardi di affetti e sentimenti in generale anche per gli amici Ariete e Vergine. Invece, poco o nulla avranno da sperare coloro non direttamente sostenuti appoggiati da efficaci interpolazioni planetarie: non dimentichiamo che questo mercoledì è di scena anche il pessimo aspetto di Marte in Gemelli, sottoposto alla dura opposizione di Giove in Sagittario.

Pubblicità

A fronte di quanto appena evidenziato le previsioni zodiacali del 8 maggio non vedono di buon auspicio il periodo per i nativi del Leone: Venere, speculare negativa al 85% nei riguardi del suddetto segno, risulterà in quadratura con Saturno. Andiamo pure a dettagliare in profondità la situazione relativa ai primi sei simboli astrali, prima però daremo una sbirciata alla scaletta quotidiana posta a seguire.

Classifica stelline 8 maggio

Pronti a scoprire chi cavalcherà le ali della fortuna questo giovedì? Come di consueto a fare la differenza tra i sei segni dello zodiaco posti sotto osservazione in questa sede la nuova classifica stelline ingegnata sulla giornata dell'8 maggio.

Dalla scaletta seguente emerge un evidente dato di fatto: non sarà il solo Cancro a gongolare nel periodo e nemmeno i soli Ariete e Vergine annunciati in precedenza. Infatti, tra i sei segni dello zodiaco sotto analisi in questo contesto anche altri due avranno un discreto supporto da parte delle stelle (leggasi pure la Luna), pronti a dare una spintarella sia all'amore che al lavoro. Vediamo quali sono:

Top del giorno : Cancro - Luna nel segno;

: - Luna nel segno; ★★★★★: Ariete, Vergine;

★★★★: Toro, Gemelli;

★★★: Leone.

Oroscopo per la giornata dell'8 maggio

Ariete - In arrivo un mercoledì 8 maggio più che ottimo.

Pubblicità

In generale, la giornata di centro settimana sarà perfetta soprattutto nei riguardi dei rapporti amorosi. Finalmente tutto vi sorriderà e, se state vivendo una bella relazione, l'armonia e la sintonia con il partner raggiungeranno vette finora mai viste. Secondo le previsioni di oggi, infatti, per quanto riguarda i sentimenti in generale vi aspettano momenti davvero eccitanti, regolati in gran parte da atmosfere armoniose e tanta serenità interiore.

Pubblicità

Si prevedono altresì, parlando soprattutto in merito alla vita di coppia, tanto romanticismo e un'abbondante dose di tenerezza. Single, se avete problemi di comunicazione vi diciamo di non farvi prendere dal panico. Questo mercoledì riuscirete senz'altro a rimettere in sesto un rapporto iniziato in modo poco favorevole: diciamo che questo e' giusto il momento adatto per (ri)mettere "carne sul fuoco". Nel lavoro, invece, posizioni non brillanti, in parte anche abbastanza stressanti, tenderanno ad affossare autostima e voglia di fare: tranquilli, avrete i giusti "assi nella manica" per sovvertire svariate situazioni.

Toro - Si preannuncia una giornata abbastanza lineare e senza troppi intoppi, ottima anche in relazione al prossimo fine settimana. Il mercoledì in analisi avrà il diretto contatto con formazioni astrali non negative, anche se poco efficaci. In definitiva, una discreta realtà con cui convivere con intelligenza e in tutta serenità. In amore, se farete sul serio, dai sentimenti o dai rapporti affettivi in generale potreste ricevere buone soddisfazioni. Le stelle suggeriscono di amare senza tentennamenti: al contrario, sapete il rischio qual è? Semplice, alcuni di voi potrebbero imboccare una nuova strada sentimentale: non fatelo assolutamente, a meno che il vostro rapporto non risulti al capolinea. Single, non riusciamo a capire che cosa state aspettando: dai, datevi da fare. Nel lavoro infine, quasi tutta la sfera professionale sarà protetta e favorita da astri abbastanza di parte pronti ad offrire piccole opportunità. Nel complesso diciamo che il periodo vi potrebbe servire l'occasione per realizzare un buon affare.

Gemelli - La giornata si preannuncia mediamente in linea con le attese anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito. L'astrologia interessante la giornata di mercoledì, pertanto, in amore consiglia una maggiore riflessione su eventuali scelte da fare. Se qualcosa non dovesse andare per il verso giusto, meglio non discutere e non fare passi indecisi, più avanti tutto diventerà più fluido e avrete la soddisfazione di uscirne vincenti. Nel rapporto contate in maggior misura sul vostro buon senso: l’amore (volendo) può essere benissimo un ottimo rifugio dalle fatiche quotidiane, sappiatelo. Single, se state vivendo una storia che si trascina stancamente, l’opposizione di Giove al vostro Marte suggerisce di fare chiarezza: mossa utile per scaricare la tensione, se non altro godrete di un po' di serenità. Nel lavoro, invece, notizie frammentarie portate dalle solite voci di corridoio potrebbero arrivare a metà giornata. Forse riceverete una proposta sulla quale dovrete prendere una decisione.

Cancro "top del giorno" - In arrivo un giorno da dedicare in gran parte ai sentimenti, alle amicizie e alla famiglia. L'arrivo nel settore di una splendida Luna vi renderà senz'altro molti fortunati, a tratti sicuramente invogliati a fare qualcosa di allegro, di importante oppure di stuzzicante. Diciamo pure che la giornata di metà settimana sarà perfetta, soprattutto in amore, non disdegnando comunque nemmeno il settore legato gli affari e alle attività lavorative. Le previsioni di mercoledì indicano tanta passione in arrivo con l'eros alle stelle, soprattutto in ambito di coppia: riuscirete a stabilire un buon dialogo, chiarificatore al punto giusto su alcune questioni sulle quali ultimamente eravate in conflitto con il partner, riuscendo in molti casi a placare eventuali tensioni. Single, se avete voglia di conoscere una persona speciale, sfruttate pure questo giorno così allegro e pieno di aspettative. La buona influenza della "musa dei poeti" non deluderà di sicuro: avrete certamente delle soddisfazioni decisamente non messe in preventivo. Nel lavoro, vista l'attuale posizione astrale, bisognerà che facciate un ulteriore tentativo per migliorarlo: cambiate approccio verso il mondo circostante imparando a "guardare lontano".

Leone - La giornata in esame quest'oggi si presume possa essere non troppo convincente anche se, usando un po' di buon senso, non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Vista la situazione pertanto, gli astri annunciano un periodo valutato con il "sottotono", soprattutto in amore: diciamo che non riuscirete molto facilmente ad avere la meglio sulle incombenze quotidiane. In amore, avrete probabilmente abbastanza difficoltà nell'esprimere il vero valore dei vostri sentimenti. Anche se con un partner comprensivo e tollerante, andateci molto cauti su certe cose, specialmente conoscendo quelle con le quali potreste irritare la persona amata. Single, le stelle non vi saranno di aiuto quest'oggi e prendere decisioni azzardate potrebbe essere davvero una mossa sbagliata. Nel caso, non siate troppo impulsivi perché potreste darvi la zappa sui piedi: le stelle invitano a pensare bene prima di agire con la lingua. Nel lavoro, per adesso tutto come prima: potrebbero esserci possibilità di svolta in merito a chi cerca lavoro tra poco tempo. Se in attività propria, un riassetto del parco "macchine" potrebbe essere una scelta vincente.

Vergine - Giornata semplicemente super-positiva con ottime referenze da parte dell'Astrologia applicata al vostro bel segno. Dunque un periodo proficuo si intravvede all'orizzonte: valutato nell'oroscopo di domani 8 maggio con le cinque stelle della fortuna, in ambito sentimentale quasi ogni circostanza evolverà secondo le attese. In questo caso l'Astrologia applicata alla giornata consiglia tanta intraprendenza in campo sentimentale: la Luna in Cancro veglierà sulla buona armonia di coppia quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. Mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi la vostra storia, magari organizzando un viaggio solo per voi due; sarà rilassante... Single, calibrate le avance: troppa foga potrebbe essere controproducente, ok? Diciamo che le nuove configurazioni astrali tenderanno a far prevalere creatività, intuito e sensibilità. Molto forte la voglia di andare "controcorrente". Nel lavoro, intanto, sarete smaniosi di condividere le vostre idee con i colleghi. Se saprete coinvolgerli con entusiasmo in nuove opportunità professionali, senz'altro andrete incontro a notevoli guadagni.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.