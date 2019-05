Cosa riserveranno di interessante gli astri questa domenica? A soddisfare tale domanda è già disponibile da consultare il nostro Oroscopo del giorno 2 giugno 2019, incentrato sulla seconda giornata di questo nuovo mese appena iniziato. Messi direttamente sotto analisi i segni appartenenti all'intera tranche dello zodiaco tenendo conto dell'importanza o meno relativa al grado di positività restituito dalle effemeridi del periodo. Di seguito scopriremo come e cosa porterà di buono l'Astrologia al nostro segno e come potrebbe evolvere il periodo. In evidenza il transito della Luna nel settore dei Gemelli: favoriti da tale passaggio il Toro con i Pesci, oltre che lo scontatissimo Gemelli.

Pubblicità

Pubblicità

Oroscopo sulla giornata di domenica 2 giugno

Ariete: è il momento di svoltare definitivamente, lasciandosi alle spalle i fallimenti, le paure, gli insuccessi e guardare alla giornata con rinnovata fiducia e ottimismo. Non vi manca niente per intraprendere una nuova avventura, solo la paura di perdere ciò che vi trattiene nel passato. Fondamentale sarà una nuova visione, e questo potrà essere ottenuto grazie anche a nuovi studi, nuove conoscenze che in questa domenica potrebbero entrare nella vostra vita.

Oroscopo domenica 2 giugno: la Luna transita in Gemelli, ok la giornata per i nati in Toro e Pesci

Toro: domenica molto propizia per tutti gli appartenenti a questo segno. L'ingresso della Luna in Gemelli invoglia alla concentrazione tenendo bene in vista i vostri obiettivi. Vedrete la realizzazione di alcune cose che vi stanno a cuore sempre più vicina. Dialogate con gli amici e collaboratori perché unendovi a loro diventerete sempre più grandi. La fortuna vi dimentica un po’ nel campo affettivo, perciò siate leali e curate con amore amicizie, parenti e partner.

Pubblicità

Gemelli: giornata domenicale molto positiva, propizia quanto basta per merito dell'arrivo di una dolce Luna nel segno. Grandi progetti pronti a prendere una linea sicura accompagnati da cambiamenti fortemente voluti che si realizzeranno in gran parte entro la prima serata. L’amore sarà il campo preferito delle vostre soddisfazioni. Sono in preventivo situazioni altamente passionali. Se single, previsti grandi incontri per chi è solo da poco oppure ha amori traballanti.

Sentimenti forti vi faranno prendere decisioni che avete lungamente rimandato regalando un fantastico periodo, ricco di novità e notti scintillanti.

Cancro: per voi un giorno davvero da favola, anche perché quando lo andrete a vivere in prima persona saprete far sorridere anche le pietre! Vi accadrà di tutto e tutto in positivo: questa domenica sarete segnalati per la grande capacità di sapere coinvolgere le persone e l'ottimo umore. Quasi tutti vi vorranno al proprio fianco e non saprete chi accontentare.

Pubblicità

Grande felicità in amore soprattutto a livello di coppia. In preventivo grandi scelte per il vostro futuro sentimentale a due.

Leone: la Luna che varca la porta dei Gemelli, regalandovi uno spettacolare senso di appartenenza alla persona amata, vi rende brillanti e piacevolmente spigliati nei dialoghi. L’umore, già buono, tocca vette altissime. Questa domenica vedrete realizzarsi gli ultimi dettagli di quel progetto che vi sta a cuore, con grande soddisfazione.

Pubblicità

Per tanti di voi del Leone appare all’orizzonte la possibilità di trasformare attivamente la relazione, dandole una veste nuova e più vicina alle esigenze di entrambi.

Vergine: avete progetti importanti che però non possono essere realizzati in un giorno, serve organizzazione e tenacia, non sarà così facile. Se i sogni d'amore non corrispondono alla dura realtà, la colpa è della sfortuna ma anche del vostro atteggiamento troppo lascivo: autoanalisi e nuova convinzione saranno richiesti! Nelle situazioni colme di euforia, il pericolo è quello di perdere il controllo e cadere preda del nervosismo: mantenete alta l’attenzione.

Bilancia: se vi imbattete in quella che sembra un’ottima opportunità per aumentare il prestigio personale, questa domenica non pensateci su troppo e agite con decisione. Quante chiacchiere fastidiose intorno alla vostra storia sentimentale, vero? Sembra che chiunque si senta autorizzato a dire la sua, anche quando non richiesto. Intanto, praticare un’attività sportiva è necessario per evitare che il tempo lasci il segno sul vostro organismo: fate sempre un buon riscaldamento.

Scorpione: ottime possibilità in arrivo nel settore grazie alla buona predisposizione della Luna in Gemelli. Senza farvi influenzare dalle condizioni ambientali, vi sentite pronti ad apportare all’attività quei cambiamenti che le diano una svolta. Mettete da parte i sogni, le fantasie e il desiderio di affascinanti evasioni: ciò di cui avete bisogno è già lì, senza andar lontano. Qualche ritocco al look porterà freschezza ed energia, per non parlare del piacere di sentirsi dare qualche anno di meno da uno sconosciuto.

Sagittario: i guai di cui vi lamentate sono inezie, a ben vedere, e possono essere allontanati con poco sforzo: si tratta solo di contrattempi. Inutile e dannoso tornare ancora su quell’episodio che vi tormenta: un errore domenicale può capitare a tutti, voi inclusi, perciò siate comprensivi e tolleranti con le persone al vostro fianco. Ponete rimedio alla carenza di vitamine, parlando di fisicità, con un integratore o meglio ancora con tanta frutta: la stagione è prodigiosa, in tal senso.

Capricorno: tutto si muove a ritmo accelerato, la tempestività delle decisioni è proporzionale al beneficio che potrete trarne. L'amore questa domenica risentirà molto dell'ironia che, insieme all'umorismo sono armi preziose cui ricorrete quando vi sentite a disagio. Nessuno è più abile di voi a mascherare l’imbarazzo. Energici e pimpanti, in giornata, potrete cimentarvi nel vostro sport preferito o magari dare sfogo alla vitalità sulla pista da ballo.

Acquario: nella giornata di questa domenica sarete attenti, costruttivi e precisi, anche se poco resistenti. Saprete usare con intelligenza le vostre doti migliori per dare impulsi nuovi alla quotidianità. In amore la Luna entra nel segno dei Gemelli nel primo pomeriggio ma per voi avrà un effetto positivo già dalla mattinata soprattutto sull’equilibrio e sulla sensualità. Organizzate una cenetta intima con la persona della vostra vita: è consigliabile in questi casi avere un particolare rispetto per lo stomaco. Meglio optare per cibi ricchi di fibre.

Pesci: nei giorni scorsi avete fatto qualche sacrificio, ma l’impegno paga sempre e oggi finalmente riceverete notizie riguardo a quell’incarico cui aspirate da tempo. Nel relazionarvi agli altri, potreste scoprire un lato fantasioso del vostro carattere che non pensavate di avere. Sì alle novità soprattutto in ambito sentimentale e affettivo. Se volete sfoggiare invece una forma smagliante, dedicatevi con regolarità all’esercizio fisico, con qualche chilo di meno, vi piacerete di più.