Venerdì 10 maggio prende il via e ci lancia verso un nuovo weekend del mese. Nel dettaglio le previsioni l'Oroscopo della giornata per tutti e dodici segni zodiacali con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Nel dettaglio le novità di questa nuova giornata e i cambiamenti astrologici che stelle e pianeti porteranno ai segni.

Ariete: la seconda parte di questa giornata sarà decisamente migliore rispetto alla prima. Il consiglio è quello di fare tutto con calma, anche in in amore.

Toro: in questo giornata potrete contare su un'ottima capacità e intensità di capire cosa vogliono gli altri da voi. Attenzione soltanto alle questioni economiche.

Gemelli: a volte sentite uno stato di lieve malinconia. Vi sembra di essere lontani dai problemi, ma al momento non sono del tutto superati. Attenzione a questo aspetto durante la giornata di oggi.

Cancro: in questo giornata sarete nervosi e agitati, è dalla fine di aprile che occorre chiarire molte cose in amore.

A livello lavorativo invece giornata positiva, non avrete problemi da superare fortunatamente.

Leone: in questa giornata vi sentirete più vicini agli altri. Nel lavoro ci saranno troppe polemiche, potreste anche desiderare di andare altrove, allontanarvi per qualche giorno.

Vergine: in questo momento c'è un buon recupero. La seconda metà di maggio porterà qualcosa di più rispetto alla prima, investite di più nel futuro fin da ora, preparatevi ad un bel cambiamento.

Bilancia: avete bisogno di recuperare, in particolare dal punto di vista fisico. In amore va decisamente meglio rispetto alle ultime giornate, vi sentite più forti.

Scorpione: per i nati sotto questo segno giornata che vi invita a fare qualcosa di nuovo, alcuni hanno voglia anche di aprire nuove attività. Dovete programmare bene le spese, evitate azzardi.

Sagittario: per i nati sotto questo segno oggi in amore dovete evitare di fare troppa confusione, potreste essere in bilico tra due storie.

Avete voglia di novità anche nel lavoro.

Capricorno: potreste avere perso un riferimento importante negli ultimi due mesi, per questo motivo datevi da fare e costruite maggiori certezze per voi. Per il fisico c'è più forza.

Acquario: la mattinata sarà migliore rispetto al pomeriggio, sfruttate al meglio la prima parte della giornata. In serata non fate le ore piccole, evitate di sollevare polemiche inutili dettate anche dalla stanchezza.

Pesci: è possibile che entro la fine dell'anno arrivi una bella notizia per il lavoro, fate una richiesta adesso se cercate fa tempo un cambiamento che tarda ad arrivare.