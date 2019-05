Nella giornata di giovedì 23 maggio il lavoro sarà al centro dei pensieri per i nati sotto gran parte dei segni dello zodiaco, in particolare per i Pesci e per il Sagittario. Al contrario, ci saranno dei risvolti positivi per quanto riguarda il Capricorno e la Bilancia.

I sentimenti sorrideranno all'Acquario e alla Vergine, i quali però dovranno rimanere con la concentrazione decisamente alta.

Di seguito, le previsioni astrologiche per tutti i dodici segni dello zodiaco.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tranquillità. Il vostro segno sarà pervaso da una calma che, oltre a farvi recuperare le forze, potrebbe anche essere molto produttiva sul piano sentimentale. Ci sono conquiste all'orizzonte, rimanete all'erta.

Toro: sarete inquieti in questa giornata, e ci potrebbero anche essere risvolti poco piacevoli. Evitate delle litigate inutili, specialmente quelle all'interno della vostra comitiva di amici. Fate una sorpresa al partner.

Gemelli: la sensualità crescerà, e potrebbe aiutarvi ad essere più disinibiti ed esuberanti. Il lavoro si presenterà meno faticoso, probabilmente a causa del riposo che vi ha rinforzato la mente. Sentimenti in calo, meglio le amicizie.

Cancro: meno ansie. La vostra mente sarà predisposta a lasciarsi qualche problema sentimentale alle spalle e propensa a dedicarsi a qualcosa di più “leggero”. In serata, uscita con un amico oppure in casa a vedere un film.

Leone: il lavoro sarà influenzato dalla vostra vena creativa, ma potrebbe esserci qualcosa non viene pienamente apprezzato dagli altri. Meglio l'amore: il partner vi percepisce più collaborativo.

Vergine: giornata impegnativa.

Impiegherete molte delle energie nella cura della vostra attività lavorativa o comunque del vostro rendimento lavorativo. Attenti alla salute compromessa.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ci saranno dei miglioramenti sul piano lavorativo ed economico, ma dovrete prestare attenzione a non commettere errori che potrebbero essere pesanti. Il rapporto con il partner in miglioramento.

Scorpione: divergenze con il partner. Non approverete alcune decisioni prese dalla vostra metà, ma di fronte all'amore vi dimostrerete alquanto concilianti, a differenza del resto della settimana.

Meglio così.

Sagittario: potreste avere alcuni problemi di carattere economico in mattinata, ma parte di questi si risolveranno presto. Un incontro con un amico di vecchia data vi catapulterà nella nostalgia e in ricordi poco piacevoli.

Capricorno: qualcuno vi indicherà una strada del tutto nuova da intraprendere a lavoro, e sarete dell'umore adatto per sperimentare questa prospettiva. Gli astri avversi continuano a non avere la meglio su di voi.

Acquario: quiete in famiglia. Il vostro umore, decisamente migliorato, avrà il potere di mitigare l'atmosfera all'interno delle mura domestiche. Ottimi rapporti con i colleghi, attenti a non indispettire il capo.

Pesci: il partner potrebbe sembrarvi distante. In realtà ci saranno delle problematiche a cui anche voi dovrete far fronte. Cercate di venirvi incontro e discutete con calma, in tal modo rafforzerete anche l'intesa di coppia.