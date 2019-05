Ultimo giorno della settimana per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni dell'Oroscopo di domenica 5 maggio 2019 per tutti e dodici segni. Amore, lavoro e salute saranno come sempre gli assoluti protagonisti di questa nuova giornata che chiude la settimana.

Previsioni 5 maggio: la giornata di tutti i segni

Ariete: in questa giornata non dovrete perdere le occasioni che si presenteranno. Con Venere e Marte dalla vostra parte ogni situazione può tornare favorevole.

Oroscopo 5 maggio 2019: amore, lavoro e salute

Toro: in questa giornata i sentimenti saranno messi in secondo piano, ma con la Luna del segno non mancheranno momenti di tranquillità e benessere.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale, se l'amore non convince o ci sono stati problemi, meglio non prendere tutto di petto. In questa fase è meglio lasciare passare più tempo prima di prendere decisioni.

Cancro: le preoccupazioni non sono poche, soprattutto a livello amoroso. A livello lavorativo cercate di scaricare qualche fastidio di troppo così da alleggerire questa fase di tensione in questo periodo.

Leone: coloro che vogliono studiare o affrontare una grande prova entro l'estate devono muoversi proprio ora, senza perdere troppo tempo. Questa giornata vi vedrà più propositivi e non mancheranno maggiori occasioni.

Vergine: per i nati sotto questo segno l'amore può tornare protagonista in questa domenica. Nel lavoro, chi svolge un'attività al momento è molto attivo e riesce ad ottenere di più e a fare meglio.

Bilancia: la giornata di oggi porta un po' di fatica e qualche momento di perplessità in amore.

Avete bisogno di organizzare un incontro che vi permetterà di chiarire alcune situazioni che avete vissuto.

Scorpione: in questi giorni manca qualche stimolo, è da ieri che siete fuori forma e in calo al punto di vista fisico. Fatevi coraggio, questo momento è solo passeggero.

Sagittario: in questo momento c'è una fase di ripensamento che potrebbe riguardare anche l'amore. Molti nati sotto questo segno desiderano avere persone vere e sincere attorno.

Meglio la situazione nell'attività lavorativa.

Capricorno: alcuni nati sotto questo segno che sono in coppia da molto tempo ora hanno voglia di legalizzare un'unione. Nel lavoro meglio verificare le questioni di carattere economico.

Acquario: questo fine settimana non dà abbastanza energia e forza. Ultimamente siete anche arrabbiati e questo può provocare un calo non solo a livello amoroso, ma anche lavorativo.

Pesci: per i nati sotto questo segno questo è un cielo importante.

Belle le novità e positivi i cambiamenti per la vostra vita. Torna la voglia di amare e di condividere qualcosa di nuovo con il partner.