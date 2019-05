La terza settimana del mese di maggio ha ormai preso il via: quali saranno i disegni degli astri per la giornata di domani? È un momento astrale positivo per la Bilancia sotto tutti i punti di vista, mentre i Pesci e il Sagittario vivranno una giornata decisamente sottotono.

Pubblicità

Pubblicità

Ecco di seguito l’Oroscopo di mercoledì 22 maggio 2019 per tutti i segni dello zodiaco, da Ariete a Pesci, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astrologia di mercoledì 22 maggio 2019, segno per segno

Ariete: sarà una giornata vantaggiosa per il segno, ideale per avanzare una proposta o dar voce alle proprie idee in ambito lavorativo. Chi ha dei progetti in cantiere o lasciati in stand-by per un po’ di tempo, potrebbe trovare un incentivo per riprendere i lavori.

Oroscopo di 22 maggio 2019... - tpi.it

Serenità in amore.

Toro: è un momento positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda i rapporti interpersonali. Chi lavora nel settore delle comunicazioni, del marketing, o gestisce un’attività, trovandosi spesso a contatto con il pubblico, sarà avvantaggiato da questo quadro astrale. Le stelle sono favorevoli anche per quanto riguarda i sentimenti, nuovi incontri per i single.

Gemelli: la prima metà del mese ha portato dei momenti di difficoltà, tuttavia il recupero è già iniziato ed in questa giornata potrete riscuotere alcuni dei frutti del vostro duro lavoro.

Pubblicità

Delle grandi opportunità potrebbe presentarsi nel corso delle prossime 24 ore, gli astri lasciano presagire un momento di forza anche per quanto riguarda l’amore.

Cancro: con la Luna in posizione sfavorevole quella di mercoledì 22 maggio si rivelerà una giornata sottotono per quanto riguarda la forma fisica. Qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici, come dolore a gambe, schiena o emicrania.

Leone: con la buona volontà e la giusta determinazione durante le prossime giornate potrete ottenere molto sul lavoro. Al contrario, si presenta tormentata la situazione in amore, potrebbero esserci delle controversie all’interno del rapporto con il partner.

Il fine settimana sarà un momento più positivo per cercare un chiarimento.

Vergine: è un buon momento per quanto riguarda l’amore e i rapporti interpersonali, tuttavia ad agitare la Vergine sono fattori di tutt’altra natura. Le stelle consigliano per la giornata del 22 maggio di prestare maggior attenzione all’aspetto economico, durante le prossime giornate potrebbe presentarsi un imprevisto, un guasto da riparare o una nuova spesa da affrontare.

Pubblicità

Bilancia: un cielo molto favorevole accompagnerà i nati sotto il segno della Bilancia durante il corso di questa nuova settimana di maggio. Sarà un momento vantaggioso per gli affari e l’ambito lavorativo, ma anche per l’amore. Vi sentirete romantici e passionali, anche i nuovi incontri sono favoriti.

Scorpione: spesso il vostro cuore vi spinge tra le braccia di amori impossibili, complicati, ma questa volta è Venere stessa a consigliarvi di rivedere le vostre scelte.

Pubblicità

Chi sta per iniziare una nuova relazione, ma non è ancora sicuro della persona che ha accanto, farebbe bene a prendersi del tempo senza voler bruciate le tappe.

Sagittario: in queste giornate ci sarà un calo di energie per il segno, voler fare tutto in poco tempo vi ha procurato molto stress e nervosismo ed ora vi vedete costretti a tirare il freno. Litigi e discussioni sono dietro l’angolo, siate cauti nei rapporti con gli altri e in amore.

Capricorno: quella di mercoledì 22 maggio sarà una giornata di forza per il segno, grazie anche al favore della Luna. In ambito lavorativo sono in arrivo delle belle soddisfazioni, progetti svolti nei mesi precedenti porteranno ora i propri frutti. Ci sarà un recupero anche per quanto riguarda i sentimenti, i single potranno fare incontri interessanti per il futuro.

Acquario: nella giornata di domani qualcuno in ambito lavorativo potrebbe provare a scavalcarvi. Un amico o un collega, forse proprio colui che non avreste immaginato, potrebbe arrecarvi un torto. Sarà un mercoledì di nervosismo e malumore, possibili contrasti anche in amore.

Pesci: sarà una giornata sottotono per il segno, vi sentirete di malumore. Nelle giornate precedenti avete accumulato molto nervosismo ed ora potreste pagarne le conseguenze. Gestire i rapporti interpersonali non sarà semplice, meglio stare a riposo ed evitare le situazioni stressanti.