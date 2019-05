La giornata di martedì 14 maggio sul piano astrologico si prospetta un po' tormentata per il segno dei Gemelli, mentre per la Vergine inizierà una fase di recupero parziale.

Scopriamo adesso nel dettaglio le previsioni degli astri di tutti i dodici segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: questo è un periodo molto favorevole, in particolare per chi vuole mentre in atto dei cambiamenti. In amore dovrete cercare di dare una spinta ed essere voi a muovere i primi passi.

Toro: dopo settimane di riflessioni e calma piatta nella vostra vita, si aprirà finalmente un nuovo capitolo in cui vedrete le vostre strade maggiormente aperte. Se avete chiuso una storia ed è passato già molto tempo, è ora che vi diate da fare per nuove conoscenze.

Gemelli: in questa giornata potreste dover superare qualche ostacolo. Potreste avere un po' di tensione sul lavoro a causa di alcuni cambiamenti ancora ignoti. Qualcuno potrebbe avere una crisi a livello sentimentale: sarebbe meglio non avere troppe aspettative dal vostro partner.

Cancro: Urano vi sarà favorevole e ciò vi porterà a cambiare alcune vostre prospettive. Qualcuno potrebbe decidere di intraprendere un nuovo percorso, altri invece sono impegnati nello studio. Le cose potrebbero essere difficili da gestire, ma non dovrete scoraggiarvi.

Leone: dal punto di vista professionale siete nel bel mezzo di un cambiamento molto importante. Potreste fare un salto di qualità, ma avere anche delle problematiche burocratiche da dover affrontare.

L'amore è in fase di recupero, ma resta in secondo piano rispetto al lavoro.

Vergine: state entrando in una fase di recupero e questa sarà la prima giornata del mese di maggio in cui riuscirete ad essere più rilassati del solito. Avete dei grandi progetti in ballo e siete soliti essere perfezionisti, ma chi vi circonda potrebbe non apprezzare questo vostro modo di fare.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: le prime giornate della settimana saranno particolarmente proficue, per cui dovrete cercare di approfittarne nel miglior modo possibile.

Quest'anno è per voi molto impegnativo e la vostra vita vedrà dei cambiamenti molto importanti.

Scorpione: questo martedì 14 maggio dovrete cercare di tener testa a qualche provocazione. Questo periodo per voi è molto strano e confuso: avete molte idee in testa, ma non riuscite a mettere tutto in atto. Cercate di avere molta pazienza, soprattutto nei rapporti con i vostri familiari.

Sagittario: in quest'ultimo periodo state vivendo molto alla giornata, in certi momenti siete molto allegri mentre in altri avreste voglia di mandare all'aria tutti i vostri progetti.

La vita amorosa negli ultimi tempi vi crea parecchi grattacapi.

Capricorno: questa settimana sarà molto importante per voi. In particolar modo, da questo 14 maggio, chi ha vissuto un brutto periodo potrà finalmente prendersi la propria rivincita e sarà molto carico. Potrete iniziare a programmare il vostro futuro e prendere delle decisioni importanti.

Acquario: la Luna dissonante nel vostro segno non vi farà essere attivi come vorreste. Potreste comunque raggiungere dei buoni risultati se vi impegnerete. Non fatevi carico dei problemi altrui: avete già molti grattacapi per la testa.

Pesci: da un po' di tempo siete molto pensierosi. Dovrete cercare di usare molta cautela nelle decisioni da prendere. In amore forse state vivendo qualche problema e siete troppo stressati anche a livello lavorativo. Dovreste cercare di prendervi un periodo di pausa.