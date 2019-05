Prosegue la seconda settimana del mese di maggio. Scopriamo le previsioni astrologiche per quel che riguarda la giornata di martedì 14 maggio 2019. Di seguito l'Oroscopo con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai Pesci.

Ariete: in questa giornata importante è che valutiate bene le spese da affrontare, ci sono state infatti delle uscite ed è il caso di rientrare.

Pubblicità

Pubblicità

Positivi i rapporti in campo amoroso, una storia procede bene in questo momento del mese.

Toro: in questa giornata potrebbero nascere dei momenti di nervosismo, cercate di circondarvi di persone positive che possano aiutarvi nei vostri momenti di difficoltà.

Gemelli: in questo periodo in campo amoroso le stelle vi sorridono, se desiderate farvi avanti fatelo al più presto. Nel lavoro, invece, ci sono alcune situazioni che vi rallentano.

Cancro: evitate conflitti nella giornata di martedì 14 maggio, potreste infatti pentirvi di ciò che sostenete.

Oroscopo 14 maggio 2019: la giornata

Nel lavoro potrebbero nascere questioni riguardanti la vostra posizione.

Leone: vi sentite più energici rispetto alle giornate precedenti, soprattutto in campo lavorativo desiderate di mettervi in gioco. In amore, cercate di chiarire alcune discussioni.

Previsioni astrologiche per tutti i segni zodiacali del 14 maggio

Vergine: sono in arrivo delle belle notizie, è un bel periodo per voi. In campo lavorativo qualcuno potrebbe fare delle scelte importanti come dei cambi di mansione o addirittura di città.

Pubblicità

Bilancia: è un momento di confusione per voi, nel lavoro e in amore non riuscite a comprendere quale strada prendere. Sono molte le situazioni da affrontare, per questo motivo cercate di fare ordine sulle diverse priorità.

Scorpione: giornata nervosa per il segno, provate a mantenere la calma in modo tale da saper affrontare al meglio le diverse situazioni. In campo lavorativo potrebbero esserci delle nuove opportunità.

Sagittario: le stelle vi sorridono, sarà una buona giornata per il campo amoroso.

I single che desiderano trovare l'anima gemella, in questa giornata potranno farsi avanti o tenere anche delle risposte positive.

Capricorno: giornata di riflessione in campo amoroso, le relazioni che non funzionano da tempo potrebbero essere concluse, mentre chi vive un rapporto felice potrebbe decidere di fare dei progetti importanti.

Acquario: giornata sottotono, non mancheranno polemiche che vi creeranno dei disagi. In campo sentimentale potrebbero esserci delle discussioni da affrontare.

Pubblicità

Pesci: cercate di riposarvi di più, la stanchezza potrebbe crearvi dei problemi a livello psicofisico. In campo lavorativo potrebbero arrivare delle proposte da valutare.