L'Oroscopo di mercoledì 15 maggio annuncia che il Sagittario si troverà in un cielo positivo, mentre la Bilancia sarà molto dinamica. Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni di voi potrebbero essere alle prese con la risoluzione di problemi che da tempo si protraggono. Qualcuno potrebbe avere delle questioni legali in corso. Prestate particolare attenzione se avete rapporti con i nati nel segno del Toro.

Oroscopo del giorno 15 maggio: Vergine impegnata, opportunità per Acquario

Toro: nel lavoro ci saranno delle novità molto interessanti. Solitamente non amate rischiare, ma se volete ottenere maggiori successi dovrete cercare di mettervi un po' più in gioco per uscire da una situazione di stabilità.

Gemelli: negli ultimi anni avete avuto parecchie difficoltà soprattutto a livello lavorativo. In questo 15 maggio potrebbe prendere il via un lento recupero. Dovrete però cercare di darvi da fare ed essere più obbiettivi sulla vostra vita.

Cancro: per i nati sotto il segno zodiacale del Cancro saranno giornate molto interessanti quelle che verranno. Cercate di dedicare il giusto tempo al partner, nonostante gli impegni professionali.

Leone: al momento avete delle priorità di tipo economico e state trascurando gli affetti. Qualcuno potrebbe essere rimasto deluso da determinate situazioni dalle quali ci si aspettava di riceverne profitto. Non temete perché questo sarà solo un periodo momentaneo.

Vergine: in questa giornata di mercoledì 15 maggio dovrete cercare di reagire e far valere le vostre ragioni, sia in ambito professionale che sentimentale. Qualcuno potrebbe sentirsi sotto pressione, ma cercate di non abbattervi: in questo periodo dovrete dare il meglio di voi.

Le previsioni astrologiche

Bilancia: per i nati sotto il vostro segno zodiacale c'è una condizione astrologica ottimale. State affrontando diversi cambiamenti che aspettavate da tempo e vi sentite molto più sicuri di voi stessi.

Alcuni potrebbero essere indecisi sulla strada da seguire.

Scorpione: il 15 maggio qualcuno potrebbe avercela con voi e lasciarsi andare a delle provocazioni a cui voi non dovrete assolutamente cedere. Purtroppo le vostre aspettative professionali non sono soddisfatte al momento, ma dovrete riuscire a farvi valere e continuare ad impegnarvi.

Sagittario: in questo periodo preferireste dedicarvi allo svago e lasciar perdere ogni briga lavorativa. Siete delle persone molto allegre e anche se non siete pianamente soddisfatti, cercate sempre di non abbattervi.

Dovrete cercare di capire cosa volete dal vostro futuro.

Capricorno: fortunatamente le difficoltà non vi spaventano, ma traete beneficio da esse diventando più forti e consapevoli delle vostre capacità. Per un periodo avete messo da parte i vostri interessi, ma il 15 maggio sarà il caso che ritorniate a pensare a voi stessi.

Acquario: nonostante qualche piccolo contrasto, per voi questo è un periodo di grande possibilità. Amate andare controcorrente, ma dovrete cercare di restare con i piedi per terra e seguire degli obbiettivi non impossibili da raggiungere.

Pesci: siete nervosi e polemici, perché risentite della stanchezza che avete accumulato durante queste ultime settimane. In passato vi siete assunti delle grandi responsabilità: adesso è tempo per voi di staccare un po' la spina e recuperare le energie.