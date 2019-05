L'Oroscopo del 16 maggio si prospetta interessante per l'Acquario mentre lo Scorpione potrebbe avvertire un po' di stanchezza. Scopriamo dunque le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: purtroppo il vostro tono fisico non è al top.

State vivendo molte preoccupazioni. In amore avete l'impressione che il partner sia molto distante da voi. Potrebbero nascere discussioni soprattutto nelle coppie che hanno già attraversato un periodo difficile.

Toro: vi sentite forti, ma allo stesso tempo siete molto agitati perché ci sono delle cose che non vanno per niente bene. Urano si trova sul vostro segno e da un lato vi porterà maggiore consapevolezze, ma dall'altro potreste avere diversi squilibri.

Gemelli: giovedì 16 maggio la Luna sarà dalla vostra parte. Dovrete cercare di essere maggiormente realisti e schietti con le persone che vi stanno intorno. Finalmente potrete avere un po' di serenità e confrontarvi con le persone a voi più care.

Cancro: se avete intrapreso da poco un nuovo percorso dovrete cercare di ambientarvi in una nuova situazione. Non aspettatevi che tutto vi venga servito in un piatto d'argento: dovrete impegnarvi per ottenere quello che volete.

Lo spirito combattivo non vi mancherà.

Leone: questo periodo non è molto semplice per i nati sotto il vostro segno zodiacale. Qualcuno potrebbe dover superare un ostacolo o una prova prima dell'estate. Dovrete cercare di essere molto chiari con il partner nella giornata di giovedì 16 maggio, specialmente se ci sono state incomprensioni.

Vergine: avete bisogno di garanzie e non avete più voglia di rischiare. Qualche persona, sfuggente con voi, potrebbe farvi perdere le staffe. Dovrete cercare di mantenere il vostro umore sotto controllo.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: da evitare assolutamente qualsiasi tipo di scontro. Se dovete fare un colloquio questo è un buon momento. Se avete rapporti con i nati sotto il segno del Cancro dovrete prestare molta attenzione. In questo periodo avete deciso di mettere in primo piano il lavoro a discapito dell'amore.

Scorpione: chi in questo periodo ha avvertito un problema fisico, giovedì 16 maggio potrebbe risentire di una stanchezza eccessiva.

Dal punto di vista sentimentale potreste invece vivere un momento ottimale. Le coppie in crisi potranno riconciliarsi.

Sagittario: avete troppe cose per la testa e questo non è bene per voi perché potreste farvi prendere dall'ansia e non portare a termine nessuno dei vostri progetti. Nella fase lavorativa siete in recupero e se siete alla ricerca di stabilità potreste presto trovarla.

Capricorno: negli ultimi tempi qualcuno ha dovuto rivedere il suo ruolo all'interno del lavoro.

Per voi questo sarà un anno molto importante in cui avrete bisogno di certezze e situazioni concrete.

Acquario: molti di voi stanno raccogliendo il frutto del proprio lavoro. Se puntate ad un certo ruolo professionale, finalmente per voi potrebbe essere arrivato il momento di fare un salto di qualità.

Pesci: giornata pesante quella di giovedì 16 maggio. In amore potrebbe esserci qualcosa che non funziona e sul lavoro sarete costretti a fare buon viso a cattivo gioco. Certe situazioni stanno diventando troppo pesanti ed è ora che vi tiriate indietro.