L'Oroscopo del giorno mercoledì 22 maggio 2019 è pronto a rilasciare le nuove predizioni. Come al solito, a dare modo di misurare il grado di positività offerto dalle effemeridi ai segni rappresentanti la seconda metà dello zodiaco è l'Astrologia.

A fare la differenza pertanto, la presenza della Luna in Capricorno avvenuta alle ore 09:56 della tarda mattinata di martedì 21.

Allora, pronti a scoprire la classifica stelline e le previsioni di oggi? Bene, riguardo Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci ad avere ottime chance saranno solamente in tre: Bilancia, Capricorno e Pesci, tutti valutati con le cinque stelline della fortuna. Intanto, non troppo a favore è prevista la giornata per gli amici Scorpione, indicati nelle previsioni del 22 maggio con la spunta poco piacevole relativa ai periodi da "ko". Andiamo a dettagliare meglio la situazione in amore e nel lavoro segno per segno.

Oroscopo del giorno 22 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

Classifica stelline 22 maggio 2019

In base alla carta astrologica interessante il terzo giorno della corrente settimana, a risultare positivi saranno ben cinque segni su sei analizzati. Curiosi di scoprire quale posizione occuperà il vostro segno? In questo caso, la nuova classifica stelline interessante il giorno 22 maggio 2019 è pronta ad esaudire curiosità e aspettative. Vediamo cos'altro riserverà la scaletta quotidiana e quale sarà il segno più a rischio:

★★★★★: Bilancia, Capricorno, Pesci;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★: Scorpione.

Oroscopo 22 maggio, predizioni sul mercoledì

Bilancia - Evolverà molto bene questa parte della settimana, con un mercoledì vincente soprattutto nei rapporti sentimentali.

In generale, l'arrivo della Luna nel segno del Capricorno porterà una marea di buone notizie come anche ottime novità in primis in amore. Dunque splendida giornata per le emozioni del cuore: piacevoli, ricche di novità ed a tratti molto romantiche. Oggi in effetti sarete molto affascinanti e carichi di iniziativa: soprattutto coloro in coppia che hanno iniziato una relazione da poco, vivranno una nuova fase della loro vita, felici insieme al nuovo partner.

Single, una ventata di positività solleverà lo spirito e vi metterà in contatto con chi approva il vostro modo di vedere la vita. Per qualcuno sarà ora di dare ascolto agli amici veri, quelli disposti ad aiutarvi fornendo tutte quelle informazioni che servono per prendere la decisione più giusta. Qualunque cosa abbiate in mente, qualunque situazione ora vi troviate a vivere non abbiate ripensamenti perché sarete in ogni caso vincenti. Le previsioni del giorno invogliano a prendere iniziative anche nel lavoro: pensate a svolgere tutto quello che vi è stato commissionato, senza riflettere troppo, perché sarete bravissimi nel farlo.

La posizione di alcuni Astri vi faranno apprezzare soprattutto per la vostra efficienza nel produrre risultati concreti, in tempi ridotti.

Scorpione - Si prevede davvero una giornata storta per voi dello Scorpione? Purtroppo la carta del cielo lascia presagire proprio questo. In campo sentimentale, infatti, sarete sotto stress a causa del periodo valutato con il "ko". Una soluzione ad 'hoc' potrebbe essere quella di non cadere mai in ostaggio delle solite abitudini!

In amore, la Luna avrà su di voi riflessi stancanti facendo lievitare sensibilmente quei vostri strani mal di testa (non si capisce mai da dove provengano e perché). Per molti di voi tale situazione potrà risultare problematica per il buon prosieguo della giornata. Bassa anche la capacità di resistere agli stress. Intanto, l'eventuale scelta per un distacco emotivo in ambito sentimentale potrebbe essere senz'altro la giusta soluzione ai vostri attuali guai. A meno che non vogliate affilare la spada ed iniziare a litigare con il mondo intero! Single, fate molta più attenzione a come intendete comportarvi in questa giornata poiché potreste generare negli altri un po' di astio che, in questo periodo, non sarebbe proprio la cosa più giusta per voi. Nel lavoro, se perderete troppo tempo con le chiacchiere non troverete poi abbastanza risorse per sviluppare quel progetto che avete in mente: sbrigatevi ad esporlo a chi di competenza!

Sagittario - In arrivo un mercoledì 22 maggio abbastanza in linea con la media positività. In linea di massima, le stelle consentiranno di ampliare la vostra visione su eventuali divergenze oppure di portare chiarezza e nuove soluzioni nelle situazioni attualmente un po’ in crisi. In amore, se ci dovesse essere qualcosa da chiarire fatelo oggi, visto che avete più tempo a disposizione e domani vi sentirete senz'altro più tranquilli. Anche il vostro partner avrà sicuramente bisogno di un dialogo sereno e sincero, dunque non tiratevi indietro, ok? Solo così la giornata scorrerà in modo assolutamente rapido e piacevole: una sufficiente fortuna e parte di Mercurio saranno dalla vostra! Single, arriverà la bella stagione (in senso sentimentale, ovvio) ed in voi si risveglierà tanta voglia d'amare: organizzate delle uscite oppure datevi da fare per propiziare nuovi incontri, chissà, potrebbe essere una buona occasione per trovare l'anima gemella... Nel lavoro, questa giornata promette discrete opportunità grazie agli influssi di Mercurio in Gemelli: non si tratterà di nuovi traguardi da raggiungere ma di piccoli passi che potrebbero portarvi lontano, ed a molti di voi non manca certo la voglia di (ri)cominciare. La situazione economica non desta troppa preoccupazione, anche se potrebbe ancora migliorare.

Capricorno - Si preannuncia davvero senza problemi la parte centrale della settimana per tantissimi di voi Capricorno. Valutata nelle predizioni di mercoledì con le cinque stelle della fortuna, la giornata potrà essere annoverata come certamente buon periodo. Il consiglio di un amico/a potrebbe essere veramente utile: prendetelo in considerazione. In amore intento, il cielo vi addolcirà rendendovi sensibili alle manifestazioni affettive. Avrete voglia di coccole, in questo caso il consiglio è di sfruttare la giornata: le stelle vi aiuteranno a comunicare con il partner in modo positivo. Single, sarete altruisti con le persone a voi care, specialmente verso coloro con i quali provate un particolare interesse. Questa occasione potrebbe essere ottima non solo per farvi notare, ma anche per stabilire un legame oppure per creare un clima positivo e fertile da sfruttare per una successiva conoscenza. Nel lavoro infine, una buona occasione potrebbe essere dietro l'angolo: si rivelerà particolarmente interessante dal punto di vista economico, dunque prendetela seriamente in considerazione.

Acquario - In arrivo un giorno discreto, certamente più che positivo viste le quattro stelle a corredo, soprattutto se saprete tenere una condotta pacata e ragionevole. In qualsiasi caso risulta molto migliorata la situazione astrale rispetto ai giorni scorsi: se non oggi, domani o almeno nei prossimi giorni riuscirete a ribaltare completamente situazioni a voi contrarie. In campo sentimentale, potrete far affidamento sulla buona sintonia di coppia venutasi nel frattempo a creare, ma per raggiungere una vera intesa con la persona amata dovreste assecondare una volta per tutte le sue necessità, non pensando solo alle vostre... Single, rilanciate un progetto che avevate messo nel dimenticatoio perché in questo momento potrebbe integrarsi perfettamente con l'attuale situazione. Sarà tempo di dare un bel 'colpo di spugna' ad alcune inutili pseudo-amicizie? Certo, come avete sempre pensato da un po' di tempo a questa parte, adesso è il momento buono per farlo... Nel lavoro invece, avrete molto da sudare, ma alla fine troverete le giuste soddisfazioni ad attendervi. Sappiate che tutto inizialmente procederà un po' a rilento perché mancherà la giusta concentrazione, a fine giornata però i risultati saranno comunque buoni.

Pesci - Partirà decisamente oltre ogni più rosea aspettativa la giornata di mercoledì, sicuramente in grado di dare una grossa spinta alla parte centrale della settimana. Parlando in un quadro generale, anche se alcune parole dovessero stentare nel voler uscire di bocca, tranquilli, potrete tranquillamente prendervi una bella rivincita su una persona che recentemente vi aveva lasciato perplessi. Secondo l'oroscopo del giorno 22 maggio, riguardo l'amore, di certo sarete molto allegri e il vostro spirito avrà molta voglia di esultare. Sentirete attorno a voi un'atmosfera positiva, il che vi trasmetterà grinta e forza per affrontare la giornata. In testa, lo sapete già, avete un pallino: inventatevi qualcosa da condividere con chi amate, ok? Se single invece, si presenteranno a voi prospettive molto insolite. Che siate single per scelta o per 'forza maggiore', oggi o massimo domani potreste fare una nuova conoscenza vivendo un cambiamento positivo nella vostra vita affettiva. Intanto, uscite di casa e datevi da fare, la vita vi aspetta! Nel lavoro, per chiudere, avrete più soddisfazioni del previsto. Tutto sembrerà procedere a vostro favore, basterà solamente usare ingegno e tutta la vostra esperienza.