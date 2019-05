L'Oroscopo del giorno mercoledì 29 maggio 2019 presenta in anteprima le nuove previsioni astrali relative agli ultimi sei segni dello zodiaco. Quindi in evidenza in questa sede l'andamento relativo ai comparti legati all'amore e al lavoro, indirizzato ai soli simboli astrali compresi da Bilancia a Pesci.

Poche le novità presentate dall'Astrologia applicata al terzo giorno dell'attuale settimana: in primo piano in questo frangente, il transito della Luna in Ariete avvenuto martedì 28 maggio. Allora, ansiosi di scoprire in anteprima le previsioni del giorno 29 maggio? Certo che sì, quindi iniziamo pure a dare una brevissima infarinatura su quelle che saranno le linee guida estrapolate dalle effemeridi di oggi. Gli attuali rapporti di forza in merito ai sei segni sotto analisi in questa sede vedono tra i migliori in assoluto lo Scorpione, valutato nel contesto al 'top del giorno'.

Oroscopo del giorno 29 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per i segni dalla Bilancia fino a Pesci: Scorpione 'top'

Intanto, parlando in merito ai restanti simboli preventivati in positivo, a non avere quasi nessun problema nel corso della giornata saranno probabilmente Bilancia e Sagittario, entrambi classificati con cinque stelle super-fortunate. C'è da dire comunque che non tutti avranno il periodo a favore: in questo caso le predizioni di mercoledì 29 maggio annunciano un frangente poco congeniale a coloro nativi del Capricorno, purtroppo sotto stress da particolari confluenze astrali non troppo facili da arginare.

Ansiosi di sapere cosa fare e come comportarsi questo mercoledì? Scopriamolo insieme andando a mettere in evidenza la scaletta con le stelline quotidiane e, a seguire, le predizioni segno per segno.

Classifica stelline 29 maggio 2019

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze. Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno? In effetti a dare le giuste indicazioni in merito a quanto appena detto, come al solito è compito specifico riservato alla classifica stelline quotidiana relativa al prossimo 29 maggio 2019.

Come annunciato in apertura, ad avere la posizione di prestigio in scaletta sarà lo Scorpione, super-favorito insieme ad altri due simboli messi in preventivo con cinque stelle. Invece ad avere almeno sulla carta un periodo abbastanza frastornato, gli amici del Capricorno sottoposti alla dura legge dei frangenti con il "ko". A seguire il riepilogo completo della classifica:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Acquario, Pesci;

★★: Capricorno.

Oroscopo mercoledì 29 maggio, amore e lavoro

Bilancia - Giornata a cinque stelle per voi della Bilancia, valutata nelle predizioni di mercoledì come quasi perfetta.

In generale gli astri, con in primis una meravigliosa Luna in Ariete, veglieranno sulla buona armonia del periodo, quindi non avrete pressoché alcun problema in tal senso. Dunque mettete pure da parte per qualche giorno ansie e preoccupazioni e godetevi il vostro momento di positività. In amore sarà certamente la vostra giornata migliore: vi sveglierete sereni, con tanta energia e vitalità da vendere grazie agli attuali ottimi influssi planetari.

Se possibile, tenetevi lontano dallo stress quotidiano ritagliandovi delle ore di completo relax, magari solo per voi o al massimo in compagnia della vostra dolce metà, ve lo meritate! Single, il successo arriverà oggi in modo del tutto naturale. Il fascino sarà in azione e vi porterà sicuramente ottime soddisfazioni in amore. Senza titubare più di tanto, cambiate aria e uscite con gli amici, vi farà bene: le previsioni del giorno invitano, oltre che a divertirsi, anche a fare nuove amicizie. Nel lavoro invece, sarete molto tenaci nel sostenere i vostri punti di vista. Forse riuscirete a far capire a chi vi circonda quali sono le vostre esigenze e soprattutto le vostre aspettative.

Scorpione "top del giorno" - Partirà benissimo questa parte della settimana, potenzialmente in grado di favorire azioni efficaci a sostegno del comparto sentimentale nonché di quello legato alle attività quotidiane. In generale, il mercoledì si prospetta si impegnativo ma molto facile da portar a buon fine, dunque da prendere con convinzione e spirito di adattamento. In taluni casi, soprattutto a chi avrà del tempo libero da sfruttare, è consigliabile fare passeggiate all'aria aperta o andare in giro a fare shopping, ovviamente in compagnia delle persone che più vi piacciono. In amore sorridete pure, vedrete che senz'altro anche il resto del mondo vi sorriderà: finalmente si prevede per voi una giornata solare, straripante di soddisfazioni in tutti i settori. Messe da parte le ansie che vi turbavano, vivrete insieme a lui/lei un entusiasmo contagioso e vi sentirete come rinati. Siate dunque generosi concedendo le giuste attenzioni e tutto il vostro sincero sentimento. Single, con l'aiuto di Cupido vivrete una storia d'amore senza neanche capire come ci sarete eventualmente arrivati. Chissà, sarà finalmente la volta buona? Chi lo sa, solo il tempo potrà dirlo. Nel lavoro altresì, sarete iperattivi e pieni di idee. I pianeti nel vostro cielo sapranno infatti trasmettervi moltissima energia. Potreste lasciarvi prendere dalla fantasia: esprimete pure ciò che vi detterà la mente.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 29 maggio quasi certamente 'spettacolare'. Diciamo pure che la giornata giunta a metà settimana partirà e terminerà alla grande con affetti e sentimenti in primissimo piano. In molti casi la passione esploderà come d'incanto nella vita di alcuni di voi Sagittario rendendo indimenticabile ogni istante del giorno: trascorrendoli col partner al vostro fianco non ve ne pentirete di certo, poco ma sicuro! In amore pertanto, i nati del segno godranno della posizione favorevole delle stelle che porteranno senz'altro tanta voglia di divertimento e allegria. La serata si preannuncia ricca di passione, ovviamente da vivere in simbiosi con la persona amata (con chi sennò?). Single, la buona fortuna vi sorriderà, in particolare se siete nati nel primo decano. Sarà il momento di prospettare nuovi incontri, anche perché l'amore e l'armonia saranno di scena proprio in questa parte centrale del periodo. Nel lavoro infine sarete molto loquaci con i vostri interlocutori e questo vi porterà tanta stima. Una notizia positiva potrebbe far ben sperare per il vostro futuro professionale: non fatevi trovare impreparati, ok?

Capricorno - Si presume non possa essere un gran mercoledì per voi del Capricorno, quest'oggi valutato decisamente con i toni neri dei periodi da "ko". In generale le predizioni del giorno indicano che forse non inizierete la giornata proprio col piede giusto: tranquilli, vi riprenderete abbastanza nel finale. Parlando di rapporti interpersonali, se siete già in conflitto con qualcuno consideratevi sotto "allarme rosso", ovvio dunque prepararsi a contromisure adeguate. In amore invece fate attenzione a questa Luna contraria al segno: non urtate i sentimenti della vostra dolce metà, soprattutto perché potrebbe crearsi un clima di tensione difficile poi da mettere in sicurezza. Single, non abbiate paura per l'eventuale senso di ansia che eventualmente doveste provare, diciamo che saranno in parte alcuni movimenti planetari a creare inquietudine e/o agitazione, perciò presto tutto dovrebbe tornare nella norma. Nel lavoro invece, non lasciate spazio a paure o timori di perdere quello che avete guadagnato o costruito con sacrificio fin'ora. Infatti, mettendo in campo tutta la vostra proverbiale razionalità, senza agitarvi, sopravviverete alla grande ad ogni inerzia quotidiana.

Acquario - Una giornata che non contempla eccessive negatività a vostro sfavore, anche se potrebbe essere cadenzata da momenti anche abbastanza impegnativi. Per tanti di voi Acquario sarà una giornata discreta specialmente per quelle coppie che condividono gli stessi interessi: le passioni in comune sono un ingrediente vincente in un rapporto, sappiatelo! In campo affettivo pertanto, se nel corso della serata non avrete voglia di farvi coinvolgere in coccole e tenerezze, fate almeno leva sul senso dell'umorismo per sorridere col partner e scacciare l'eventuale malinconia: sarà divertente, perché non provare? Single, sarete più propensi a dare maggior credito alle vostre speranze, anche se alcune circostanze planetarie vi porranno in una situazione poco felice. Non demordete, perché il gioco sarà quasi tutto in mano vostra: diciamo che avrete le opportunità per uscirne brillantemente, a patto di saper intervenire al momento giusto. Ascoltando la voce del cuore (forse) vi sentirete a vostro agio e più in sintonia con il vostro corpo: mantenete l'entusiasmo e tutto andrà bene. Nel lavoro, sarete animati da un grande spirito di iniziativa, la vostra intraprendenza farà faville e potrete affrontare le situazioni più impegnative senza fare una piega.

Pesci - Partirà bene questa parte della settimana, positiva quel poco che serve ma decisamente non pienamente favorevole a per qualcuno di voi Pesci. Il consiglio è senz'altro quello di cercare di stare tranquilli: dovrà prevalere l'atmosfera spensierata, specialmente per coloro tra voi sempre 'poco convinti' dei propri mezzi o dell’affidabilità degli altri. Pertanto, secondo l'oroscopo del giorno 29 maggio riguardo l'amore, certamente sarà una giornata normale, a tratti anche abbastanza interessante: in merito a qualche coppia, in vista potranno esserci dei chiarimenti con il partner che serviranno a smaltire vecchie ruggini o ad affrontare meglio la relazione. Se single invece, le scelte che farete oggi saranno più importanti che mai. Intanto guardate con maggior fiducia al futuro analizzando a priori il modo in cui vorreste viverlo. Se davvero avrete voglia di mettere in atto una simile scelta, senz'altro sarete avvantaggiati quando arriverà il momento: ora dovete solo imparare ad anticipare le quantità energetiche che alcune attività richiedono e poi godervi la vita. Nel lavoro, per chiudere, potreste ricevere degli appoggi extra in grado di favi sfruttare al meglio questa fase un po' così. Organizzandovi con destrezza troverete le giuste gratificazioni.