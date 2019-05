L'Oroscopo del giorno venerdì 31 maggio 2019 è arrivato, disponibile a dare speranza soprattutto a coloro con problematiche aperte. Pronti a scoprire le nuove previsioni zodiacali? In Astrologia i campi di applicazione più cercati, come sempre, sono l'amore e il lavoro, in questo contesto analizzati in relazione agli ultimi sei simboli astrali.

Pubblicità

Pubblicità

Bene, iniziamo subito a dare una infarinatura generale in merito a i segni migliori e peggiori del giorno, ovviamente prescelti tra i seguenti Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A risultare in primo piano un evento astrale abbastanza di spicco, certamente in grado di modificare gli attuali rapporti di forza in ambito zodiacale: curiosi? Allora, togliamo pure l'incognita annunciando l'ingresso della Luna in Toro, presente nel segno di Terra già dalle ore 06:43 della prima mattinata di venerdì.

Oroscopo del giorno 31 maggio 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni dello zodiaco

A giovare di tale transito, tra gli altri, soprattutto Bilancia e Capricorno: entrambi i segni vedranno un deciso rialzo delle proprie quotazioni in ambito affettivo/sentimentale. Invece riguardo i restanti segni, chissà cosa riserverà loro la giornata in questione? Ebbene, secondo le previsioni di venerdì 31 maggio a non avere quasi nessun problema, o almeno non tali da risultare irrisolvibili, saranno coloro del Sagittario e del Capricorno. Andiamo ai dettagli analizzando per bene la scaletta con le stelline quotidiane posta di seguito.

Pubblicità

Classifica stelline 31 maggio 2019

Ansiosi di sapere come è stato valutato il vostro segno? Certo che si, per questo è già pronta la nostra nuova classifica stelline del il 31 maggio 2019. Il prossimo venerdì ad avere la meglio astrologicamente parlando, come annunciato, saranno sicuramente Bilancia e Capricorno, meritatamente classificati a cinque stelle nel periodo. Sempre tenendo conto dei soli sei simboli astrali analizzati in questo contesto, ad avere qualche difficoltà a spuntare positivamente la giornata saranno gli amici nativi in Scorpione e Pesci: il primo valutato "sottotono" mentre l'altro messo alle strette da un frangente segnato con il fastidioso 'ko'.

Vediamo la seguente classifica quotidiana:

★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★: Scorpione;

★★: Pesci.

Oroscopo venerdì 31 maggio, la giornata

Bilancia - Partirà deciso e senza indugi questo venerdì, pronto a regalare un fine settimana davvero alla grande. In amore venti di passione e di libertà, grazie alla splendida Luna in Toro, faranno esplodere la vostra vita amorosa. Lasciate che le ispirazioni fluttuino liberamente, il vostro partner sarà più che felice di rappresentare la fonte dei vostri desideri più intimi.

Pubblicità

Single, il settore dei progetti e delle amicizie sarà illuminato a giorno dall'attuale posizione delle stelle. Anzi, diciamo pure che brillerà positivamente anche riguardo ad alcune situazioni a sfondo sentimentale. Questa potrebbe essere la giornata ideale per fare davvero nuovi incontri oppure per avviare qualche progetto che tenevate nascosto gelosamente in un angolino del vostro cuore. Consiglio: non abbiate paura del giudizio altrui, la stima nei vostri confronti non conosce confini.

Pubblicità

Nel lavoro, la lotta per il successo comincerà a farsi dura e sarà qui che dovrete dimostrare tutta la vostra grinta e tenacia. Siate consapevoli che il vostro operato sarà efficace e datevi da fare per mettere in gioco i vostri progetti migliori.

Scorpione - Venerdì partirà sotto il poco raccomandabile periodo valutato con la spunta del sottotono, pertanto iniziate già da adesso con lo stare calmi e disimpegnati. In amore, invece di brontolare e sbuffare date un po' di fiducia in più al partner, lasciatevi guidare dai suoi suggerimenti e siate pazienti. Potreste sentirvi malinconici e poco aperti verso chi amate, questo è vero, specie se cercate una risposta che difficilmente potrebbe essere esaudita oppure tardare ad arrivare. Single, non statevene con le mani sui fianchi ad aspettare che la fortuna caschi dal cielo! Dai, rimboccatevi le maniche e datevi da fare cominciando da questa giornata. Tutto dipenderà solo da voi, anche perché sarete voi i soli protagonisti della vostra vita in grado di realizzare le cose che più desiderate. Nel lavoro intanto, qualche dubbio o perplessità in merito al settore economico potrebbe farsi sentire: il dato di fatto, purtroppo, è che il vostro bilancio potrebbe non essere più brillante come un tempo. Pensate positivo e abbiate fiducia, dovrebbe migliorare presto o almeno quando comincerete a usare una certa 'parsimonia' negli acquisti.

Sagittario - Una giornata poco impegnativa ma in linea generale certamente buona e senza troppo vicissitudini con cui scontrarsi. Nelle ultime settimane molti di voi Sagittario hanno sostenuto diverse battaglie a qualsiasi livello (e lo sapete!): bene, per rincuorarvi vi diciamo che già nella seconda parte della giornata di venerdì arriveranno probabilmente le prime soddisfazioni (chiamatele pure 'vittorie!'). In amore invece, sarete particolarmente in vena di ascoltare il vostro partner, senza annoiarvi troppo. Cogliete l'occasione per cercare di capire a fondo il senso di ciò che avrà da comunicare: spesso siete portati a "sentire" ma quasi mai a "recepire" il nocciolo dei vari discorsi. Diciamo che questo potrebbe essere per tanti di voi in coppia il momento giusto per fare progetti a medio e lungo termine. Single, nuovi orizzonti sentimentali vi si apriranno sicuramente, forse attraverso un incontro interessante oppure la semplice presa di coscienza di voi stessi o di quello che volete veramente dalla vita. Il sole della perspicacia e dell'avventura brillerà per tantissimi di voi, dunque aprite le ali della fantasia e volate dove volete. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Non facendovi sfuggire nessuna occasione avrete la possibilità di sfondare.

Capricorno - Il prossimo venerdì sarà sicuramente ottimo per voi Capricorno. Con un pizzico di fortuna, secondo le predizioni di venerdì, gli astri daranno una buona spinta vostra capacità organizzativa incrementando affari ed entrate. In amore arriveranno di certo ottime soddisfazioni favorite dall'ingresso della Luna nel campo del Toro. In questo periodo il rapporto con il partner sarà contrassegnato da molta dolcezza e tantissima tranquillità. Il sostegno offerto a piene mani dalla persona a cui volete bene sarà incondizionato ed efficace, questo renderà migliori le vostre giornate insieme regalando al rapporto un'intesa quasi perfetta. I problemi attuali e le eventuali preoccupazioni passeranno in secondo piano soprattutto perché quello a cui ambite lo avete a portata di mano: preparatevi a vivere pienamente questo momento idilliaco, difficilmente potrebbe ricapitare in futuro. Single, sarà un'ottima giornata per concedervi uno svago extra in grado di rimettervi in pace con il mondo? Diciamo di si, dopo un periodo intenso di stress e incomprensioni, alla fine si intravede la luce della fine di quel maledetto tunnel (che ben conoscete). Nel lavoro intanto, la giornata sarà propizia a livello economico. Le finanze saranno dunque quasi al top visto che le vostre ultime scelte sono state positivamente confermate. Questo periodo risulterà favorevole anche per coloro con lavoro in proprio.

Acquario - In arrivo un giorno abbastanza discreto, più che buono in alcuni frangenti e destinato a durare per gran parte del periodo. Diciamo pure che questo venerdì, anche se valutato sufficientemente positivo soprattutto nella parte centrale, all'inizio o alla fine potrebbe favorire la nascita di qualche piccola situazione stressante (di poco conto). In campo sentimentale non riuscirete a prevedere eventuali reazioni del partner, pertanto siate concentrati e attenti al vostro modo di porvi nei suoi confronti. In alcuni casi sarete piacevolmente sorpresi nello scoprire che poi non è così diverso da voi, soprattutto per quanto riguarda i vostri obiettivi a lungo termine. Infatti, spesso volete le stesse cose ma le inquadrate da angolature diverse e vi ritrovate a discutere inutilmente: allora, prima è meglio chiarire idee e programmi e poi discutere pacatamente insieme. Single, rimanere aperti a nuove idee vi porterà senz'altro fortuna. Questo tipo di scelta potrebbe aiutare a migliorare molte delle attuali situazioni: sicuramente sarete in grado di ottenere concrete soddisfazioni con qualcuno/a che conoscete. Nel lavoro invece, durante questa giornata riuscirete a domare molta della vostra proverbiale pigrizia, sarete iperattivi riuscendo perfino ad organizzarvi al meglio. Molti avvertiranno già da oggi uno spirito decisamente positivo rispetto ai giorni scorsi.

Pesci - Partirà in modo lento e spesso farraginoso il periodo. In definitiva si preannuncia abbastanza male (almeno sulla carta) questo vostro venerdì di fine settimana lavorativo per via di astri poco congeniali al segno: tranquilli, il weekend sarà migliore al 100%. Intanto, secondo l'oroscopo del giorno 31 maggio riguardo l'amore, Giove e Mercurio in quadratura al vostro Nettuno renderanno inefficace l'azione della Luna in Toro. Alcune situazioni sfavorevoli vi porteranno ad avere delle discussioni anche abbastanza pesanti con il partner storico (ottimo il rapporto invece con partner occasionali). Siate pazienti e non prendete decisioni avventate, spesso dettate dalla rabbia o dalla voglia di tenere a bada i bollenti spiriti della persona amata: benvenuto un confronto a due, sincero e pacato! Se single invece, non siate così malinconici e soprattutto non 'spappolatevi' la mente con inutili domande ripensando a ciò che è stato e a quello che avrebbe potuto essere... Perché invece non provate a voltare pagina una volta per tutte? Dai, non è mai troppo tardi per provarci e le sorprese piacevoli della vita sono spesso dietro l'angolo ad aspettarvi. Nel lavoro, per chiudere, un’eccessiva leggerezza da parte vostra potrebbe creare problemi riguardo ad un progetto importante. Saranno necessari più costanza ed impegno.