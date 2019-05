L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce le sensazioni a due di ciascun simbolo zodiacale. Le seguenti previsioni astrali puntano un riflettore sulle emozioni dei dodici segni zodiacali.

Previsioni astrali dall'Ariete alla Vergine

Ariete: i vostri rapporti di coppia risentiranno dell'influsso non molto favorevole di una Luna dirimpettaia.

Vivrete la relazione di coppia in modo poco costante e capriccioso: alcuni di voi potrebbero essere tentati a cedere alle avance di persone estranee al rapporto coniugale.

Toro: la vostra insoddisfazione di coppia è il frutto di alcune mancanze che vi procurano un rimpianto. Gli astri svelano questa vostra debolezza e vi invitano ad apprezzare ciò che possedete, cercando di smorzare la vostra frustrazione oppure spingendovi a cambiare aria.

Gemelli: le relazioni amorose si fanno più intense per voi amici dei Gemelli e sentirete il bisogno che tutto parli dei vostri sentimenti.

L'oroscopo dell'amore di coppia, 16 maggio.

Le vostre azioni diventano più profonde grazie all'influsso lunare benefico che rende il vostro Marte più sensibile.

Cancro: in coppia cercate di ritrovare una tranquillità che viene messa a dura prova da un'eccessiva sensibilità e da un modo vostro di amare che diventa troppo ragionato. Lasciatevi trasportare dalle emozioni e scoprirete un vero fiume di sentimenti in continuo fermento.

Leone: approfittate del trigono favorevole di Venere e Giove che punta la sua energia favorendo l'amore.

Presto l'astro venusiano si trasferirà nel domicilio del Toro, ma non sarete soli, potrete comunque approfondire gli insegnamenti del pianeta dell'amore che vi ha aperto al bello, esortandovi a dialogare maggiormente con il partner.

Vergine: state vivendo un dilemma esistenziale, indecisi se seguire la vostra voglia di libertà o approfondire le sensazioni di coppia in modo più consapevole e meno ribelle. Urano insieme alla Luna vi crea indecisione e voglia di cambiamento, ma che ne dite di approfondire entrambi i poli, innescando un nuovo equilibrio di coppia?

Astri e oroscopo dell'amore di giovedì

Bilancia: in amore, sarete molto sensibili grazie a una Luna nel segno che vi fa aprire alle sensazioni amorose, smorzando quella freddezza sentimentale innescata da una Venere ancora per poco in opposizione.

Scorpione: apritevi a una dimostrazione d'affetto che sia più consapevole dei vostri bisogni. Non sarà un atteggiamento puramente egoistico il vostro, piuttosto è dettato dalla necessità di non essere dominati dal partner, quindi esigete meno parole e più fatti.

Sagittario: solo un'evoluzione profonda e una consapevole svolta in coppia, entrambe basate sulla comprensione reciproca, potranno risolvere i problemi alla radice e vi lascerete alle spalle dubbi e perplessità, aprendovi a un presente e a un futuro più sereno.

Capricorno: la quadratura Saturno-Luna rende alquanto tesi i rapporti di coppia. La situazione diventa più complicata poiché subisce gli effetti di una vostra eccessiva insicurezza, forse collegata a qualche esperienza passata che vi demotiva nei confronti dell'amore.

Scacciate queste paure e lasciatevi andare a nuove sensazioni.

Acquario: in coppia apparirete molto annoiati dalla relazione, forse perché siete molto desiderosi di nuovi stimoli e novità avventurose. Allora cercate una strada che smuova questo torpore, inventandovi un'uscita o una gita sensazionale, tutta da condividere in due.

Pesci: la voglia di prendersi cura del partner in maniera quasi ossessiva vi viene conferita dall'incrocio planetario di Nettuno con Luna. Molto premurosi e protettivi, vi calerete nella parte della chioccia che protegge i suoi pulcini in pericolo. Attenzione ai pettegolezzi che cercano di minacciare il vostro "nido d'amore".