Voi nativi del segno della Vergine questa estate 2019 sarete sulla cresta dell'onda per quanto riguarda il Lavoro, nonostante ci siano momenti in cui il vostro rendimento o sarà diminuito oppure poco apprezzato. L'amore invece ritroverà la sua stagione migliore con una intesa di coppia altissima e che sfocerà nell'eros e nelle conquiste per voi single. La stagione si presenterà favorevole anche per viaggi ed esperienze diverse da fare sia in solitaria che in compagnia di qualche amico o del partner.

Pubblicità

Pubblicità

Amore e affetti

All'interno della coppia il transito di Saturno determinerà la durata della vostra relazione attuale, la quale si presenterà stabilizzata nel corso dell'estate. Dunque saranno favoriti progetti importanti che interesseranno la sfera familiare e una atmosfera decisamente serena. Nel mese di giugno questo pianeta incrementerà anche la vostra carica erotica, che aiuterà notevolmente anche voi che siete ancora single. Sarete più affascinanti e letteralmente delle calamite per qualcuno che avete adocchiato da tanto tempo.

Oroscopo estate, Vergine: progetti nuovi nel lavoro e passione ritrovata

Ciò che vi bloccherà potrebbe essere la vostra tendenza a stare con i piedi per terra, ma quando si presenterà l'occasione di dimostrarvi più romantici non abbiate alcun timore.

Voto: 7

Lavoro e studio

Il lavoro vi sarà favorevole a tratti, ma i periodi migliori sono quelli di luglio e di settembre. Il contrasto di Saturno e Giove renderà il lavoro difficile. Insomma, ci saranno degli alti e bassi ai quali però saprete come fare fronte. Marte vi offrirà energia e tanta determinazione mentale per favorire idee da esporre sul posto di lavoro.

Pubblicità

Per voi che siete ancora in cerca di un lavoro ci saranno proposte di impieghi remunerativi che vi consentiranno di essere indipendenti e stabili. Avete delle qualità che saprete sfruttare al meglio anche nel mese di giugno, quindi i piccoli sogni non sono poi così lontani.

Lo studio richiederà qualche sforzo in più da parte vostra, ma attenzione a non perdere le speranze. Il malumore dietro l'angolo potrebbe compromettere non solo le ore che impiegherete durante lo studio, ma anche la vostra prestazione il giorno dell'esame.

Voto: 6

Fortuna e salute

Le energie mancheranno a tratti, come abbiamo già detto, e luglio e agosto non saranno mesi proficui per voi. Ma nel resto dell'estate sarete avvantaggiati non solo per i guadagni e il successo lavorativo, ma anche per svaghi e viaggi vari. Anche se sarete impegnatissimi, troverete il tempo di fare ogni cosa. Probabilmente potrebbero sorgere malumori e stress che saranno difficilmente mitigati, ma non vi impediranno di rimanere concentrati e svegli.

Pubblicità

Voto: 7