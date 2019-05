Giugno dovrebbe essere per voi sinonimo di vitalità, ma per voi nativi del segno della Bilancia sarà sinonimo di stanchezza, soprattutto mentale. Siete stanchi di rimuginare sui vostri problemi soprattutto lavorativi e di conseguenza non riuscirete facilmente a distrarvi come invece eravate riusciti a fare nei mesi precedenti.

Questa sensazione per nulla piacevole però è una medaglia che presenta anche un rovescio positivo: l'insoddisfazione vi porterà anche ad agire con più impegno e con molta più concentrazione rispetto ai mesi precedenti. Quindi non mollate e andate avanti, anche se la spossatezza si farà sentire.

Amore

Un atteggiamento troppo impuntato sulla vostra persona potrebbe risultare fortemente deleterio per la vostra relazione: se la vostra metà ha un carattere simile al vostro, le cose potrebbero essere molto peggio del previsto.

Il problema è non venirvi incontro, ma dare per scontato certi aspetti della vostra coppia potrebbe essere pericoloso per l'intesa e la stabilità già piuttosto traballante.

Per voi single i tempi non sono maturi per impegnarvi in una relazione seria. Le possibilità saranno decisamente più alte nei mesi successivi. Questo non toglie però che ci potrebbero essere delle avventure entusiasmanti, per quanto queste siano destinate a durare poco più di un battito di ciglia. In questo il segno zodiacale ideale è lo Scorpione, perché anche molti nativi di questo segno sono alla ricerca di emozioni forti nel mese di giugno.

Lavoro e studio

Eccoci arrivati al tasto dolente per molti voi bilancini: il lavoro. Ultimamente vi procura molto stress e poche soddisfazioni, tanto che vi siete spesso indotti dei momenti in più di pausa dettati dalla necessità. Giugno sarà un mese in cui dovrete assolutamente gettarvi in qualunque impresa vi si presenti davanti: dagli incarichi lavorativi un po' più faticosi rispetto alla norma, a progetti che potrebbero essere determinanti per la riuscita dei vostri scopi.

Impegnatevi e i frutti non tarderanno ad arrivare.

Per voi ancora alla ricerca di un lavoro, il mese di giugno vi sorriderà in modo significativo, chissà potreste trovare lavoro anche fin dai primi giorni. Ovviamente l'importante è sempre dare il meglio, anche se ci sono quei momenti un po' in ribasso che tanto vi sconfortano.

Voi studenti dovete pensare bene che quelle pagine che non volete assolutamente imprimervi nella mente sono esattamente quelle che all'esame potrebbero fare la differenza.

Giugno vi darà la solarità adatta per apparire sicuri di voi.