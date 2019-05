L'ultima settimana di maggio sta per giungere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per il nuovo mese per i nati sotto il segno dello Scorpione? Ecco qui di seguito l'Oroscopo di giugno 2019 per questo segno, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute. Gli astri lasciano presagire un mese ricco di emozioni e novità per i nati sotto il segno dello Scorpione. Potrete infatti fare affidamento su un quadro astrale decisamente positivo, che proteggerà la sfera sentimentale e vi darà una marcia in più per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Pubblicità

Pubblicità

A giugno 2019 dunque non mancheranno le novità e le sorprese in tutti i campi. Sarà inoltre un momento positivo per quanto riguarda il fisico, vi sentirete energici e la voglia di fare non mancherà.

Previsioni astrologiche Scorpione, giugno: amore, lavoro e salute

Amore: giugno sarà il mese della rinascita per i nati sotto il segno dello Scorpione, ritroverete infatti la voglia di amare e di abbandonarvi all'amore, vi sentirete passionali e romantici e anche i nuovi incontri saranno favoriti.

Scorpione oroscopo giugno 2019 - pitturiamo.com

Soprattutto intorno al 14 del mese potrebbero nascere delle conoscenze che si riveleranno importanti per il futuro. È il momento di fare progetti importanti per chi vive in coppia, qualcuno inizierà a parlare di matrimonio o dell’arrivo di un figlio. Ma anche coloro i quali vogliono ricominciare dopo una storia finita potranno guardare con maggiore ottimismo al futuro. E' giunto il momento di tornare ad uscire, frequentare posti che vi permettono di fare nuove conoscenze o organizzare serate di svago e spensieratezza insieme agli amici.

Pubblicità

Coloro i quali decideranno di andare in vacanza durante questo primo mese estivo potrebbero fare incontri decisamente sorprendenti, abbandonarsi ad un’estate di trasgressioni e nuove esperienze.

Lavoro: a partire dal 4 giugno, con Mercurio in posizione favorevole, inizierà un momento decisamente vantaggioso per quanto riguarda l’ambito lavorativo. Sarà possibile firmare contratti importanti, concludere delle vendite redditizie o iniziare dei nuovi percorsi.

Anche per coloro i quali sono alla ricerca di un impiego il mese di giugno potrebbe portare la chiamata tanto attesa. In questo particolare momento astrale il consiglio degli astri è quello di non restarsene con le mani in mano, non abbiate paura di osare e di esporvi. Con il favore di Giove sarà un mese positivo anche per quanto riguarda le finanze, vi sentirete liberi di fare qualche spesa in più. Laddove invece ci sono delle problematiche o dei contenziosi legali da risolvere, sarà possibile trovare una soluzione a partire da giorno 21 giugno, quando il Sole inizierà un transito vantaggioso per il segno.

Pubblicità

Salute: i mesi appena trascorsi si sono rivelati abbastanza faticosi per i nati sotto il segno dello Scorpione per quel che riguarda la salute ed il fisico. Tuttavia, durante il mese di giugno, grazie al favore dei pianeti tra cui Marte, potremmo assistere ad una fase di recupero in tal senso. Le cure iniziate durante i mesi precedenti porteranno ai risultati sperati, chi ha risentito di fastidi psicosomatici ricaricherà ora le energie per vivere al meglio questo mese intenso e ricco di novità.