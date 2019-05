La settimana che va dal 20 al 26 maggio, sarà ricca di lavoro per i Gemelli, complice il Sole nei gradi del segno zodiacale. I nati Sagittario, invece, beneficeranno di una settimana in risalita, dopo le precedenti giornate negative. I single Vergine potrebbero prendersi una bella cotta durante la prossima settimana, infine i nativi Leone avranno grande fortuna sia a livello lavorativo che sentimentale.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della prossima settimana di maggio.

Previsioni oroscopo dal 20 al 26 maggio 2019 segno per segno

Ariete: settimana nervosa per i nativi del segno. Lunedì sarà una giornata movimentata al lavoro: questo vi procurerà un forte stress che durerà per il resto della settimana. Cercate di avere più pazienza e non causare litigi. Voto - 6

Toro: questa settimana gli astri sono dalla vostra parte, regalandovi molte soddisfazioni a livello lavorativo.

Se avete in mente qualche idea da proporre al vostro capo, fatelo adesso. Voto - 8

Gemelli: settimana movimentata per i nativi del segno. Avrete infatti un bel po' di lavoro da sbrigare, ciò nonostante riuscirete a lavorare sodo portando a casa qualche soldo in più. Voto - 7,5

Cancro: problemi di coppia durante il corso della prossima settimana. Vi sentirete trascurati dal partner e questo vi farà pensare male della vostra anima gemella, causando vari litigi.

Cercate di avere più fiducia. Voto - 6

Leone: i nativi del segno questa settimana avranno molta fortuna sia in amore che al lavoro. L'affiatamento di coppia con il vostro partner migliorerà sensibilmente, mentre il lavoro vi darà grandi soddisfazioni e forse una bella promozione. Voto - 8,5

Vergine: si prospettano giornate all'insegna dell'amore per i nativi del segno, soprattutto per i single, che potrebbero finalmente trovare la loro anima gemella.

Voto - 8

Bilancia: Venere in opposizione al vostro segno, vi renderà molto nervosi durante questa settimana. Inoltre potreste far perdere la pazienza ad una persona a voi cara. Voto - 6

Scorpione: nulla di particolare durante la prossima settimana per i nativi del segno. Il lavoro infatti procederà senza troppi problemi, e questo vi permetterà di fare cassa, mentre in amore la vostra relazione procede stabile. Voto - 7

Sagittario: dopo le ultime giornate passate a lavorare duramente, la prossima settimana sarà decisamente più leggera e vi permetterà di poter recuperare le energie e avere un po' più di tempo per voi stessi.

Voto - 7,5

Capricorno: la vostra relazione di coppia avrà qualche ostacolo da superare durante la settimana a causa di alcuni problemi finanziari che causeranno nervosismo. Cercate di affrontare con maturità la situazione. Voto - 6,5

Acquario: potreste sentirvi giù di morale al lavoro durante questa settimana di maggio, al punto che i vostri guadagni caleranno drasticamente. Cercate di essere più ottimisti. Voto - 6,5

Pesci: dopo un periodo buio per i nativi del segno, finalmente la vostra relazione di coppia riuscirà a ritrovare il giusto ritmo durante il corso della prossima settimana.

Voto - 7,5