La settimana da lunedì 20 al 26 maggio sarà un periodo di ripresa per il Sagittario, per il Capricorno ci sarà invece molta opposizione. Periodo movimentato, invece, per i Gemelli secondo le previsioni della prossima settimana.

Da Ariete a Vergine

Ariete: Venere vi sarà sfavorevole e creerà parecchie tensioni.

Giovedì e venerdì saranno delle giornate parecchio nervose. Cercate di essere molto pazienti e di mantenere il controllo.

Toro: per voi è arrivato il momento di farvi avanti, specialmente a livello lavorativo. Le stelle sono dalla vostra parte e favoriranno i vostri progetti, ma dovrete comunque impegnarvi molto per ottenere ciò che volete. Nel fine settimana potrebbe arrivare qualche discussione di troppo.

Gemelli: questa settimana da lunedì 20 a domenica 26 maggio sarà molto movimentata.

Oroscopo settimana dal 20 al 26 maggio: sorprese per Vergine, Bilancia fortunata

Nella vostra vita sono cambiate parecchie cose e adesso potrete godere di alcuni benefici che avete ottenuto con grande successo. Qualche inconveniente potrebbe sorgere tra mercoledì e giovedì.

Cancro: Venere in congiunzione sul vostro segno vi renderà irresistibili. Chi ha già un rapporto di coppia si sentirà più felice che mai. Giovedì e venerdì , invece, previsto un po' di malumore in famiglia. Cercate di rimanere concentrati in ambito lavorativo.

Leone: dovrete portare molta pazienza affinché le cose sul lavoro si evolvano per come desiderate. Si potrebbe presentare davanti a voi qualche ostacolo in più, mentre nelle prime giornate della settimana Luna vi regalerà qualche soddisfazione e la possibilità di togliervi dei sassolini dalle scarpe.

Vergine: questa settimana dal 20 al 26 maggio vedrà dalla vostra parte sia Venere che Mercurio. Per voi si prospettano delle giornate molto speciali. Dovrete, dunque, approfittare di questa positività per gettarvi a capofitto sulle nuove opportunità es essere intraprendenti.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: purtroppo con il partner non state vivendo un periodo top, anzi ci saranno degli alti e bassi che vi faranno sospettare della presenza di un terzo incomodo. Giovedì e venerdì saranno le giornate più adatte per chiarire ogni dubbio. Sul lavoro arriveranno buone notizie ad inizio settimana.

Scorpione: nella settimana da lunedì 20 a domenica 26 maggio dovrete evitare di farvi prendere dall'ansia. Parecchie cose non stanno filando lisce nella vostra vita, ma niente di così grave e irrecuperabile.

Magari sul lavoro potreste dover scendere a compromessi, ma alla fine i vostri sacrifici saranno ripagati.

Sagittario: nelle ultime settimane siete stati messi a dura prova in diversi ambiti. La prossima settimana inizierà, però, con delle belle notizie soprattutto sul lavoro. Ci sarà qualche piccolo ostacolo da superare, ma il peggio è ormai alle spalle. Cercate di essere molto fiduciosi sulle vostre potenzialità.

Capricorno: la vostra relazione sentimentale potrebbe risentire dell'opposizione di Venere.

In questo periodo vi sentite stanchi della solita monotonia e vorreste uscire dalla solita routine sentimentale. A livello professionale le cose andranno meglio. Il fine settimana sarà all'insegna del relax.

Acquario: in ambito lavorativo potreste avere qualche problema in più. Qualcuno potrebbe sentirsi giù di morale specialmente nelle prime giornate della settimana dal 20 al 26 maggio. Evitate di toccare determinati argomenti con il partner per evitare discussioni inutili al momento.

Pesci: dopo un periodo di sofferenza, l'amore tornerà ad essere al top per voi. Il week-end sarà particolarmente pieno di passione. Sul lavoro ci saranno diverse buone notizie, ma anche alcune scelte da fare.