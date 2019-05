Non manca molto all'arrivo del mese di giugno. Scopriamo le previsioni astrologiche che riguardano tutti i nati sotto il segno della Vergine. Di seguito le previsioni con lavoro, amore e salute per il periodo compreso tra il 1° e il 30 giugno 2019.

Nel mese di maggio tutti i nati sotto il segno della Vergine hanno vissuto un buon recupero. In campo lavorativo è stato possibile portare avanti dei progetti e ottenere delle buone soddisfazioni, ma anche rimborsi che si attendevano da tempo.

L'amore è stato interessante, ma anche vincente, e le relazioni hanno visto un momento di buona positività, grazie anche ai molteplici pianeti favorevoli nel segno. I buoni risultati ottenuti nei campi del lavoro dell'amore hanno garantito una miglioramento anche a livello salutare, fondamentale è stato anche il riposo, che ha reso possibile vivere momenti di minore stress.

Nel mese di giugno, Venere sarà dissonante, per questo motivo potreste vivrete dei momenti di nervosismo che potrebbero procurare dei problemi a livello psicofisico.

Per ciò che concerne la salute, quello di giugno non sarà dunque un mese tranquillo. In campo emozionale, potreste vivere dei momenti complicati con il partner: ci saranno dei conflitti da gestire. Per quel che riguarda il campo lavorativo, quello di giugno è un buon mese per le nuove relazioni e le nuove collaborazioni. Alcune vicende potrebbero non essere del tutto chiare, ma troverete le risposte nel corso del tempo. Leggiamo le previsioni dettagliate che riguardano il campo professionale e sentimentale della Vergine.

Oroscopo giugno 2019: lavoro e amore della vergine

Come anticipato, dopo la positività vissuta nel mese di maggio, quello di giugno non sarà un mese semplice da gestire in campo sentimentale. Potrebbero sorgere dei dubbi riguardo dei problemi legati al passato, come alcune tensioni con un ex. In questo periodo ricercherete maggiore tranquillità e serenità per la vostra vita di coppia, ma non sarà semplice glissare i conflitti. Nel mese di luglio vivrete una momento di recupero, riuscirete a vivere la vostra vita sentimentale in modo più attivo.

Per quanto riguarda il lato professionale, sarà possibile fare dei nuovi accordi, ma anche firmare dei contratti che si attendevano da tempo. Alcune situazioni lavorative potrebbero vivere un'evoluzione, mentre delle situazioni precarie potrebbero diventare concrete. Nel mese di giugno le stelle saranno dalla vostra parte, vi sentirete pronti a fare dei passi avanti, a ripristinare l'equilibrio e a gestire le opportunità che vi si presenteranno.