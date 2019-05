La settimana sta per concludersi, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani? Saranno 24 ore difficili per il Toro, che affronterà un momento sottotono per quanto riguarda il fisico, e l'Ariete, mentre continua l'ondata di positività che già nei giorni scorsi ha colpito la Vergine. Ecco di seguito l'Oroscopo di domani, venerdì 17 maggio, per tutti i segni dello Zodiaco, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di venerdì 17 maggio, segno per segno

Ariete: quella di domani sarà una giornata impegnativa per il segno. In ambito lavorativo, soprattutto laddove nei giorni precedenti si è respirata un’aria di conflitto, bisognerà prestare molta attenzione ed evitare la nascita di nuovi conflitti. Anche l’amore potrebbe necessitare maggiori attenzioni, il partner potrebbe sentirsi trascurato. Il mese di giugno sarà molto più favorevole per i sentimenti, gli astri saranno in aspetto favorevole.

Toro: le prossime 24 ore saranno abbastanza faticose per il segno, ma questo non significa che mancheranno le soddisfazioni. In particolar modo, per quanto riguarda l’ambito lavorativo qualcuno potrebbe ricevere delle belle gratificazioni. Bene i sentimenti.

Gemelli: durante le giornate precedenti è iniziato un momento di recupero per il segno, tuttavia, durante il weekend, per preservare la ritrovata serenità, sarà bene evitare litigi e discussioni, ma soprattutto non cedere alle provocazioni sia in amore che in ambito lavorativo.

Cancro: dopo una prima metà del mese decisamente sfavorevole, finalmente il Cancro inizia a vedere la luce in fondo al tunnel. Le prossime giornate si riveleranno più vantaggiose per il segno e sarà possibile risolvere alcune problematiche. Serenità in amore.

Leone: sarà una giornata un po’ frenetica per il Leone, molte sono le situazioni da affrontare e le problematiche da risolvere, soprattutto per quanto riguarda l’aspetto finanziario. Sarà necessario attuare un piano per limitare le spese e farlo eseguire da tutta la famiglia.

Attenzione a non riversare lo stress all’interno della vita di coppia.

Vergine: nonostante un ritardo durante le prime ore del giorno, quella di venerdì 17 maggio si rivelerà una giornata vantaggiosa per il segno. Sono in arrivo delle belle novità, soprattutto per quanto riguarda la vita professionale. Le stelle sono positive per quanto riguarda i sentimenti, il week end sarà tutto da dedicare al partner e alla famiglia.

Bilancia: dopo un periodo di alti e bassi, soprattutto per quanto riguarda il fisico, la Bilancia avrà modo di recuperare durante le prossime giornate.

Vi sentirete energici e positivi, la voglia di fare prevarrà e potrete risolvere alcune problematiche che vi preoccupavano da un po’.

Scorpione: sarà una giornata faticosa per il segno, per chi ha delle trattative da concludere non mancheranno momenti di dubbio ed incertezza. Sarà un venerdì di nervosismo, in cui le difficoltà della vita professionale potrebbero insediarsi all’interno della vita di coppia.

Sagittario: è un momento positivo per quanto riguarda i sentimenti, all’interno della vita di coppia è ritornata la serenità e durante il weekend qualcuno riscoprirà la passione.

Anche i nuovi incontri sono favoriti, tuttavia per qualcuno sarà necessario mettere da parte il passato e concentrarsi solo sul presente e sulle emozioni che vi regala.

Capricorno: dopo un momento di riflessione, siete pronti a ripartire più carichi di prima. Le ultime giornate della settimana si libereranno vantaggiose e sarà possibile risolvere alcune controversie nate durante i giorni precedenti. Tuttavia nella giornata di venerdì 17 maggio qualcuno potrebbe risentire di un calo di energie ed accusare lievi fastidi fisici, meglio non sottoporre il corpo ad eccessivi sforzi.

Acquario: In questa giornata qualcuno potrebbe essere tentato di abbandonare tutto e scappare altrove, tuttavia è meglio risolvere i propri problemi piuttosto che metterli da parte ed aspettare che si risolvano da soli. C'è tensione all’interno del rapporto di coppia, migliora invece la situazione in ambito lavorativo.

Pesci: quella di domani, venerdì 17 maggio, si rivelerà una giornata ancora un po’ difficile per quel che riguarda la sfera sentimentale, il consiglio degli astri è quello di essere pazienti ed evitare di prendere decisioni affrettate. Il fine settimana porterà positività e alcune controversie potranno essere risolte.