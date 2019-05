Sabato 11 e domenica 12 maggio 2019, Mercurio, Urano e Sole si troveranno nel segno del Toro, mentre il Nodo Lunare sarà in Cancro e Marte nei Gemelli. La Luna sosterà nei gradi del Leone e Giove continuerà a stazionare nel segno del Sagittario. Plutone e Saturno in Capricorno, Venere rimarrà nell'orbita dell'Ariete. Di seguito le previsioni astrologiche per i 12 segni zodiacali.

Cattivo umore per Toro

Ariete: ambiziosi. I nati del segno saranno più forti dei contrasti planetari: aiutati dalla Luna nel loro elemento, si faranno notare per la grinta che immetteranno in ambito lavorativo.

Oroscopo weekend di giorno 11 e 12 maggio 2019: novità per Sagittario, Gemelli frizzante, umore sotto i tacchi per il Toro.

Toro: tristi. Lo scontro planetario 'Terra-Fuoco' potrebbe influire sull'umore dei nativi negativamente, portandoli ad avere degli atteggiamenti di chiusura, specialmente con partner e figli.

Gemelli: briosi. L'11 maggio servirà probabilmente per ultimare le incombenze routinarie più noiose, mentre la giornata di domenica risulterà divertente e frizzante.

Cancro: attriti amorosi. La Luna di Fuoco potrebbe innervosire l'ambiente domestico e di conseguenza far divenire i nati Cancro inclini a scatenare discussioni per futilità in ambito amoroso.

Leone passionale

Leone: passionali. Le influenze astrali favorevoli del fine settimana faranno riscoprire ai nativi la passionalità nelle faccende di cuore, con grande soddisfazione dell'amato bene.

Vergine: fiacchi. Sabato e domenica dove gli astri doneranno un bottino energetico scarno, il quale farà optare i nati del segno con ogni probabilità per un weekend dedicato al relax.

Bilancia: confusi. Posizioni astrologiche poco concilianti tenderanno ad appannare l'acume dei nati Bilancia.

Sarà bene che si dedichino a un hobby, nuovo o vecchio che sia, per evitare di commettere qualche danno dato dalle distrazioni.

Scorpione: attriti lavorativi. L'ambiente lavorativo potrebbe risultare oltremodo nervoso per i nativi, che dovranno lavorare anche nel fine settimana. Meglio la sfera amorosa da sabato pomeriggio.

Novità per Sagittario

Sagittario: novità. I nati Sagittario che svolgono un lavoro alle dipendenze altrui riceveranno con tutta probabilità un'offerta lavorativa per una località estera.

Dovranno ponderare a dovere la scelta.

Capricorno: determinati. Sebbene i nativi saranno parecchio determinati per far avanzare i progetti in essere, gli Astri dissonanti potrebbero mettere qualche bastone tra le ruote, rallentando la loro crescita professionale.

Acquario: disordinati. Un collega o un membro della famiglia potrebbe far notare la poca organizzazione in essere ai nativi. Sarà bene che chiariscano la loro posizione entro sera: rimandare potrebbe essere deleterio per il rapporto in questione.

Pesci: isolati. Poca voglia di fare e comunicare per i nativi questo weekend. I Pesci tenderanno ad isolarsi da ogni persona, anche dagli affetti più cari.