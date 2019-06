Una nuova settimana ha avuto inizio. Leggiamo le previsioni astrologiche di tutti i segni per le giornate comprese dal lunedì 10 a domenica 16 giugno 2019. Di seguito l'Oroscopo con l'amore, il lavoro e la salute da Ariete a Pesci.

Ariete: settimana interessante per i nati sotto il primo segno zodiacale. Per quanto riguarda l'amore vivrete dei bei momenti, qualche complicazione potrebbe invece nascere in campo lavorativo. Ci saranno comunque delle buone notizie, ma anche scelte da affrontare con coscienza.

Nella giornata di lunedì non mancheranno delle buone emozioni in amore, grazie anche a Venere favorevole.

Toro: settimana passionale per il segno, in particolare le prime due giornate della settimana saranno le migliori, da sfruttare al meglio. In campo lavorativo ci sono alcune questioni lasciate in sospeso che vanno sistemate.

Gemelli: con Venere nel segno vi sentite particolarmente positivi in campo sentimentale. Bei progetti in arrivo per le coppie di lunga data.

Oroscopo della settimana dal 10 al 16 giugno

È possibile che nella parte centrale del periodo giungano delle proposte da dover valutare. Nel lavoro sono in arrivo di nuovi progetti.

Cancro: la luna è nel segno, buone le emozioni che vivete in campo amoroso soprattutto nella parte conclusiva del periodo. Cercate di pensare al futuro, senza abbandonare ricordi, che potrebbero rattristarvi. In campo lavorativo con Saturno opposto potrebbero nascere e delle difficoltà.

Leone: settimana positiva per i nati leone, soprattutto in amore potrete vivere dei momenti interessanti.

Con Venere dalla vostra parte, riuscirete ad organizzare ogni tipo di situazione per vivere al meglio i momenti importanti con il vostro partner. Nel lavoro, è possibile che alcuni progetti siano più faticosi del previsto.

Vergine: momento di recupero per il segno, soprattutto l'inizio della settimana sarà per voi favorevole. Nel lavoro, è possibile stipulare dei nuovi contratti e accordi che possono favorire la vostra posizione. In amore, se dovessero nascere delle discussioni, fate attenzione a ciò che dite.

Oroscopo della settimana per i segni

Bilancia: queste saranno giornate positive per l'amore, anche gli incontri sono favoriti. Nel lavoro, la parte centrale della settimana sarà quella più proficua. Buone risorse in arrivo, fidatevi delle vostre sensazioni.

Scorpione: con la luna nel segno a partire dalla parte centrale della settimana riuscirete a sistemare alcuni fraintendimenti in campo sentimentale. Nel lavoro è un buon momento per capire cosa desiderate realmente, le stelle saranno interessanti nel weekend.

Sagittario: la parte conclusiva sarà quella migliore del periodo. Nel lavoro, riuscirete a trovare delle soluzioni che cercavate da tempo. Per quanto riguarda il campo sentimentale, prima di prendere delle decisioni importanti riflettete, senza fare delle scelte azzardate.

Capricorno: buon inizio di settimana per il segno, in campo lavorativo se dovete fare delle richieste, fatele nelle prime giornate. In campo sentimentale, desiderate fare chiarezza, il momento giusto per discutere, ma valutate bene le decisioni da prendere.

Acquario: con Venere nel segno, vivrete un bel recupero a livello sentimentale, vi sentite particolarmente fortunati. È possibile anche che qualcuno decida di rivalutare una decisione presa precedentemente. Nel lavoro, tenete sotto controllo eventuali dispute, ma se lo desiderate potrete iniziare dei nuovi progetti.

Pesci: settimana sottotono per il segno, in campo lavorativo potreste perdere la pazienza. Per quel che riguarda il lato amoroso, è possibile che nascano polemiche difficili da sedare.