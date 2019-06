Nuovo appuntamento con l'Oroscopo del 18 giugno. Curiosi di sapere quali novità e cambiamenti porteranno gli astri al vostro segno zodiacale? Di seguito le previsioni astrologiche della giornata di martedì per soddisfare la vostra sete di curiosità.

Oroscopo di martedì 18 giugno da Ariete a Vergine

Ariete – Per coloro che sono impegnati, gli ultimi periodi sono stati interessanti in campo sentimentale. Adesso è il momento di capire cosa volete realmente.

Coloro che hanno la possibilità di iniziare delle collaborazioni, devono continuare. Questo è un anno di lavoro a tempo determinato, dovete accontentarvi.

Toro – Sicuramente non tutte le storie improvvisamente vanno bene, conta la voglia di amare e l'impegno che ci mettete. Evitate gli scontri diretti anche se qualcosa vi turba. Non dovete richiamare sempre il passato. Le prossime settimane forniscono risorse eccellenti per migliorare il vostro benessere emotivo.

Gemelli – Martedì è una giornata particolare. Potrebbe esserci un conflitto o una pausa. Nel weekend, però, ci sarà un recupero. Si consiglia di evitare degli scontri. Il periodo corrente indica che raccoglierete i frutti del vostro duro lavoro.

Cancro – Periodo favorevole, non solo nell'amore ma anche per le amicizie e per le relazioni in campo lavorativo. Tutto quello che fate in questa giornata è allegro e spensierato. Trascorrete delle belle serate in dolce compagnia.

Si raccomanda di non fare le ore piccole.

Leone – Siete così presi dal lavoro e dalla competizione che dimenticate ogni cosa. Molti di voi hanno fretta di completare un progetto il primo possibile. Entro venerdì sarete più disponibili in amore, quindi potete contare su un recupero. Magari vi scoprite innamorati di qualcuno che avevate messo da parte già tempo fa.

Vergine – Il vostro carattere ha bisogno di stare sempre con persone intelligenti, soprattutto in amore.

All'inizio siete attratti dalla persona carina e con un bel fisico, superata la conoscenza volete una persona colta. In questa giornata, inoltre, vorreste un aiuto o una mano da qualcuno.

Previsioni giornaliere da Bilancia a Pesci

Bilancia – Dovete raggiungere un po' più di tranquillità. Anche se vi mostrate tranquilli, in realtà non lo siete. Il lavoro vi prende gran parte della giornata e vi preoccupa abbastanza. La vostra vita romantica assume sfumature molto misteriose.

Potreste aver avuto una conversazione recente con una persona che ammirate profondamente, e vorreste approfondire la conoscenza. Non si esclude che potrebbe deludervi.

Scorpione – Periodo molto interessante. La giornata di martedì sarà liberatoria e di grande forza, anche a livello emotivo. Molti di voi hanno superato problemi avuti in passato. Il periodo vi invita all'amore. Potrebbe tornare una persona che da troppo tempo è stata lontano da voi.

Sagittario – Molti di voi che sono soli si stanno buttando a capofitto nel lavoro. Avete grandi progetti e potreste avere un buon incarico, ma alla fine il buon esito dipende da voi. Dovete agire nel momento giusto senza perdere un'occasione. Dovete farvi trovare preparati. Impegnarvi e dimostrare quanto valete.

Capricorno – I segni cosmici indicano che il vostro universo emotivo brillerà ancora una volta di energia positiva. Incontrerete delle persone e i vostri incontri saranno decisamente gratificanti, sia emotivamente che intellettualmente. Due cose sono da prevedere: piacere e sensualità.

Acquario – Giornata di grandi scelte. Anche i più libertini devono fare i conti con delle regole e rispettarle. Per chi ha un amore difficile è arrivato il momento di chiudere e avere maggiore libertà. Altri invece preferiscono un cambiamento totale e decidere per una convivenza o addirittura un matrimonio.

Pesci – Siete specialista nell'intuizione. Riuscite subito a capire le cose che non vanno o le cose che possono dare opportunità. Il vero problema è che siete pessimisti e non riconoscete le vostre capacità. Siate positivi sia in amore che sul lavoro.