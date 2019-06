Le previsioni astrologiche del weekend indicano un percorso da seguire per raggiungere la felicità. Di seguito l'Oroscopo del fine settimana dedicato a ciascun segno zodiacale.

Oroscopo del weekend

Ariete: più sereni e fortunati venerdì e sabato rispetto a domenica, potrete approfondire i rapporti amorosi con maggiore slancio usufruendo di una congiunzione Giove-Luna molto fortunata. Domenica una Luna in quadratura vi renderà insicuri e instabili.

Toro: in questo fine settimana si manifesteranno degli avvenimenti che rivoluzioneranno la vostra sfera affettiva. Sarete molto aperti al cambiamento, con Urano nel segno che vi garantisce riflessi emotivi sorprendenti. Alcuni di voi potrebbero decidere di cambiare casa o apportare delle modifiche significative all'ambiente domestico.

Gemelli: Venere nel segno insieme a un Sole sorridente vi assicureranno un amore stabile e sereno. Attenzione solo alla giornata di domenica, che prevederà una Luna in opposizione dal domicilio del Sagittario.

L'oroscopo del fine settimana di giugno.

Potreste apparire giù di tono e molto confusi mentalmente.

Cancro: Marte e Mercurio nel vostro domicilio astrologico vi garantiranno un amore meno timido e sarete più determinati nei confronti dei sentimenti, dimostrandoli con slancio alla persona amata. Anche la Luna vi sorriderà e vi renderà molto magnetici e intuitivi.

Leone: il fine settimana inizierà alla grande per voi amici del Leone e sarete molto socievoli e allegri sia in coppia che con gli amici.

Attenzione solo alla giornata di domenica con una Luna non del tutto favorevole: potrebbero manifestarsi degli eventi insanabili direttamente collegati alla vostra testardaggine.

Vergine: in questo fine settimana avrete un atteggiamento altalenante, innescato dalla presenza di una Luna che cambia il vostro umore. Comunque sarete seri nei confronti dei sentimenti e questo rigore in ambito sentimentale potrebbe sprigionare dei dubbi irrazionali nei confronti del partner o di chi vi tocca il cuore.

Previsioni astrologiche fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'astro d'argento dal domicilio del Sagittario a inizio weekend vi sarà propizio conferendovi una grande intuizione e un forte magnetismo. Tuttavia nella giornata di domenica la situazione cambierà, quindi attenzione alle decisioni che prenderete poiché sarete con la testa tra le nuvole, come catapultati in un mondo surreale.

Scorpione: non intristitevi in questo fine settimana per via di alcuni problemi domestici che si potrebbero complicare, infastidendovi.

Il vero problema è che non volete vivere le sensazioni fino in fondo, tenendo a freno l'emotività poiché avete paura di affrontarla a viso aperto. Ricordate sempre che in questo weekend potete contare sull'aiuto del partner o di una persona a voi cara.

Sagittario: la Luna entrerà nel vostro cielo domenica e vi garantirà dinamismo e ottimismo, anche se forse vivrete i sentimenti amorosi con un pizzico di inquietudine. Molto sicuri e indipendenti anche nei confronti degli altri, attenzione a non essere eccessivamente permalosi.

Capricorno: alcuni eventi improvvisi trasformeranno la vostra vita in positivo. La Luna vi sarà garante di sensazioni fortunate che spazzeranno le complicazioni in un batter d'occhio. Quindi non isolatevi dall'amore, soprattutto domenica: i rapporti amorosi meritano di essere vissuti.

Acquario: la Luna si sta avvicinando al vostro cielo e vi renderà più gioviali e aperti sia agli incontri amichevoli che sentimentali. Venere e Sole in posizione di trigono vi faranno approfondire l'amore con maggiore serenità e minore irrequietudine. Giove in sinergia con l'astro lunare incoraggerà la realizzazione dei vostri sogni.

Pesci: sensibili e suscettibili per via della vicinanza dell'astro d'argento, potreste essere presi da un'eccessiva gelosia nei confronti del partner. Sarete anche troppo franchi, quindi attenzione a quello che dite poiché potreste offendere chi vi sta vicino.