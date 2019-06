Guardando l'Oroscopo del giorno 1° luglio 2019, in primo piano ci sono la classifica e le previsioni di lunedì per i segni appartenenti alla seconda tranche zodiacale. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle ad inizio mese? Come sempre, anche adesso a fare la differenza sarà l'Astrologia, nel contesto applicata a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Come da titolo, il periodo sarà positivo per il segno dello Scorpione, valutato in giornata super-fortunata: i simpatici amici appartenenti al sopracitato segno d'Acqua avranno a favore una splendida Luna, al momento presente nel comparto dei Gemelli.

Continuando poi ad elencare gli altri segni vincenti di questo lunedì, in buona evidenza risultano senz'altro Bilancia e Sagittario, considerati entrambi pienamente positivi e degni di fregiarsi delle cinque stelline di rito. In quanto ai segni messi in preventivo con probabili difficoltà, le previsioni di lunedì 1° luglio puntano decisamente il dito in direzione degli amici nativi in Acquario, al momento giudicati con il segno negativo equivalente al 'sottotono'.

Andiamo pure a dettagliare in profondità la situazione relativa agli ultimi sei simboli astrali, prima però è d'obbligo dare una sbirciata alla scaletta quotidiana posta a seguire.

Classifica stelline 1 luglio 2019

Eccoci arrivati ad un nuovo incontro con l'attesissima classifica stelline interessante il giorno 1° luglio 2019. Come annunciato in apertura, ad essere messi sotto controllo in questa sede i soli segni interessanti la seconda tranche zodiacale.

Questo lunedì, primo giorno della settimana, vedrà tra i vincenti in amore ma anche nelle attività quotidiane ben tre segni. In coda al gruppo uno solo tra i sei in oggetto valutato con te stelle: l'Acquario. Purtroppo, il sopracitato segno sarà sottomesso a dura prova da astri particolarmente dissonanti. Curiosi di sapere qualcosa di più? Bene, a seguire la scaletta parziale con le stelle segno per segno:

Top del giorno : Scorpione;

: Scorpione; ★★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 1° luglio, amore e lavoro

Bilancia - L'Astrologia quotidiana ha valutato la giornata di lunedì 1 luglio con cinque stelle, quelle per intenderci applicate ai periodi fortunati tanto.

Cosa volere di più dalla vita? Parlando in generale, gli astri vi vedono in giornata al massimo della forma, sia fisica che mentale. In amore, sarà un bellissimo periodo, molto buono per fare progetti insieme alla persona amata. Potrete trascorrere serenamente la giornata, magari organizzando qualcosa di carino per la serata. Single, il buon andamento del primo giorno della settimana vi aiuterà senz'altro a fare luce nei vostri sentimenti più intimi: più di qualcuno riuscirà a trovare l'amore o riceverà la conferma che desiderava: in un senso oppure in un altro troverete ciò che cercate.

Le previsioni del giorno spronano affinché di diade da fare. Nel lavoro, non smentirete la vostra fama di persone dotate di senso pratico, poiché saprete distinguere le buone opportunità da quelle meno vantaggiose. Con saggezza, valuterete bene i pro e i contro prima di aderire a un'iniziativa importante per il futuro.

Scorpione 'top del giorno' - Giornata splendida per le cose importanti, specialmente quelle legate al mondo degli affetti e dei sentimenti in senso lato.

Valutata come certamente 'favolosa', questa parte iniziale della nuova settimana prevede in particolare massima dolcezza e fascino. Saprete meglio di chiunque altro come creare un'atmosfera romantica, il che vi metterà proprio a vostro agio fin da subito, ovviamente insieme al partner. In amore, cullati dall'onda positiva delle stelle esprimerete la parte affettiva migliore, senza entrare in collisione con la parte razionale. Se siete felicemente innamorati ed in coppia, riuscirete a trovare la chiave giusta per entrare nel cuore del partner e godere di tutta la sua fiducia. Single, un clima frizzante favorirà gli scambi affettivi, le sintonie intellettuali e anche quel gioco seduttivo, stuzzicante e disinibito che piace tanto a voi. Nel lavoro, molte cose di cui non vedevate la soluzione, potrebbero risolversi da sole e con un pizzico di fortuna andrete anche lontano.

Sagittario - Partirà e proseguirà benissimo questo vostro lunedì d'inizio settimana. Siate onesti con voi stessi e la fortuna senz'altro aiuterà a progredire nella giusta direzione. Per quanto concerne il lato sentimentale, prossimamente in amore ci saranno grandi cambiamenti da e verso il vostro partner. La vita sentimentale assumerà senz'altro maggiore importanza e nella relazione avrete modo di attuare tanti buoni programmi, certamente considerati positivi anche da chi avete a fianco. Single, una serata piacevolissima si annuncia per molti di voi, quasi sempre all'insegna del relax, del divertimento e dell'imprevedibilità. Non perdete di vista l'amore per inseguire mete impossibili, ma godetevi l'attimo con tranquillità. Nel lavoro, le stelle vi renderanno particolarmente brillanti e ricchi di idee interessanti. Non fatevi sfuggire nessuna occasione ed avrete così la possibilità di sfondare.

Capricorno - Questa parte della settimana, coincidente con il primo giorno tra i sette del periodo, a tanti di voi Capricorno si presume possa portare una seppur minima positività. Ovviamente, inutile sottolinearlo, molto farà la vostra buona concentrazione in merito ad alcune situazioni attualmente in stallo, sappiatelo. Intanto,valutata nelle predizioni di mercoledì come bella, la giornata sotto esame non mancherà di lasciare soddisfazioni efficaci. In amore, è giunto il momento per eventuali chiarimenti. Avrete l'abilità e la destrezza di scoprire la verità su alcuni vostri dubbi e (forse) avrete anche una migliore intuizione in merito ai vostri obiettivi da raggiungere con la persona del cuore. Single, mostrerete tutto il vostro fascino e non passerete inosservati. Ci saranno persone che vi vedranno sotto una luce diversa... Nel lavoro, se con i cambiamenti in corso nel settore pensate di avere qualche miglioramento sfruttatelo: non esitate invece a puntare sempre più in alto. Le novità saranno numerose e soprattutto vantaggiose.

Acquario - In arrivo una giornata simulata sulla carta astrologica con l'odioso segno di spunta relativo ai periodi 'sottotono'. Diciamo che il barometro della felicità, secondo l'Astrologia del giorno, non segnerà di certo qualcosa di strabiliante: la parte iniziale di questa giornata potrebbe riservare delle novità, forse 'a rovescio' per qualcuno. In campo sentimentale, fareste meglio a tenere a freno gli impulsi per evitare di commettere qualche passo falso. Dovrete appellarvi alla vostra forza interiore per affrontare le situazioni che nel frattempo dovessero andare diversamente da come ve la aspettavate. Single, un ostacolo o una piccola delusione potranno amareggiarvi. Potreste sentirvi tristi, ma questo sarà un buon motivo per reagire e cercare una rivincita alla prima occasione. Nel lavoro invece, per migliorare la qualità della giornata lavorativa sbrigate prima quello che vi impegna di più e lasciatevi alla fine le cose più leggere.

Pesci - Giornata semplice, improntata in linea di massima verso un normale cammino e per questo valutata come buona. In generale, con charme e tanta eleganza saprete giocare in modo convincente qualcuna delle vostre carte migliori. Secondo l'oroscopo del giorno 1° luglio intanto, soprattutto per quanto riguarda l'amore, una discussione con la persona amata sarà molto fruttuosa e vi farà vedere le cose in modo diverso. In coppia sarete ben guidati dalle vostre emozioni, il che vi spingerà verso una maggior coinvolgimento generale. Se single invece, Venere farà di voi degli inguaribili romantici, ma astrali disarmonie vi costringeranno a fare i conti con una diversa realtà. Vi verrà più facile lasciarvi trasportare dai sogni piuttosto che adoperarvi per migliorare il presente! Nel lavoro, la situazione astrale vi aiuterà a voltare pagina. I pianeti vi offriranno spunti e nuove idee: dovete avere solo un po' più fiuto e cogliere i momenti giusti per agire.