L'Oroscopo del giorno lunedì 10 giugno 2019 è felice di annunciare a tutti voi, specialmente a coloro direttamente interessati da tale transito, l'ingresso di Venere in Gemelli. Il pianeta dei buoni sentimenti in realtà si è già insediato nel settore del suddetto segno d'Aria domenica 9 giugno alle ore 01:37 della notte. Vogliosi di sapere se il vostro segno rientri tra i favoriti dell'inizio settimana? Diciamo che a poter beatamente gongolare nel corso della giornata uno solo, tra i sei sotto analisi nel frangente.

A tal proposito ricordiamo che ad essere messi sotto stretta valutazione da parte dell'Astrologia saranno in esclusiva i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pertanto ad avere il piacere di stare sulla cresta dell'onda, astrologicamente parlando, saranno meritatamente coloro appartenenti al Capricorno, classificato a cinque stelle nel periodo. Di contro, ad avere probabilmente un frangente poco positivo secondo quanto estrapolato dalle effemeridi e messo nero su bianco nelle previsioni di lunedì 10 giugno saranno senz'altro i nativi dello Scorpione.

Oroscopo del giorno 10 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni sello zodiaco

Allora, pronti a scoprire le previsioni segno per segno? Bene, prima però converrà dare una breve controllata alla nuova classifica stelline posta di seguito.

Classifica stelline 10 giugno 2019

L'Astrologia applicata è pronta a svelare come sono stati valutati i vostri segni d'appartenenza. Allora, vediamo di analizzare insieme la nuova classifica stelline interessante il giorno 10 giugno 2019 e sapere finalmente quale posizione è stata riservata al simbolo astrale presente nel nostro Tema Natale.

Pronti a soddisfare la curiosità nonché la voglia di conoscere il grado di positività attribuito dagli astri alla giornata di lunedì? Bene, a seguire la classifica stelline del periodo interessato valida per i sei i magnifici simboli rientranti nella seconda tranche dello zodiaco. Il responso:

★★★★★: Capricorno;

★★★★: Bilancia, Sagittario, Acquario, Pesci;

★★★: Scorpione.

Oroscopo lunedì 10 giugno, le previsioni

Bilancia - Si preannuncia un lunedì in linea con la normalità.

Diciamo comunque che a qualcuno di voi Bilancia l'inizio settimana probabilmente porterà una svolta positiva in una questione di primaria importanza: di cosa potrebbe trattarsi? Non siamo in grado di prevedere il futuro, però possiamo dire di stare sereni, qualcosa di bello sta per accadere... In amore, l'atmosfera sarà piacevole e vi sentirete felicemente in grado di godere il rapporto e la vita insieme a lui/lei. Seguite il vostro entusiasmo e troverete più facile concentrare la vostra energia nel perseguimento dei vostri obiettivi.

Single, alcune emozioni passate che pensavate assopite, torneranno improvvisamente a farsi sentire. Forse qualcuna vi farà sorridere, altre vi provocheranno rabbia e rancore: pensateci, ma non troppo, ok? E' passato tanto tempo e dovete guardare preferibilmente avanti e non indietro: le previsioni invogliano al relax. Nel lavoro, le stelle dicono che sarà tempo di pensare al futuro, magari programmando attentamente ogni nuova idea o impostando chiaramente affari e transazioni.

Scorpione - Lunedì 10 giugno, giornata da dedicare alla piena concentrazione astenendosi dal fare scelte poco oculate. No assolutamente a svarioni, intrallazzi e sforamenti non messi in preventivo, dunque altamente a rischio, ok? Questo inizio settimana a dare preoccupazioni sarà la posizione speculare negativa del Sole in Gemelli, in grado di ridimensionare anche le intenzioni più forti. In amore, il vostro partner avrà bisogno dei suoi spazi, quindi converrà non ignorarli... Mettere le carte in tavola e mostrarsi cooperativi, così vi avvantaggerete in eventuali situazioni penalizzanti e ne trarrete certamente dei vantaggi. Qualche discussione sarà proficua e vi farà riavvicinare alla persona amata: non stressatevi per cose inesistenti. Single, gli amici si lamenteranno del vostro comportamento e questo non sarà un unico caso: avete ristretto eccessivamente il vostro giro dei contatti, escludendo senza motivo persone che fino a poco tempo fa vi erano carissime. Le stelle vi consigliano di recuperare i contatti migliori e di essere gentili con tutti. Nel lavoro, riscontrerete delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi, ma non preoccupatevi perché la vostra dialettica e il vostro modo di esprimervi non farà una pecca. Molto probabilmente in molti faranno finta di non sentire e per questo non potreste essere presi troppo in considerazione.

Sagittario - In arrivo un lunedì 10 giugno buono abbastanza per voi Sagittario. Diciamo pure che la giornata iniziale della settimana risulterà decisamente nella norma, non aspettatevi però grandi cose anche perché oggi e domani vi dovete accontentare di ciò che offre 'il convento'. In amore, potrebbe giungere a più di qualcuno di voi (molto probabilmente se nato di seconda decade) qualche bella notizia riguardante un affare o un problema che vi sta tenendo in apprensione. Anche per chi ha avuto una crisi in passato recente, tutto procederà quasi senza intoppi e senza discussioni con i vari partner, amanti, amici e familiari che siano. L'invito è quello di stare tranquilli e con i piedi per terra: ultimamente ne avete avute tante di vicissitudini, adesso è ora di stare con la testa nelle cose piacevoli, ok? Single, sarà la giornata adatta per rischiare in amore? Secondo il firmamento 'ni'! Allora non fate congetture future ma cercate di vivere alla giornata: fatevi trascinare solo da quello che sentite dentro. La vita è bella perché imprevedibile e dovete essere pronti a tentare il tutto per tutto, accettandone però le conseguenze, se e quando ce ne fosse bisogno. Nel lavoro, il cielo vi spianerà la strada per realizzarvi e per inserirvi con successo in nuove attività e a fare carriera: approfittate quindi dell'occasione.

Capricorno - Si preannuncia un lunedì eccezionale, romantico e a tratti perfino spettacolare... Non stiamo esagerando se diciamo che oggi e/o domani tutto sarà possibile per voi del Capricorno! La giornata, valutata nelle predizioni di lunedì come solare e vincente si preannuncia assolutamente positiva nelle questioni sentimentali. In amore, quando tutto va bene non c'è mai problema: non resta che dedicarvi alla degustazione di ciò che la vita vi offre, ovviamente senza titubanze o magari con la paura di complicazioni. Per molti di voi nel periodo non vi sarà neanche una nuvola nera in vista, anzi vivrete serenamente di ciò che il destino senz'altro vi offrirà: godete a pieno la vita insieme a chi amate... Single, davanti a voi avete l'alba di un giorno nuovo con in vista un periodo raggiante soprattutto sul lato fisico: vi sentirete in ottima forma, percepirete un rinvigorimento notevole in voi e questo vi aiuterà ad affrontare le sfide quotidiane in maniera più serena e distesa. Nel lavoro invece, questo lunedì sarà sicuramente un giorno fortunato per tanti di voi, almeno secondo le stelle del momento. Tutto quello che vorrete realizzare sembrerà essere nelle condizioni migliori per essere svolto. Per finire, ciliegina: buone notizie potrebbero esserci anche sotto l'aspetto economico.

Acquario - il prossimo inizio settimana non prevede sconcertanti sorprese o allarmanti situazioni negative ma tutto scorrerà lieve, tranquillo e 'barboso' come al solito. Cari amici dell'Acquario, la scontata routine è servita! Secondo la nostra carta astrale, logicamente interpretata secondo il nostro modo di leggere le stelle, voi nativi avrete la Luna in Vergine speculare negativa al 50%. Meno male per voi che a rendere meno invasiva la sopracitata negatività lunare saranno senz'altro Marte, Mercurio e Nodo Lunare, attualmente posizionati nel settore del Cancro con specularità positiva del 70%. In campo sentimentale, visto il quadro astrale discreto, l’intesa di coppia continuerà ad essere al centro della vostra vita sostenendovi abbastanza, nonostante le varie difficoltà. A dare fiducia e serenità una sola persona: al vostro fianco c'è e sempre ci sarà l'amato/a partner che vi adora e stravede per voi... Single, provate a rilanciate un progetto che avevate messo nel dimenticatoio, probabilmente si integrerà perfettamente con la vostra situazione attuale. Sarà il momento di dedicarvi alle novità, come avete sperato di fare per così tanto tempo. Nel lavoro invece, non mancheranno le occasioni per soddisfare il vostro ego e farvi primeggiare nell'ambito professionale, non solo per le vostre idee, ma anche per la vostra bella immagine.

Pesci - Non male questo vostro lunedì di inizio settimana per voi dei Pesci. Gli astri saranno in parte amichevoli e abbastanza propensi a dare supporto. Ottimo il trigono Marte-Nettuno che unito al sestile di Plutone e Saturno (sempre verso il vostro Nettuno) daranno modo di realizzare alcune questioni pratiche attualmente in stallo. In amore, poche probabilità di avere soddisfazioni ma se dovessero esserci, allora saranno davvero super! Secondo l'oroscopo del giorno 10 giugno, riguardo la coppia, la Luna in Vergine riserverà senz'altro qualche buona sorpresa, anche se in alcuni casi faticherete a concentrarvi come vorreste. Diciamo che nel corso del periodo sarete presi da mille pensieri e avrete effettivamente poco tempo da dedicare agli affetti più cari: liberatevi delle questioni meno importanti e dedicate un po' più di attenzione a chi vi ama, ok? Se single invece, il vostro fascino aumenterà di giorno in giorno e verrete sempre più notati dalle persone che più vi piacciono. Però, in più di qualche frangente potreste aver bisogno di essere un pochino più selettivi specialmente nel valutare eventuali comportamenti da tenere in modo da ben decidere successivamente sul da farsi. Nel lavoro, potrete contare su una sensibilità speciale, il che vi metterà in grado di capire le situazioni prima che si verifichino. Così facendo riuscirete ad essere sempre un passo avanti a chiunque.