L'Oroscopo del giorno mercoledì 12 giugno 2019 è arrivato a destinazione, pronto per essere messo 'sottosopra' dai lettori appassionati di segni zodiacali e buona astrologia applicata alla quotidianità. Target di oggi, l'imminente mercoledì di metà settimana, come sempre osservata con l'occhio critico di chi, come noi, studia il lento cammino degli astri in quel mare sconfinato chiamato universo. In primo piano l'amore con il lavoro e un pizzico di fortuna a far da contorno: pronti a scoprire chi gongolerà il 12 di giugno?

Pubblicità

Pubblicità

Pochi ma speciali i 'prescelti' dalle stelle, ovviamente tra coloro appartenenti a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Diciamo subito che a meritare la posizione più ambita, in questo caso quella espressa dalle cinque stelline, saranno certamente coloro appartenenti a Bilancia e Capricorno, pronti a gongolare soprattutto nei sentimenti. Altrettanto buono il lasso temporale sotto analisi anche per Scorpione e Sagittario, sottoscritti in giornata a quattro stelle.

Oroscopo del giorno 12 giugno 2019 | Astrologia, classifica e predizioni per gli ultimi sei segni

Sotto le attese il periodo invece, secondo le previsioni di mercoledì 12 giugno, per quelli nati in Acquario e Pesci, preventivati rispettivamente in giornata 'sottotono' e da 'ko'. Cosa dovranno aspettarsi tutti gli altri segni: a seguire il responso sul terzo giorno della settimana nonché, posta a seguire, la nuova classifica stelline quotidiana.

Classifica stelline 12 giugno 2019

Un nuovo giorno si staglia all'orizzonte portando speranze, dubbi e incertezze.

Pubblicità

Allora, cosa c'è di meglio se non analizzare a priori come potrebbe essere il periodo relazionandolo al nostro segno? Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto: a rispondere come al solito è la nostra nuova classifica stelline interessante il giorno 12 giugno 2019. Allora, iniziamo pure a mettere in risalto le stelline quotidiane assegnate alla giornata in esame con, in bella mostra nella scaletta sottostante, i segni zodiacali dal migliore al peggiore:

★★★★★: Bilancia, Capricorno;

★★★★: Scorpione, Sagittario;

★★★: Acquario;

★★: Pesci.

Oroscopo mercoledì 12 giugno, gli astri

Bilancia - Il prossimo mercoledì sarà senz'altro ottimo e molto alla mano per voi Bilancia.

Decisi come mai fino ad ora nel volersi proporre con spirito rinnovato, potreste cogliere quelle conferme oppure (meglio ancora) archiviare eventuali incertezze. In amore, le condizioni saranno perfette per rilassarvi con il vostro partner come anche riuscire a valorizzare appieno quei doni che Cupido senz'altro non farà mancare. Siate felici, il vostro rapporto sta diventando sempre più stabile e pieno d'amore... Single, vi accorgerete che, con un sorriso sincero stampato sulle labbra, tutto potrebbe diventare più semplice: le previsioni del giorno fanno presente che questo giorno potrebbe favorire incontri occasionali destinati a diventare belle amicizie e forse qualcosa di più.

Pubblicità

Dovete riuscire a fare assolutamente conquiste! Nel lavoro, una lieta notizia vi darà una carica pazzesca: sarete più energici e propositivi del normale ricevendo una marea di complimenti per quanto state facendo.

Scorpione - Partirà e chiuderà discretamente bene questo vostro mercoledì di metà settimana. In arrivo contatti vantaggiosi con città e regioni d'Italia, forse anche con l’estero. Potreste allargare i vostri orizzonti curiosando tra le varie novità emergenti sul web.

Pubblicità

In amore, la mattinata inizierà con molta più energia del solito. La luna in Bilancia, per voi in aspetto favorevole (quel poco che basta) presenterà piccole novità e qualche buon momento di intesa con il partner. Single, la passione regnerà sovrana in campo sentimentale, quindi non abbiate fretta di prendere decisioni affrettate, specialmente se dovessero riguardare impegni a lungo termine. Diciamo che sarà necessario sapere di più, prima di fare dei passi importanti. Nel lavoro, sembra che il vostro intuito sia particolarmente sviluppato, che tutto vi sia chiaro e niente e nessuno possa ingannarvi! Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta per tutte le attività e relazioni a cui aspirate, ma che non avete ancora avuto il coraggio di iniziare.

Sagittario - In arrivo un mercoledì 12 giugno sulla linea mediocre della scontata normalità. Senz'altro la giornata di metà settimana sarà positiva, anche se potrebbe portare qualche problemino soprattutto nei rapporti interpersonali. Per molti nati in Sagittario sarebbe opportuno allontanarsi dalle amate abitudini o da tutto ciò che imprigiona gli obiettivi più ambiziosi: pronti per iniziare un cammino di vita improntato sul nuovo? In amore, il vostro partner sta attraversando una fase di auto-affermazione crescente. Non abbiate paura di questo cambiamento, la vostra sincerità vi permetterà di avere varie possibilità a vostro favore e rendere la vita serena con la persona che avete accanto. Single, l'amore sarà di fondamentale importanza per voi. Qualunque sia la vostra situazione, vi sentirete positivamente ispirati alla conquista: coraggio fatevi avanti! Nel lavoro, il vostro fiuto sarà impeccabile, di certo vi farà arrivare ai risultati auspicati prima degli altri. Ci sarà chi apprezzerà questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere: cercate di non dare troppo peso a queste persone e continuate per la vostra strada come avete sempre fatto.

Capricorno - In programma un giorno sicuramente fantastico, a tutto tondo con questa parte centrale della settimana. Valutata nelle predizioni di mercoledì come (quasi) perfetta: potreste avvertire la necessità di starvene un po’ soli a meditare. Assecondare questo bisogno di fare il punto della situazione darà una marcia in più nel ripartire con forza e consapevolezza. In amore, la comunicazione con il partner sarà più semplice e fluida dei giorni scorsi, sia che stiate vivendo una relazione consolidata o che siate agli albori di una storia. Quella di mercoledì 12 giugno sarà una giornata particolarmente idilliaca, in cui tutto sarà sicuramente perfetto. Single, sarà il giorno ideale per esprimere i vostri sentimenti o per lanciarvi con tutto il cuore su qualcosa di importante. Ammettetelo: è questo ciò che vi serve per essere felice? Uscite dalla vostra corazza e amate.. Nel lavoro, approfittate di queste stelle positive per avanzare le vostre richieste. Perché il titubare potrebbe farvi perdere un'occasione magnifica e sarebbe un vero peccato persone diligenti come voi.

Acquario - Partirà sottotono questo vostro mercoledì di mezza settimana; la causa? Al solito: confluenze astrali di natura negativa impediranno il corretto svolgimento delle attività previste in questa giornata. La tendenza a fare dell’ironia pungente sarà proprio fuori luogo: vitate pettegolezzi se volete salvaguardare immagine e fiducia personale, ok? In amore, sono possibili dubbi e/o gelosie: alcune liti con la vostra metà o inopportune (improvvise) inversioni di marcia su certi argomenti potrebbero essere la goccia in grado di far traboccare il vaso, dunque attenti! L'atmosfera sarà in molti casi elettrica e dinamica allo stesso momento. Intanto, non prendendo alcune cose troppo sul serio ne uscirete indenni. Single, al di là delle parole conteranno i fatti: non fatevi abbindolare da chi vi conosce e vi tiene a distanza ma apprezzate la presenza di persone che conoscete da meno tempo e che già vi tengono in considerazione dal punto di vista affettivo. Nel lavoro invece, sembra che le vostre energie siano in esaurimento, secondo gli astri. Sarà dunque giunto il momento di prendervi una breve pausa. In pentola avete varie cose che bollono, pertanto dovreste prendervi del tempo per riflettere sui vostri progetti futuri prima che le varie attività si accavallino.

Pesci - In arrivo un periodo al limite della sopportabilità, ovviamente solo sulla carta. Dire che sarà un giorno 'brutto' forse è un po' troppo, anche perché molto farà l'ascendente personale. In generale però possiamo affermare che la giornata di metà settimana sarà abbastanza negativa, questo è quanto. Secondo l'oroscopo del giorno 12 giugno, riguardo l'amore, qualche litigio potrebbe interrompere un periodo idilliaco: cercate il confronto con il partner per ritrovare il giusto equilibrio e la serenità perduta. Lasciando parlare il cuore, puntando soprattutto sul buon istinto, permetterete ai sentimenti di fluire verso situazioni pronti ad accoglierli. Se single invece, siete pronti a (ri)mettervi in discussione tenendo conto delle ultime vicissitudini capitate? Certo, a patto di essere meno permalosi, alla fine potreste trarne anche beneficio. Anche se non tanto propizie le stelle della giornata di mercoledì, provate a curare la vostra immagine sociale in modo da fare qualche passo avanti nelle relazioni sentimentali. Nel lavoro, sarete messi alla prova e dovrete dimostrare le vostre competenze: non perdete la concentrazione! Qualche contrattempo sarà normale, non preoccupatevi, il piccolo imprevisto potrebbe trasformarsi in opportunità.