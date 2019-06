Oroscopo del giorno 14 giugno 2019, Astrologia e previsioni per i segni interessanti la seconda sestina dello zodiaco. Chi è pronto a scommettere sulla bontà delle predizioni riguardanti il proprio segno? Diciamo subito che a contendersi la corona riservata dalle stelle ai migliori, solamente tre, scelti come al solito tra Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

In primo piano, senza alcun dubbio, l'ingresso della Luna in Scorpione avvenuto giovedì 13 giugno alle ore 06:02, senz'altro pronta a regalare oltre che agli amici Scorpione tanta fortuna in amore anche a coloro della Bilancia.

Altresì, ad avere venti contrari durante la giornata sotto esame, secondo quanto lasciato trapelare in anticipo dalle nostre previsioni di venerdì 14 giugno, gli amici nati in Sagittario ai quali le stelle hanno riservato un periodo poco positivo evidenziato dalla sigla del "sottotono". Andiamo a dettagliare in profondità la situazione segno per segno, non prima di aver dato meritato spazio alla nuova scaletta con le stelline del giorno.

Classifica stelline 14 giugno 2019

Il rapporto quotidiano restituito dall'Astrologia in merito alla giornata di venerdì è disponibile per essere visionato.

Oroscopo del giorno 14 giugno 2019 | Astrologia, classifica e previsioni per gli ultimi sei segni zodiacali

A condensare positività e negatività del periodo, come al solito è la nuova classifica stelline interessante il giorno 14 giugno 2019. A tenere alta l'attenzione di tutti sarà l'avvenuto passaggio della Luna in Scorpione, pronta a cambiare le sorti del periodo soprattutto a cinque segni. Tra i favoriti figurano, oltre al già citato segno dello Scorpione e della Bilancia, anche altri tre fortunati. Il responso a seguire:

★★★★★: Bilancia, Scorpione;

★★★★: Capricorno, Acquario, Pesci;

★★★: Sagittario.

Oroscopo venerdì 14 giugno, la giornata

Bilancia - Venerdì giornata a cinque stelle, sicuramente all'insegna della buona sorte e della positività in quasi tutti i settori.

A dare un grossissimo aiuto, la Luna in Scorpione, fonte di benessere e buoni auspici in campo sentimentale, nelle amicizie e nell'ambiente familiare. Parlando in generale, tra piccole sorprese e impegni vari, a tratti perfino faticosi, arriverete stanchi ma giustamente soddisfatti a fine giornata. Cercate prima di tutto di finire ciò che avevate iniziato. In amore invece, l’ebrezza dei sensi sarà la grande tentazione, ovviamente da condividere con la vostra metà.

Vivete alla giornata senza preoccuparvi del futuro e donate tutto il vostro affetto a chi vi ama, in cambio riceverete serenità e voglia di vivere. Single, due sono le possibilità: o sarà caos totale oppure grande felicità... I dubbi svaniranno nel nulla e le conferme appariranno lampanti. In tanti avrete una chiara visione di ciò che prima sembrava confuso e per questo alcune scelte diventeranno più facili. Le previsioni del giorno, nel vostro caso invitano a 'battere il ferro finché è caldo', poi...

Nel lavoro infine, sarete particolarmente brillanti e finalmente raggiungerete un obiettivo tanto desiderato.

Scorpione - La giornata del 14 giugno continuerà ancora sotto la buona protezione astrale. Infatti per voi Scorpione il periodo non prevede intoppi o fermate non volute: tutto (o quasi) scorrerà in tranquillità e scioltezza. L'ottima posizione della Luna, in questo caso ancora presente nel vostro settore ed al culmine della positività, darà efficace sostegno in campo sentimentale.

In amore, vi trasformerete in abili seduttori e il partner cadrà letteralmente ai vostri piedi, regalandovi tutto il suo amore: trascorrerete così una serata romantica insieme alla persona che più amate al mondo. Single, sarete di buon umore e riuscirete a trasmettere il vostro stato d'animo anche agli altri, rallegrando la giornata a chi vi starà vicino. Alcuni di voi, soprattutto se con carattere estroverso e disponibile, saranno stimolati a fare nuovi incontri: dunque, traetene vantaggio perché un'altra occasione così difficilmente potrebbe ripresentarsi. Nel lavoro, il vostro intuito sarà impeccabile e vi porterà ad affrontare con lo spirito e la determinazione giusta tutti gli eventi della giornata.

Sagittario - Una giornata diciamo pure un po' troppo 'nervosetta', soprattutto per voi Sagittario che lo siete già di vostro. Questo venerdì pertanto cercate di stare attenti al modo di porvi, magari tenendo a freno l'impulsività, ok? Figuriamoci poi se qualcuno dovesse provare ad impartirvi ordini oppure tentare di mettervi eventualmente i piedi in testa... apriti cielo! In amore, la Luna in Scorpione si metterà di leggermente di traverso in alcune coppie. Quindi sappiate che, senza le giuste attenzioni, non ci sarà una grande intesa con la dolce metà. Single, non mancherà chi vi farà arrabbiare e chi vi lancerà battute per mettere alla prova la vostra pazienza, tenete duro e non cedete alle provocazioni. Ne guadagnerete sicuramente in salute senza abbassarvi al livello di chi vi vuole infastidire. Nel lavoro, sarete un po' stressati e questo vi farà sembrare tutto più difficile. In realtà, basterà programmare meglio i vostri compiti e vedrete che lentamente andrà meglio.

Capricorno - Partirà leggermente a marcia bassa questo vostro venerdì, riprendendo consistenza positiva solo a fine periodo. In generale, probabilmente sarà lecito aspettarsi una situazione abbastanza faticosa, valutata nelle predizioni quasi al limite della sopportazione: calma! In amore, la vostra relazione funzionerà benissimo, basterebbe solamente un po' di brio un più, condito con tanta passione per rendere il tutto veramente impeccabile. In molti vedrete il 'bicchiere mezzo pieno', dandovi quel pizzico di buonumore utile per sciogliere eventuali tensioni esistenti nella coppia. Trascorrerete con il partner una giornata buona, tutta indirizzata alla tranquillità. Single, non incontrerete alcun tipo di difficoltà nel far recepire le vostre idee alle persone che interessano. Sembrerà come se tutti siano stregati dalla vostra persona, magicamente sedotti dal vostro sguardo... Nel lavoro, forse è arrivato il momento di regolare alcuni conti: chiedete senza timore quello che vi spetta di diritto, senza attendere ulteriormente tempo.

Acquario - Il prossimo giorno in arrivo vi vedrà abbastanza in forma. Pronti a rimboccarvi le maniche con fiducia? In molti casi, soprattutto chi ha problematiche attive in corso, metterà da parte quasi sicuramente le incomprensioni e cercherà di convincere la controparte ad un giusto compromesso, magari al solo scopo di voltare pagina. In campo sentimentale, la vostra generosità sarà in crescita e avrete un modo di mostrare ai vostri cari il vostro lato piacevole. In coppia la soddisfazione emotiva sarà fondamentale nel rapporto, pertanto da tenere bene in vista. Basterà essere voi stessi per riuscire a vivere serenamente la giornata. Single, potrebbe essere un giorno molto emozionante in seguito ad un ritorno inaspettato (con qualcuno/a di vostra conoscenza...). Dopo un lungo periodo di separazione forse potrebbe essere l'inizio per un nuovo rapporto: a voi la scelta! Nel lavoro invece, ricordate che la pazienza porta sempre a risultati migliori, l'importante sarà non demordere. Sforzatevi di mantenere i nervi saldi e gli ostacoli si dissolveranno a breve.

Pesci - Giornata di chiusura della settimana lavorativa abbastanza generica. Si presume possa essere vissuta senza strappi, anche se con picchi di positività, e in generale tutta rivolta alla mediocre routine. In alcune situazioni, potrebbe iniziare un periodo indirizzato soprattutto alla ricerca della tranquillità, di ogni genere e sotto tutte le forme. Secondo l'oroscopo del giorno 14 giugno, riguardo l'amore, la vostra apertura mentale nei confronti della sensibilità del vostro partner darà finalmente buoni frutti. La comprensione vi libererà dagli attuali limiti (futili?) e vedrete il rapporto decollare come mai prima d'ora. Se single invece, avrete la sensazione che le cose stiano procedendo troppo velocemente, ma grazie agli ottimi rapporti con gli altri riuscirete a tenere il passo. Siate felici con voi stessi e stabilite un equilibrio di vita con le persone che avete accanto. Nel lavoro, vorreste cambiare qualcosa nel vostro quotidiano, ma non avete nessuna idea. Forse potreste migliorare la vostra organizzazione nei compiti e velocizzare quindi le procedure.