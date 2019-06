L'Oroscopo del giorno 2 luglio 2019 è ben disposto a calare le cosiddette 'carte in tavola', parlando ovviamente di previsioni zodiacali. Nel mirino dell'Astrologia, applicata agli ultimi sei segni, i settori del quotidiano legati a doppio filo con i sentimenti e le attività lavorative. Pertanto ad essere messi sotto analisi i soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci: vogliosi di sapere quali saranno i segni più fortunati di martedì? A tenere in ansia non solo l'amore ma anche il lavoro, in primis per i nativi nei segni sotto analisi in questa sede.

In evidenza nel periodo, come da resoconto restituito dalle effemeridi quotidiane, a volare in alto nel cielo della positività sia lo Scorpione che l'Acquario, in questo caso valutati con cinque stelle super-fortunate soprattutto in campo sentimentale. Dal canto loro, intanto, le previsioni di martedì 2 luglio non annunciano un periodo positivo a coloro appartenenti a Pesci e Capricorno, valutati rispettivamente in 'sottotono' e, ancor peggio, con un pessimo 'ko'. Andiamo al dunque.

Classifica stelline 2 luglio 2019

Ansiosi di scoprire il pensiero delle stelle in merito al secondo giorno dell'attuale settimana? A mettere nero su bianco l'andamento previsto per la giornata di martedì, la nuova classifica stelline interessante 2 luglio 2019. Abbiamo già anticipato qualcosa in apertura nei riguardi dei segni più fortunati e su quelli con probabili difficoltà nel periodo. Adesso non resta altro da fare che andare ai dettagli, analizzando il prospetto con le stelline posto a seguire:

★★★★★: Scorpione, Acquario;

★★★★: Bilancia, Sagittario;

★★★: Pesci;

★★: Capricorno.

Oroscopo martedì 2 luglio, la giornata

Bilancia - La giornata di martedì 2 luglio si preannuncia per voi della Bilancia mediamente in linea con le attese, anche se in certe situazioni potreste soffrire un po' più del solito.

In amore, la vostra giornata comincerà alla grande per poi scendere un po' nella parte centrale e finale. Potreste ricevere qualche bella notizia oppure una sorpresa dal partner, il che vi regalerà piccoli ma appaganti momenti di gioia. Single, giornata discreta, a tratti anche fortunata per molti cuori solitari. Vivrete sicuramente momenti di grande relax e divertimento soprattutto con gli amici o con il vostro hobby preferito. L'atmosfera sarà più leggera e vi sentirete liberi di godere la vita fino in fondo.

Se seguirete le vostre inclinazioni concentrandovi sugli obiettivi senz'altro riuscirete a cavarvela. Le previsioni del giorno invitano ad essere più incisivi. Nel lavoro, in questa giornata sarete abbastanza rilassati e questo ovviamente comporterà un piacevole inizio. Sarete attivi e svegli, con voglia di mettere in pratica le idee che considerate essere vincenti ma che richiederanno un costante impegno.

Scorpione - Partirà più che bene questa parte iniziale della settimana, con un martedì vincente in molti comparti.

Le vecchie abitudini, ormai passate di moda, andranno cancellate. Chiedete e riceverete un valido aiuto per attuare un progetto che vi sta molto a cuore. In amore, gratificante sarà la vita di coppia con il partner al massimo della forma e voi smaglianti come sempre. In molti casi la persona amata prenderà le redini del rapporto con l'intento di trascinare il vostro cuore in paradiso... Single, la giornata di martedì sarà meravigliosamente vivace e promettente già dal primo mattino.

Gli incontri che farete saranno piacevoli, la fiducia incrementerà la speranza e il veder sorridere finalmente il vostro cuore sarà un'emozione impagabile. Nel lavoro, le stelle vi regaleranno energie benefiche che alimenteranno la vostra voglia di fare. In alcuni casi stringerete dei nuovi accordi, importanti e in grado di migliorare la vostra visione del futuro.

Sagittario - La giornata sarà buona parzialmente, anche se in determinati momenti potrebbe restituire perplessità o lievi confusioni. Qualcuno di voi più convinto potrà anche dare libero corso ai sogni più reconditi, ma le buone possibilità che quest'ultimi si realizzino saranno ridotte al lumicino. In amore, anche se il vostro morale non sarà alle stelle, martedì tutto sommato sarà una buona giornata. I sentimenti voleranno discretamente in alto e ci saranno anche piccoli ma interessanti progetti da gestire in ambito di coppia. Single, un po’ di nervosismo potrebbero creare tensioni, ma per fortuna la Luna in Cancro sarà parzialmente favorevole e senz'altro pronta a mitigare eventuali conseguenze. Alcuni di voi nel frangente potrebbero sentirsi incompresi e/o mal capiti dalla maggior parte delle persone che vi circondano: state calmi, questo periodo passerà presto... Nel lavoro, le stelle saranno pienamente con voi, dunque sarà difficile non ricevere un buona proposta da chi sapete. Basterà saper cogliere l'occasione ed approfittare.

Capricorno - Partirà abbastanza a toni bassi questo vostro martedì, classificato dalle stelle con il sigillo poco positivo relativo al 'ko'. Il periodo dipenderà molto dal vostro modo di porvi nei confronti della quotidianità. Dovreste ancora lavorare molto sulle vostre doti comunicative, quindi, cercate di mettere bene in chiaro i vostri punti di vista senza fretta o ansia da prestazione. La giornata valutata nelle predizioni di martedì con le due stelline dei momenti 'no', sarà penalizzante soprattutto in amore. A molti di voi particolarmente lunatici e suscettibili, proprio non vi si potrà dir nulla! Attenzione però a non esagerare con il vostro partner, potrebbe perdere la pazienza... Approfittate di questo periodo per non toccare argomenti delicati: molto meglio rimandare ogni cosa a momenti più favorevoli. Single, avete bisogno di sentirvi liberi di scegliere, senza dover dare spiegazioni a nessuno. Evitate discussioni che potrebbero causare conflitti. La giornata sarà un po' agitata, quindi attenzione perché troppa sensibilità potrebbe esporre al rischio d’instabilità emotiva. Nel lavoro, se sceglierete di darvi alla fuga scapperete da un problema che presto si ripresenterà in modo ancora più pressante. Affrontatelo subito e tutto si risolverà facilmente, perché troppi impegni potranno farvi cedere un po' e anche i risultati non saranno quelli sperati.

Acquario - Una giornata affabile, creativa e decisamente fortunata. In generale andrà quasi tutto a gonfie vele: approfittate del momento per mettere in gioco nuove iniziative e/o progetti che sicuramente si riveleranno vincenti. In campo sentimentale, l’amore sarà pronto a stupirvi! Il favore di Venere con la meravigliosa Luna in Cancro certamente vi regaleranno una giornata di forti emozioni, magari come non provavate da tempo. La passione sarà alle stelle soprattutto in coppia e il periodo risulterà perfetto per essere felici insieme alla persona amata. Single, vi sentirete affascinanti e questo farà da calamita per eventuali pretendenti: in molti cercheranno di conquistarvi a tutti i costi, pertanto potrete finalmente fare la vostra scelta. Nel lavoro invece, potrebbero presentarsi le giuste opportunità per far emergere quelle qualità che al momento non state dimostrando. In molti porterete fino in fondo un obiettivo, senza perdere concentrazione e dedizione.

Pesci - Giornata poco piacevole, piatta per gran parte del tempo, perciò valutata nelle predizioni di martedì con il simbolo del 'sottotono'. Secondo l'oroscopo del giorno 2 luglio, riguardo l'amore, vivrete probabilmente qualche piccolo contrasto all'interno della coppia: siate più comprensivi e tolleranti! Cercate di dare al partner lo spazio che merita, ok? Sappiate che per far funzionare bene un rapporto dovete imparare ad accettare e soprattutto ad accettarvi per quello che siete, senza idealizzazioni e aspettative in più. Se single invece, un po’ di nervosismo creerà tensioni ed alcuni di voi potrebbero sentirsi incompresi e mal capiti dalla maggior parte delle persone che vi stanno vicino. Tenete i nervi a posto... Nel lavoro, per concludere, inutile rimandare questioni importanti, meglio affrontarle di petto e risolverle il prima possibile, altrimenti i troppi impegni non vi daranno tregua. Non vi agitate proprio adesso, cercate invece di mantenere la calma soprattutto in certe situazioni pesanti.