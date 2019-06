L'Oroscopo del giorno 21 giugno 2019 è pronto a dare info dettagliate su come potrebbe evolvere la situazione astrale del prossimo venerdì. Come di consueto, in questa sede andremo ad analizzare esclusivamente i sei segni appartenenti alla seconda metà dello zodiaco. Quindi ad essere valutati nei comparti attinenti l'amore e il lavoro saranno esclusivamente Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Pronti a dare soddisfazione alla vostra curiosità in merito a quale sarà il segno più fortunato del giorno?

Bene, questo fine settimana nascerà e si concluderà positivamente per coloro i quali hanno nel proprio Tema Natale il simbolo astrale della Bilancia. Logicamente, a cogliere meritatamente i frutti migliori offerti dall'Astrologia al periodo non saranno solo i Bilancia: si preannuncia un favorevole venerdì anche per il Sagittario e l'Acquario, entrambi classificati a cinque stelle. Invece, sono abbastanza scadenti le previsioni di venerdì 21 giugno per gli amici appartenenti al segno dello Scorpione in giornata abbastanza negativa. Scopriamo il resto dalle previsioni giornaliere complete dando una sbirciatina anche alla classifica con le stelline posta subito a seguire.

Classifica stelline 21 giugno

Un nuovo venerdì è alle porte. Dunque, è senz'altro lecito domandarsi cosa porterà di buono ai simboli astrali sotto analisi in questo contesto. A rispondere come al solito è la classifica stelline, impostata ovviamente sulla giornata di venerdì 21 giugno 2019. A regolare i rapporti di forza tra i vari settori astrologici senz'altro due astri di prim'ordine: il Sole e la Luna. La stella della Terra alle ore 15:55 di questo venerdì entrerà in Cancro dando il via all'estate astronomica. La 'musa dei poeti' invece, attualmente presente nel settore dell'Acquario, è in procinto di passare in Pesci.

Con un simile quadro astrale ne consegue la seguente scala di valori:

Top del giorno : Bilancia;

: Bilancia; ★★★★★: Sagittario, Acquario;

★★★★: Capricorno, Pesci;

★★★: Scorpione.

Oroscopo venerdì 21 giugno, previsioni

Bilancia 'top del giorno' - La giornata del 21 giugno sarà interamente bella e confortevole, in primis in campo sentimentale. L'ottimo Sole in trigono a Urano, pianeta a voi speculare positivo al 75% senz'altro darà ottime opportunità per fare o eventualmente 'disfare' nel corso della normale quotidianità.

In amore, la vostra energia sarà in alcuni casi davvero 'alle stelle' e anche fisicamente vi sentirete in gran forma. Questo vi aiuterà ad affrontare la giornata in tutta tranquillità, come si deve. Il vostro cuore sarà scaldato sopratutto dalla premura che il partner avrà nei vostri confronti: d'obbligo ricambiare in ugual misura. Single, sarà l'amore ancora un volta l'unico sentimento capace di emozionarvi per davvero? Per tanti Bilancia è proprio così: sarà palpabile la voglia di tornare vigorosi e pronti a vivere la vita al massimo delle potenzialità.

La raccomandazione in arrivo direttamente dalle previsioni del giorno è una sola: divertitevi! Nel lavoro infine, riuscirete a portarvi avanti con le vostre sole forze e non avrete bisogno di nessun aiuto per far fede ai vostri impegni. Questo sarà una soddisfazione che vi riempirà senz'altro di gioia.

Scorpione - Il periodo sotto analisi in questo contesto sarà improntato quasi tutto al 'sottotono'. Forse potrebbe essere arrivato il momento di fare un bel respiro e allontanare un personaggio a cui magari tenete, ma che è troppo spesso causa di amarezza e delusione.

Chiusa una porta quasi sempre si spalanca un portone: anche se può sembrare banale, prevenire è meglio che curare! In linea di massima la giornata trascorrerà senza troppi scossoni e poi, finalmente, potrete iniziare a pensare al weekend. In amore intanto, capricci e tira e molla in un rapporto di coppia ci possono tranquillamente stare, ma non dev'essere troppo esagerato altrimenti la situazione potrebbe finire fuori controllo con danni permanenti. Single, non pretendete troppo da voi stessi, la perfezione non è poi così buona come la si descrive, ok? Spesso le persone stentano a stare dietro alle vostre 'manie', sappiatelo! Piuttosto, rilassatevi e accettate un invito ad uscire, staccate la spina. Nel lavoro, cercate di non ingigantire un problema in realtà insignificante. Intanto fate il punto di ciò che deve essere cambiato a livello organizzativo provando un dialogo diretto.

Sagittario - Questo finale di settimana potrebbe cominciare davvero alla grande per tanti di voi Pesci, magari anche regalando la possibilità di conquistare obiettivi che apparivano impensabili fino a poco tempo fa. In teoria tutto dovrebbe svolgersi secondo i vostri calcoli, nella peggiore delle ipotesi vi troverete a fronteggiare un contrattempo ma non sarà assolutamente nulla di difficile o preoccupante. Tenete a bada la troppa sensibilità, rischia di rendervi vulnerabili e/o suscettibili. In amore, le maggiori gioie di questa giornata proverranno dalla vita familiare: riceverete tante effusioni e tenerezza come non vi succedeva da tanto tempo. Se in coppia già affiatata, senz'altro passerete una splendida serata all'insegna dell'amore e della dolce passione: particolarmente viva la vostra vena romantica con il partner che non sarà di certo da meno... Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza, quindi non esitate a procedere con nuovi incontri. Magari cercando di investire di più su quest'ultimi trovando modi interessanti per conquistare il cuore cui aspirate. Nel lavoro, le stelle miglioreranno la vostra comunicatività in modo da farvi trovare nuovi partner: in molti migliorerete l'attuale posizione professionale, anche se non proprio in tempi rapidissimi.

Capricorno - Il giorno 21 vi vedrà abbastanza insofferenti con tutti e tutto, anche se il cielo non sarà troppo contrario, anzi. Per fortuna avrete in aiuto la Luna in Acquario in sestile al vostro Giove, senz'altro efficace nel respingere le fluttuazioni astrali negative provenienti dall'opposizione di Venere. Insomma, anche se valutata a quattro stelle nelle predizioni di venerdì, la giornata in esame non mancherà di regalare qualche ottima soddisfazione soprattutto in amore: diciamo che sarà il giorno adatto per perdonare o farsi perdonare, tentando il tutto per tutto allo scopo di riconciliarvi con la persona amata. Occhio però, tantissime cose intorno a voi rischieranno di consumare parte della buona energia. Pertanto, cercare di trovare un po' di tranquillità, magari ascoltando per una volta 'quel consiglio' che ben sapete. Single, non abbiate timore di esporvi troppo in caso aveste una situazione assolutamente da chiarire. Quando si tratta di sentimenti non si può aspettare! La serata sarà 'con sorpresa', ma solo per alcuni di voi: l’attesa sarà ricompensata da qualcosa di speciale! Nel lavoro, dopo alcuni giorni colmi di negatività finalmente tornerete ad avere la mente perfettamente lucida, libera da pensieri o dubbi. Vi sentirete carichi per buttarvi in nuovi progetti, affrontandoli con astuzia e strategia.

Acquario - In arrivo un venerdì certamente da vivere al massimo delle vostre possibilità. La Luna presente nel segno ormai dalla giornata di ieri, 20 giugno, si troverà in ottimo trigono astrale con il Pianeta Venere, il che potrebbe ridestare in molti la voglia di novità: viaggiare vi stuzzica? In campo sentimentale intanto, si presenteranno a voi prospettive interessanti di cui alcune molto insolite: vivrete un cambiamento di circostanze che porterà un rinnovo nella vostra vita a due; finalmente tutto sarà (quasi) perfetto. Single, aspettatevi molto dalla giornata di venerdì: grazie agli astri, in questi giorni molti di voi arriveranno nuovi stimoli. Riceverete sorprese e soddisfazioni probabilmente anche da chi non l'avreste mai aspettato. Un pensiero da parte di un amico/a a cui volete molto bene rincuorerà anima e umore. Qualcuno invece sarà corteggiato da una persona: non aspettava altro da tempo! Nel lavoro invece, chiuderete una questione che vi ha dato del filo da torcere e ne uscirete vittoriosi ed a testa alta. Fate tesoro di quello che avete imparato in questa situazione e congratulatevi con voi stessi per non esservi mai persi d'animo ed aver mantenuto sempre la calma.

Pesci - Il prossimo venerdì per voi appartenenti al segno dei Pesci non si annuncia affatto malvagio. Forse più di qualcuno di voi potrebbe essere vittima di un malanno di stagione: una sudata trascurata, aria condizionata al massimo? Qualsiasi cosa, assolutamente non trascuratevi ma ponete subito un rimedio, ok? In alcuni frangenti del periodo non riuscirete a dare il massimo: non fatene un cruccio, pensate solo che queste sono cose 'che capitano', punto e a capo! Dunque il vostro motto nel periodo dovrà essere il seguente: mai piangersi addosso! In alcuni casi non vedrete l’ora di rifugiavi fra le pareti domestiche, per coccolarti o farsi coccolare: bene anche così. Secondo l'oroscopo del giorno 21 giugno, riguardo l'amore, gran parte del periodo si orienterà verso la pace e la tranquillità: il sorriso e il senso dell'umorismo vi avvicineranno al vostro partner. Se single invece, il desiderio di serenità vi porterà a chiedere consigli ad amici e conoscenti: finalmente vi accorgerete di una persona vicina (da tempo vi desidera!). Nel lavoro concentratevi, evitando inutili sprechi di energia: l'ambizione e la forza di volontà non mancheranno, avrete solo bisogno di guardare un po' più avanti del vostro naso, ovviamente per arrivare a destinazione senza sbagliare strada.